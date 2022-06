–

CNT – AIT Puerto Real comienza la

campa帽a de devoluci贸n de la propaganda electoral:

19 de Junio 2022 ABSTENCI脫N ACTIVA

Ante las elecciones que se avecinan en

nuestro pueblo, la CNT-AIT de Puerto Real quiere manifestar su oposici贸n clara

y contundente al espect谩culo del circo electoral.

A partir del d铆a de hoy iniciamos la

campa帽a de devoluci贸n de la propaganda electoral, de la siguiente forma, es muy

sencillo, una vez recibamos los sobres de las candidaturas en nuestro buz贸n,

simplemente tenemos que poner:

– En la parte de delante poner en el lugar

donde va escrita nuestra direcci贸n la palabra DEVUELTO bien grande.

– En la parte de atr谩s, escribir a mano el

motivo de devoluci贸n: RECHAZADA

Depositamos la carta en un buz贸n u

oficina de correos y鈥 ya est谩, la carta volver谩 a la sede del partido pol铆tico

que la envi贸.

Nosotros y nosotras, como anarquistas

y anarcosindicalistas, defendemos la 煤nica v铆a posible en estos casos: la

Abstenci贸n Activa, es decir, la abstenci贸n por convencimiento propio. Un

convencimiento que deriva directamente del rechazo a la llamada 鈥渓egalidad

democr谩tica鈥. No queremos legitimar este sistema inhumano que nos est谩 robando

la vida y para ello denunciamos los mecanismos de representaci贸n que el Estado

y el Capital establecen para generar la falsa ilusi贸n de que vivimos en una

sociedad democr谩tica.

Denunciamos el parlamentarismo como un

pilar b谩sico de este sistema asesino y por ello nos abstenemos activamente en

todos los procesos electorales que supongan una delegaci贸n del poder pol铆tico

de los trabajadores y trabajadoras. No votamos ni en las elecciones pol铆ticas

ni en las sindicales, porque no queremos que ning煤n pol铆tico o liberado hable

por nosotros y nosotras. No queremos perder nuestra voz. Creemos en la autogesti贸n

y entendemos que 茅sta tambi茅n es posible a nivel pol铆tico.

Lo

dijo Malatesta: 鈥淎costumbrar al pueblo a delegar en otros la conquista y la

defensa de sus derechos, es el modo m谩s seguro de dejar v铆a libre a la decisi贸n

de los gobernantes鈥.

Nosotros y nosotras, como trabajadores

y trabajadoras de la CNT-AIT, y a diferencia de los movimientos ciudadanistas,

no reconocemos a nadie el derecho de gobernarnos, por lo que no perseguimos la

reforma del sistema electoral, ya que dicha reforma lo 煤nico que conseguir铆a

ser铆a apuntalar a煤n m谩s este sistema jer谩rquico, autoritario y alienador del

individuo (cambiar algo para que todo siga igual). Ning煤n partido nos

representa, porque ning煤n partido desprecia el poder, sino que aspira a

conquistarlo.

SINDICATO OFICIOS VARIOS CNT-AIT

PUERTO REAL