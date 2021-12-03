December 3, 2021 –
40 puntos de vista
¡SIN CONTRATO LABORAL! ¡SIN DERECHOS LABORALES!
CONFLICTO LABORAL A CAFÉ URBAN EN LA FELGUERA POR NO RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES.
* LA CAFETERÍA URBAN DE LA FELGUERA TENIA EN SU PLANTILLA AL MENOS A UN TRABAJADOR SIN DAR DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL. POR ESTE MOTIVO INTERPUSIMOS DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO.
* LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DIO DE ALTA DE OFICIO A ESTE TRABAJADOR EN LA SEGURIDAD SOCIAL.
* NOS PUSIMOS EN CONTACTO CON EL EMPRESARIO PARA QUE SE ABONASEN LOS JORNALES CORRESPONDIENTES AL TRABAJADOR, PERO LA GERENCIA DE LA CAFETERÍA URBAN NOS DA LARGAS.
* EN SUS MANOS ESTÁ Y NO EN LAS NUESTRAS FINALIZAR ESTE CONFLICTO REMUNERANDO AL TRABAJOR LOS SALARIOS QUE LE ADEUDA.
* AUNQUE TOMAREMOS LAS MEDIDAS OPORTUNAS ANTE LA LEY BURGUESA CREEMOS IMPRESCINDIBLE QUE LA POBLACIÓN TRABAJADORA DE LANGREO SEPA LO QUE EN LA CAFETERÍA URBAN OCURRE.
LA CLASE OBRERA DE LANGREO DEBE SABER DÓNDE GASTA SU DINERO.
NO CONSUMAS DONDE EXPLOTAN A NUESTROS JÓVENES.
Fuente: Elmilicianocnt-aitchiclana.blogspot.com