–

De parte de El Miliciano May 10, 2022 188 puntos de vista

La empresa Carrozados Tecai S.L., perteneciente al grupo Tecnove, ha iniciado CONFLICTO con este sindicato, y por tanto con toda la Organización y todas las secciones de la AIT. Los hechos son muy sencillos, han despedido a nuestro compañero y delegado sindical a través de la sección sindical de CNT-AIT por el simple hecho de pedir que se cumpla la normativa sobre seguridad e higiene en su puesto de trabajo. Algo que viene haciendo desde hace años, con nulo resultado, pero con toda la represión hacia su persona.

Son innumerables las pruebas de las que este sindicato dispone para demostrar que el despido, camuflado como objetivo, no tenía otro fin que acabar con el compañero y con su cargo, priorizando el gasto en reprimirle antes que en corregir las muchas irregularidades que en la empresa se estaban cometiendo, irregularidades que atentaban no sólo contra la salud del compañero, sino la del resto de la plantilla, subcontratas y visitas (clientes y proveedores).

Con el inicio de este conflicto queremos, no solo decirle a la empresa que nos va a tener enfrente, luchando la readmisión del compañero, quien no se va a doblegar y va a continuar ejerciendo labor sindical. Queremos además informar a clientes y proveedores de lo que en ese lugar ocurre, algo de lo que seguramente no tengan conocimiento, pues cuando hay visita en las instalaciones, la dirección se encarga de esconder la zona mediante mamparas y otros artilugios, llegando incluso a apagar luces y maquinaria para no despertar sospechas de que tras esa mampara existe actividad que incumple las medidas de seguridad y calidad. Algo que también queda patente en su página web, mostrando fotos falsas de lo que denominan “Cabina de pintura especial con última tecnología”.

Con esto invitamos a que cuando vayan, pidan les sea mostrada la zona, alertándoles de que se protejan y la visita sea lo más fugaz posible, pues las personas que en dicho lugar trabajan, han dado niveles de Tolueno en sangre y orina, muy por encima de los marcados como máximos por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Iremos desarrollando acciones y dando a conocer todo esto, en su momento y en su medida, haciendo explotar la solidaridad y el apoyo mutuo que caracteriza a la CNT-AIT, al anarcosindicalismo.

Por eso gritamos y no dejaremos de hacerlo: READMISIÓN COMPAÑERO DESPEDIDO!!!

Sindicato de Oficios Varios de Toledo CNT-AIT.