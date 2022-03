–

Castellano

¡Paz a los hogares, guerra a los palacios!

La invasión de Ucrania por el ejército ruso es solo la consecuencia de un sistema geopolítico y económico fundamentalmente inhumano.

Al empujar sistemáticamente a las poblaciones a oponerse entre sí a través del nacionalismo y al hacer de la búsqueda del poder y de la mejor ganancia el fin último de la vida de todos, este sistema – a saber el capitalismo y su aliado el Estado – aniquila toda solidaridad y empuja a un individualismo frenético.

Genera guerra y barbarie al destruir los grandes equilibrios naturales (clima, biodiversidad, etc.), creando crisis sanitarias (Covid, etc.) y sociales (hambrunas, saqueo de recursos, etc.).

Nos negamos a entrar en esta lógica mortal.

Estamos con todos los opositores valientes que en Rusia y Bielorrusia, a pesar de la brutal represión policial, se oponen a esta locura bélica.

Nos solidarizamos con cualquier deserción y hacemos un llamado a Europa para que abra sus fronteras a todos aquellos que huyen o se niegan a participar en la guerra.

Afirmamos que solo la revolución social es capaz de construir otro futuro a través de la solidaridad, la justicia y la libertad en paz.

En Ucrania, Etiopía, Yemen o en cualquier otro lugar:

¡Paz a los hogares, guerra a los palacios!

25 febrero 2022 CNT-AIT Montauban CNT-AIT Toulouse

Paix aux chaumières, Guerre aux Palais !

L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe n’est que la conséquence d’un système géopolitique et économique fondamentalement aberrant.

En opposant systématiquement par le nationalisme les populations entre elles et en faisant de la quête du pouvoir et la recherche du meilleur profit le but ultime de la vie de chacun, ce système-le Capitalisme et son allié l’État-annihile toute solidarité et pousse à un individualisme forcené.

Il génère la guerre et la barbarie par la destruction des grands équilibres naturels (climat, biodiversité…), créant des crises sanitaires (Covid…), sociales (famines , pillage des ressources..).

Nous refusons de rentrer dans cette logique mortifère et nous sommes avec tous les courageux opposants qui en Russie et en Biélorussie malgré la répression policière très brutale s’opposent à cette folie guerrière.

Nous sommes solidaires de toute désertion et nous appelons l’Europe à ouvrir ses frontières à toutes celles et ceux qui fuient ou refusent de participer à la guerre.

Nous affirmons que seule la révolution sociale est à même de construire un autre futur par la solidarité, la justice et la liberté dans la paix.

En Ukraine, en Éthiopie, au Yémen ou ailleurs :

Paix aux chaumières, guerre aux palais !

le 25 février 2022

CNT-AIT Montauban

CNT-AIT Toulouse

Мир хижинам, война дворцам!

Вторжение российской армии на Украину есть только следствие глубоко и принципиально ложной геополитической и экономической системы. Систематически настраивая население друг против друга посредством национализма и делая стремление к власти и поиск наибольшей прибыли главной целью жизни каждого человека, эта система — капитализм и его союзник государство — уничтожает всякую солидарность и подталкивает к бешеному индивидуализму.

Эта система порождает войны и варварство, разрушая большие природные балансы (климат, биоразнообразие и т. д.), создавая медицинские (Ковид и т. д.) и социальные (голод, разграбление ресурсов и т. д.) кризисы. Мы отказываемся следовать этой убийственной логике.

Мы – вместе со всеми смелыми противниками этого военного безумия, которые выступают против него в России и Белоруссии, несмотря на очень жестокие полицейские репрессии.

Мы солидарны с любым дезертирством и призываем Европу открыть свои границы для всех, кто бежит или отказывается принимать участие в войне.

Мы утверждаем, что только социальная революция способна построить другое будущее через солидарность, справедливость и свободу в условиях мира.

В Украине, Эфиопии, Йемене или где бы то ни было еще:

Мир хижинам, война дворцам !

25 февраля 2022 г.

CNT-AIT Монтобана,