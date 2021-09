–

De parte de El Miliciano September 25, 2021 40 puntos de vista

El miércoles 29 de septiembre, entre las 17:30h a 20:00h, te proponemos un plan solidario y anticarcelario, el cual es el taller de carteo a pres@s. Esta actividad consiste en la enseñanza de cómo se hace y se manda una carta a la cárcel, pudiéndola hacer tú, para que l@s pres@s la lean. Cabe decir que cualquier persona, afiliad@ o no, puede acercarse, y que el horario es flexible (es decir, que si no puedes acercarte a las 17:30h y sí a las 18:00h o 18:30h, por ejemplo, no hay problema).