June 21, 2021

CNT-AIT Chiclana informa. A los trabajadores de Iniciativas Empresariales Andaluzas

Desde el SOV de Chiclana de la CNT-AIT informamos que finalmente hemos recibido noticias de la denuncia que nuestro sindicato presentó contra la empresa Iniciativas Empresariales Andaluzas por su continuada vulneración de los derechos de las trabajadoras en el Centro de día a Personas Mayores Grupo Reifs (Nuevo Mercado de Abastos), en la localidad de Chiclana.

Nuestro sindicato presentó la denuncia contra la empresa, por vulneración de lo establecido en el Art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, en modificaciones sustanciales en cuanto condiciones de trabajo, en cuanto reduce las jornadas laborales y la retribución salarial sin haber notificado en el término que exige la ley de un mínimo de 15 días de aviso, unilateralmente, sin justificación de la medida o aduciendo razones inaceptables tal como expresar a los empleados que “sobra una trabajadora”, circunstancia que se produce en el hecho de los despidos, donde no se da causa legal que los motive, o causa que no es de recibo legal.

Informa así la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a nuestro sindicato tras presentada documentación por la empresa que se comprueba que se aportan 16 acuerdos de modificación de contratos referidos a 10 de los 17 trabajadores en plantilla, que firman los documentos.De esta forma aunque sea una parte de dicha plantilla, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social entiende que está “acordada la reducción de jornada por las partes” así no ” puede constatarse la vulneración de lo establecido en el Art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, respecto de los mismos.

Siendo una denuncia anónima a la CNT-AIT, no se pudo especificar en la misma ante la Inspección de Trabajo los trabajadores afectados, “entendiendo que son los citados, los cuales al firmar el acuerdo, consienten la reducción de jornada” .

Desde la CNT-AIT Chiclana informamos que puede presentarse nueva denuncia en el caso de trabajadores en los que no se dé esa circunstancia, que es a quiénes mediante este escrito nos dirigimos. sabemos que identificarse puede de seguro contraer represalias del patrón, y somos sabedores de ello.

También somos conscientes en la reincidencia de este tipo de empresas en abusos, irregularidades y condiciones de explotación a las que están sometidas las plantillas de estas empresas, solo se puede entender por dos cosas, por una parte, porque las trabajadoras y trabajadores no estamos lo suficientemente organizados para plantar cara y hacer respetar estos pocos derechos que todavía tenemos, y porque las empresas no tienen límites a la hora de vulnerar sistemáticamente los derechos de la clase obrera. La única solución a todo esto es organizarse y denunciarlos públicamente, es necesario que nos organicemos entre iguales y defendamos nuestros derechos y hagamos que estas empresas no solamente se vean obligadas a respetar nuestros derechos, sino organizarnos en nuestros puestos de trabajo y conquistar mejores condiciones de trabajo, salarios y jornadas, y convertir al sindicato, en una garantía de defensa y combate contra todas las empresas capitalistas.

La lucha está en los tajos, sin Elecciones Sindicales, sin comités de empresa, sin subvenciones, sin liberados. Por la organización asamblearia y la acción directa.

El Patrón solo entiende un lenguaje: boicot, huelga y sabotaje.

Los derechos se conquistan luchando

Que sepa Iniciativas Empresariales Andaluzas que estaremos vigilantes a cualquier abuso, irregularidad y condiciones de explotación a las que están sometidas las plantillas de sus centros, actuando en defensa y derechos de los trabajadores.