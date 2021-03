El Sindicato de Ense帽anza e Intervenci贸n Social de CNT-AIT Madrid prorroga la huelga indefinida en los centros de ense帽anzas no universitarias de la Comunidad de Madrid desde el 6 de abril hasta el 30 de junio.

La nula aplicaci贸n de protocolos serios para el personal vulnerable ha expuesto a compa帽eras a situaciones de serio riesgo. En algunos casos con un final tr谩gico como el de nuestra compa帽era del IES Felipe II, Marijose, que fue obligada a una exposici贸n que le ha costado finalmente la vida:

https://ensenanza.cntmadrid.org/cronica-de-una-tragedia-anunciada-en-el-ies-felipe-ii/

Esta convocatoria no solo se dirige al personal vulnerable. Las personas con patolog铆as previas siguen en situaciones de peligro, pero es una convocatoria que pueden secundar todos los trabajadores y trabajadoras de las ense帽anzas no universitarias que as铆 lo consideren, bien porque saben que los centros no son seguros (entre otras cosas por las deficiencias de la campa帽a de vacunaci贸n), bien porque quieren protestar por la dejadez de un gobierno regional que ya ha anunciado la vuelta a las clases abarratodas en el pr贸ximo curso.

Os adjuntamos el documento con los servicios m铆nimos:

Acta Servicios Mi虂nimos Huelga del 6 de abril al 30 de junio

Para terminar, recordaros que la administraci贸n suele avisar a los centros de esta convocatoria en el BOCM del d铆a anterior al inicio de la convocatoria.

La lucha es el 煤nico camino.