De parte de El Miliciano May 6, 2021 87 puntos de vista

Ha pasado m谩s de un siglo desde que en Illinois un tribunal estadounidense condenase a 8 compa帽eros anarquistas , ejecutando a 4 de ellos y empujando a la muerte a un quinto, en su celda. Ha llovido mucho desde aquella primera generaci贸n de anarquistas organizadxs y conscientes de su propia identidad, y sin embargo estamos lejos de alcanzar ese bello ideal que ya entonces se extend铆a por todo el globo. La jornada de memoria y lucha que era el Primero de Mayo se ha ido blanqueando hasta convertirse en una fiesta vac铆a de contenido revolucionario, una fiesta en la que pol铆ticos, instituciones y organizaciones autoritarias se han apropiado de su significado hasta asimilarlo y pacificarlo. Pero la AIT nunca olvid贸 a lxs suyxs y a帽o tras a帽o se ha esforzado por mantener vivas las palabras de aquellxs que dieron su vida por la Idea.

Con esta convicci贸n, la federaci贸n que formamos los sindicatos de la CNT-AIT de Madrid volvi贸 a tomar las calles para alzar la voz en defensa de lxs oprimidxs. Sin duda, ha sido un a帽o extra帽o en el que hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias provocadas por la pandemia, pero tambi茅n ha sido un a帽o de crecimiento y de reorganizaci贸n a muchos niveles. Todo ello se ha hecho notar y el resultado ha sido satisfactorio y esperanzador.

Como es ya tradici贸n en Madrid, la manifestaci贸n comenz贸 en Valdeacederas, tomando Bravo Murillo en direcci贸n Cuatro Caminos. A煤n no hab铆amos empezado a caminar cuando surgi贸 el primero de varios incidentes. Un grupo de nazis trat贸 de infiltrarse en la cola de la manifestaci贸n, provocando la reacci贸n de un grupo grande de compas que r谩pidamente les expulsaron. Su fracasado intento de montar una escena digna de ocupar los titulares y conseguir ara帽ar as铆 un poco de protagonismo en un d铆a en el que no tiene donde meterse qued贸 en nada.

La manifestaci贸n consigui贸 arrancar pese a las provocaciones, en un ambiente de complicidad y compa帽erismo de los que reconfortan el coraz贸n de todxs aquellxs que creemos en una sociedad de iguales construida en libertad. La columna bajaba por esta arteria del barrio de Tetu谩n, creciendo paso a paso. Llegado a un punto del recorrido, la cabecera de la manifestaci贸n decidi贸 tomar todos los carriles de la avenida, tal y como hab铆amos avisado a Delegaci贸n del Gobierno que har铆amos. Pero las unidades de antidisturbios que el Estado tuvo la amabilidad de enviarnos no nos lo permitieron. Una vez m谩s, evitamos caer en sus provocaciones y decidimos continuar la marcha a pesar de las apreturas.

Pero a煤n nos quedaba por soportar un abuso m谩s por parte de un cuerpo represivo conocido por su chuler铆a y autoritarismo. El compa帽ero encargado de fotograf铆ar el acto fue increpado y empujado repetidas veces por un antidisturbios que llevaba todo el recorrido complic谩ndole la vida, impidi茅ndole salir y entrar del grupo para poder cumplir con esa tarea. Le separaron a tirones de nosotrxs y le identificaron, mientras trat谩bamos de llegar hasta 茅l.

A pesar de los contratiempos llegamos al final del recorrido, donde dos compa帽eros de la Federaci贸n Local dedicaron unas palabras a hablar de la situaci贸n tan adversa que viven las clases explotadas y de la importancia de organizarnos para hacerle frente. Adem谩s, en un d铆a como este no pod铆amos olvidar rendir homenaje a Marijose, compa帽era del Sindicato de Ense帽anza e Intervenci贸n Social de la CNT-AIT de Madrid fallecida el pasado 3 de marzo por culpa del autoritarismo y el desprecio de la direcci贸n del instituto donde trabajaba. El compa帽ero, tambi茅n parte de la Secci贸n Sindical de dicho instituto, anim贸 a todxs lxs presentes a que acudieran a la concentraci贸n con la que, la pr贸xima semana, llevaremos este funesto conflicto a las puertas de la Consejer铆a de Educaci贸n. Cerramos la jornada guardando un minuto de silencio en memoria de Marijose y recordando las palabras de lxs compas de Distrito 14, a lxs que queremos mandar un fraternal abrazo: 鈥渟i su lucha es hasta matar, nuestra lucha ser谩 hasta morir鈥.

As铆 pues, animamos a luchar, m谩s all谩 de las ideas, por la coherencia de las mismas. Porque sin ella, el autoritarismo siempre tendr谩 un lugar en el que poder crecer hasta doblegarnos a sangre y fuego. Es un compromiso duro. Es ir contra la corriente que hace que cuestionemos las formas, pero no el fondo. Es ah铆 d贸nde el anarquismo, en su an谩lisis radical de la realidad, insiste en que la lucha no debe comprometerse con votos y subvenciones, ni tener lazos con partidos que representan ese mismo principio de autoridad que tanto da帽o ha hecho a este mundo. Si no entendemos que el sistema representativo en todas sus formas es antagonista de la lucha social, estaremos condenadxs al fracaso y a la desesperanza.

El federalismo libertario se construye desde la confianza y la complicidad.

No olvidemos nunca esa lecci贸n hist贸rica.