July 10, 2021

La Secci贸n Sindical de CNT-AIT en Huertas Motor S.L. denuncia la situaci贸n de los trabajadores y de las trabajadoras de esta empresa.

La gesti贸n de reparto de inclusi贸n del Erte del que hoy por hoy sigue aprovech谩ndose esta empresa, esta perjudicando de modo selectivo y discriminatorio a determinados trabajadores los cuales desde hace meses permanecen en estado de Erte parcial o total, trabajando unas cuatro horas o sin trabajar incluso, mientras otros ya est谩n activos al 100 % , siendo evidente la desigualdad laboral entre unos trabajadores u otros dependiendo de la afinidad con la empresa y no atendiendo a los principios de igualdad de derechos laborales que recoge el art. 17 del estatuto de los trabajadores.

La comunicaci贸n de los periodos vacacionales siguen siendo arbitrarios por parte de empresa sin atender al art 38 del estatuto de los trabajadores, donde imponen dichos periodos vacacionales y donde la comunicaci贸n de los mismos no se produce antes de los dos meses anteriores al periodo de disfrute.

Hechos indignantes que agravan la situaci贸n de los trabajadores de esta empresa son por ejemplo:

鈥淐uando un comercial ofrece la prueba de un coche a un cliente este debe pagar de su bolsillo el combustible necesario para el ejercicio de dicha prueba, solo si posteriormente se justifica debidamente seg煤n el criterio de la empresa esta cantidad le ser谩 abonada al comercial semanas despu茅s, d谩ndole un tratamiento de trabajadores aut贸nomos con la presi贸n econ贸mica que ello puede suponer a estos, al tener que soportar durante ese periodo de tiempo el dinero invertido en realizar dicha prueba venda o no dicho veh铆culo鈥. Si en ese tiempo el dineros invertido en la realizaci贸n de la prueba no es justificada seg煤n los criterios de la empresa el trabajador nunca recuperara la cantidad invertida.

Del mismo modo cuando la empresa env铆a a cualquier trabajador a realizar una actividad fuera de las instalaciones, formaci贸n, gesti贸n de visitas,etc.. este debe de costear de su bolsillo los gastos referentes a comidas, desplazamientos y de representaci贸n, con la misma problem谩tica que el punto anterior.

Solo si posteriormente se justifica debidamente seg煤n el criterio de la empresa esta cantidad le ser谩 abonada al comercial semanas despu茅s, d谩ndole un tratamiento de trabajadores aut贸nomos con la presi贸n econ贸mica que ello puede suponer a estos, al tener que soportar durante ese periodo de tiempo el dinero invertido. Si en ese tiempo no es justificada el gasto seg煤n los criterios de la empresa el trabajador nunca recuperara la cantidad invertida.

Ejemplarizando a煤n m谩s si cabe la situaci贸n de indefensi贸n y abuso de los comerciales de esta empresa, son las condiciones de cobro seg煤n porcentajes y limites impuestos por la empresa, en cuales si los trabajadores no llegan ese mes a alcanzar dichos porcentajes y el numero m铆nimo de unidades de ventas, estos no cobran comisi贸n alguna por ninguno de las unidades vendidas, qued谩ndose la empresa literalmente con el beneficio integro de toda la operaci贸n y penalizando a dichos trabajadores por no alcanzar esos objetivos arbitrarios y nada realistas en los tiempos en los que vivimos.

Por estos y otros motivos, denunciamos desde la secci贸n sindical de la CNT-AIT Huertas Motor S.L. de vulneraci贸n de derechos fundamentales de los trabajadores de esta empresa que se ven en una encrucijada donde ante el abuso de su empresa no ven defensa alguna por parte del comit茅 de sindical de esta, m谩s preocupada por la buena consideraci贸n personal que la empresa pueda tener hacia ellos que por defender los derechos en su mayor铆a fundamentales de sus compa帽eros y compa帽eras