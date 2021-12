–

 La mañana del pasado sábado, 11 de diciembre, el sindicato organizó un piquete frente a dos de los locales de esta empresa en Avenida de Dílar.

 El sindicato CNT-AIT de Granada cuenta con una larga historia partcipando en movilizaciones contra el juego. Ahora son los trabajadores de estos negocios quienes se han unido en una Sección para defenderse de unas condiciones laborales abusivas.

 La empresa Verajoker, del grupo Veramatc, posee 190 locales de apuestas en cuatro comunidades autónomas, de los cuales 20 se ubican en el área metropolitana de Granada.

Este sábado, el vecindario del Zaidín presenciaba una nueva protesta frente a dos de las numerosas salas de apuestas que se han instalado en el barrio en los últmos años. Sin embargo, algunas de las reivindicaciones se escuchaban por primera vez: se trata de la voz de los trabajadores y trabajadoras de estos locales, que por fin se hacía escuchar en nuestra ciudad en un piquete informatvo organizado desde el sindicato CNT-AIT frente a dos locales de la marca Joker en Avenida de Dílar.

La Sección denuncia jornadas muy superiores al máximo permitdo por la ley, en las que saben cuándo entran pero no cuándo saldrán, además de incumplimiento de los descansos mínimos y de las vacaciones. Realizan turnos sin descanso para comer, en los que muchas veces no se respeta ni el mínimo de 12 horas entre jornada y jornada, y los turnos de noche se asignan casi siempre a las mismas personas. Las horas extras no pagadas son sistemáticas. Además, la mayor parte del personal de sala se encuentra contratado en categorías inferiores a las funciones que realizan. A todo esto se suma el acoso laboral como práctica habitual. Por ejemplo, culpando al personal de aumentar la carga de trabajo de los demás si sufren alguna enfermedad o simplemente necesitan hacer uso de su derecho a descansos o vacaciones. Estas prácticas han derivado en que buena parte de la plantlla sufra ansiedad, llegando a provocar la baja médica o incluso, renuncias al puesto de trabajo por no poder aguantar la situación.

Hace tempo que las vecinas y vecinos de los barrios más populares de nuestra ciudad se hartaron de ver cómo el negocio de las apuestas se extendía por sus calles. Lo contaba en primera persona un afectado que, al presenciar el piquete, quiso tomar el megáfono para compartir el sufrimiento que estas salas han causado a su familia. Este modelo de empresa se beneficia de la enfermedad, fomentando la adicción a edades cada vez más tempranas; pero también de la explotación del personal de las salas y el abuso laboral. Algunas trabajadoras y trabajadores también han dicho basta. En la empresa Verajoker, que gestona 20 locales de juego en Granada bajo la marca Joker, varias trabajadoras y trabajadores se han organizado en una sección sindical con CNT-AIT.

Por el momento, la respuesta de la empresa a las demandas sindicales ha consistdo en difamar a quienes forman la sección e ignorar sus demandas, además de intentar bloquear su actvidad. Por ejemplo, les impiden comunicarse con el resto de la plantlla, cuando, según ordena la Ley de Libertad Sindical, deberían facilitar los medios adecuados para que la sección pueda informar. Es por esta nefasta respuesta que la Sección, apoyada por todo el Sindicato, ha decidido iniciar acciones contra la empresa, siendo la primera de ellas este piquete. “Las acciones contnuarán mientras la empresa nos impida ejercer nuestros derechos sindicales y se niegue a cumplir nuestras demandas”, ha declarado una integrante de la Sección.

Adjuntamos la octavilla repartida:

¿Por qué? Desde el CNT-AIT Granada hemos constituido recientemente una sección sindical en la empresa Verajoker S.L, empresa que aglutina a más de una veintena de salones de juego solo en Granada.

Suficiente hemos hablado desde este sindicato sobre salones, casas de apuestas y la creciente problemática que origina en nuestros barrios, cebándose cada vez más con nuestra juventud.

Hoy venimos hablar de la problemática que estos salones tienen con sus propixs trabajadorxs. Jornadas interminables, que superan con creces los máximos permitidos por la ley vigente, con horarios de entrada pero no de salida, con horas extras encubiertas y por supuesto no pagadas. Turnos de trabajo asfixiantes, sin descanso para comer, y en ocasiones con menos de 12h entre jornada y jornada, todo ello con una carga entre compañerxs desigual, con excesivos turnos de noche concentrados entre las mismas personas. Incumplimiento de los descansos y las vacaciones debido a la extenuante carga de trabajo anteriormente mencionada.

Por si fuera poco a esto se le suma un brutal acoso laboral, que ha derivando en que buena parte de la plantilla sufra ansiedad, llegando a provocar una baja médica en algunxs de ellxs, ¿la respuesta de la empresa ante esto? Culpabilizarles recrudeciendo el acoso al que ya estaban sometidxs.

Desde la sección, queremos poner freno a esto de una vez por todas, estamos organizándonos y exigiendo el cumplimiento del convenio actual, ya hemos enviado nuestras primeras reclamaciones a la empresa, aunque vendrán más. Hemos designado a compañerxs para tratar la temática de acoso laboral y la comunicación entre los distintos centros, solicitamos a la empresa el plan de igualdad que por número de trabajadorxs debería tener ( y el cual sospechamos no tienen) y hemos solicitado una primera reunión con ella.

Hasta el momento no hemos encontrado respuesta alguna, la empresa, ignora las demandas del sindicato y difama sobre el, en una clara muestra de represión sindical.

Por ello nos concentramos hoy aquí, para demostrarle que su represión no nos asusta y que en este sindicato llegaremos donde tengamos que llegar para defender nuestros derechos, que también son vuestros.

Si trabajas aquí, o en cualquier otro lugar, si te has visto reflejada en una situación similar, si quieres mejorar tus condiciones te animamos a perder el miedo, porque juntxs somos imparables.

ACUDE AL SINDICATO, ORGANÍZATE