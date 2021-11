–

De parte de El Miliciano November 5, 2021 91 puntos de vista

Los Sindicatos de Oficios Varios de Chiclana de la Frontera y Cádiz, de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), adherida a la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), apoyan y secundan la huelga de 24 horas de los días 09 y 10 de noviembre del Sector de las PYMES del Metal de Cádiz, convocada por los sindicatos UGT y CCOO para todos l@s trabajadores y trabajadoras del sector, a quiénes hacemos un llamamiento para que no acudan a sus puestos de trabajo y se sumen a las movilizaciones y actos convocados para ambos días.

Estamos ante una gran oportunidad de pelear por el sustento de nuestras familias, de no perder lo que con tantos años de lucha y sacrificio, lo poco que hemos conseguido. Estamos pidiendo lo justo. No podemos consentir a una Patronal retrograda, que nos devuelvan a las peores condiciones laborales y salariales de nuestro pasado.

La Patronal nos niega incremento salarial cero año 2021, pretenden la eliminación de una paga extraordinaria años 2021, 2022, respectivamente. Aumento de la jornada laboral anual 8 horas, y aún por encima la creación de un contrato con salario inferior nuevo. Eliminación del plus de jefe de equipo cuando no se ejerza como tal. No negociar la recuperación del tóxico, penoso y peligroso. Y si les sabe a poco, con el logro que supuso el control de jornada en las empresas, pretenden que no exista el control de las horas extras.

Compañer@s, os pedimos la solidaridad. Apoyad la huelga. Como forma de organización y lucha, la CNT-AIT defiende la sección sindical. Tenemos las mismas armas sindicales (huelga, conflicto colectivo, firma de convenios, denuncias, boicot…) que un comité de empresa, pero no pueden decidir en nombre de toda la plantilla, pues tampoco queremos hacer eso. La plantilla sólo puede decidir en asamblea y nadie debería imponer sus intereses en su nombre. Por este motivo, exigimos, una convocatoria de Asamblea General en los centros de trabajo donde estemos todos y todas los trabajadores afectados en los sectores acogidos a este Convenio, ( naval, eléctrico, automóvil, aeronáutico, telefónico, refrigeración, mantenimiento de hospital, etc ),

La Confederación no te pide que delegues y confíes en nosotr@s.Confía en ti, organízate, lucha y decide por ti mism@, entre iguales, sin dirigentes liberados, sin subvenciones -con plena autonomía-, para defender tu puesto de trabajo, tus intereses –que nadie va a defender si tú no lo haces-, y para combatir a esta Patronal sin escrúpulos que no para de vulnerar los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Por la aplicación de un Convenio Colectivo del Sector del Metal, justo y digno. No a las pérdidas de derechos adquiridos y a las mejoras laborales y salariales logradas tras tantos años de lucha.

Confederación Nacional del Trabajo

Asociación Internacional de los Trabajadores

Sindicato de Oficios Varios de Chiclana de la Frontera

Sindicato de Oficios Varios de Cádiz