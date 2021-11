–

De parte de El Miliciano November 15, 2021

Desde la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT), adherida a la Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores (AIT), secundamos la convocatoria de huelga indefinida en el Sector de las PYMES del Metal de C谩diz, convocada por los sindicatos UGT y CCOO, que da inicio este 16 de noviembre, despu茅s del fracaso de las negociaciones con la Patronal.

Una Patronal intransigente, que no ha tenido un m铆nimo de empat铆a, a lo que ellos llaman err贸neamente, sus trabajadoras y trabajadores. Unos patronos anclados en el pasado que les niegan a la clase trabajadora el pan y la sal. Son estos mod茅licos empresarios patrios, los que quieren que claudiquemos ante los empleos precarios y sueldos de miseria que nos ofrecen, y a煤n por encima que les estemos agradecidos por trabajar.

Compa帽eros y compa帽eras, al contrario de lo que pueda parecer, son ellos, la Patronal, qui茅nes dependen de nosotros para seguir adelante con sus empresas y su modus vivendi. Son ellos qui茅nes tienen que estar agradecidos, y no al contrario.

Los trabajadores y trabajadoras exigimos un Convenio Colectivo justo y digno, de obligado cumplimiento para todas las empresas del Sector. Exigimos la subida de los salarios en un 2% en este 2021, un 2,5% en 2022 y un 3% en 2023 acorde al 脥ndice de Precios al Consumo (IPC). Exigimos el pago del plus penoso, t贸xico y peligroso pues as铆 es el trabajo que desempe帽amos. Exigimos se nos mantengan las cuatro pagas extraordinarias, tal y como se recoge en el convenio colectivo. No m谩s p茅rdida del poder adquisitivo. No m谩s p茅rdidas dederechos adquiridos, No m谩s precariedad laboral

Los trabajadores y trabajadoras del Sector del Metal, les plantamos cara los pasados d铆as 09 y 10 del corriente, con dignidad y unidad obrera, rechazando las condiciones de miseria y esclavitud que esta Patronal ofrece.

Compa帽eros, compa帽eras, 隆隆隆A la Huelga!!!

Confederaci贸n Nacional del Trabajo

Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores

Sindicato de Oficios Varios de Chiclana de la Frontera

Sindicato de Oficios Varios de C谩diz