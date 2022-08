–

Desde CNT lo primero y ante todo queremos dar 谩nimos y trasladar que sentimos mucho la situaci贸n actual de todo el personal contratado por MEG.

Desde la secci贸n sindical de CNT en MEG llevamos tiempo intentado mejorar y luchar por mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal contratado. Debido a que la empresa no ha querido tener un dialogo en ning煤n momento para negociar ninguna mejora se han hecho inspecciones de trabajo que han dado sus frutos en algunas ocasiones.

Denunciamos tambi茅n la nula voluntad por parte de la empresa de negociar un convenio propio. Los trabajadores est谩n trabajando sobre el Estatuto de los Trabajadores. La supuesta predisposici贸n de la empresa para negociar un convenio nunca se ha llegado a materializar.

Hay un juicio pendiente por un despido a un delegado sindical el cual sufri贸 una represi贸n brutal por defender mejoras laborables indispensables para una buena calidad de vida y laboral.

El despido se produjo despu茅s de un hilo viral en el que el trabajador denunciaba las condiciones de trabajo en MEG. (M谩s informaci贸n).

No solo eso, MEG est谩 adeudando salarios en diferentes centros de trabajo. En los casos en los que desde CNT hemos visto que no se ha solucionado el pago, estamos iniciando procesos para la reclamaci贸n de cantidades, como es el caso del Teatro Principal de Palencia en el que se les debe las n贸minas desde mayo, o reclamaci贸n de la indemnizaci贸n a nuestra delegada del LAVA por no aceptar una reducci贸n de jornada sin previa negociaci贸n ni con la trabajadora ni con el sindicato.

Por un lado, es una verg眉enza que una empresa que tiene tantas licitaciones repartidas por toda la geograf铆a estatal no pague los salarios al personal que tiene contratado, pero tambi茅n en una verg眉enza que las administraciones, Diputaci贸n, Junta de Castilla y Le贸n y el Ayuntamiento de Valladolid, no valoren para nada el trabajo que se realiza en cultura en sus ciudades y con su dejadez est茅n precarizando a煤n m谩s este sector.

El ayuntamiento de Valladolid conocedor de esta situaci贸n con MEG en tema de impagos e incumplimiento de pliegos, ausencia de prevenci贸n en riesgos laborales y un largo etc茅tera se ha lavado las manos y ha hecho o铆dos sordos, por ello es uno m谩s de los implicados en que estemos en esta p茅sima situaci贸n, sin subrogaciones en las licitaciones, sin mirar ni exigir un precio justo para el personal contratado, sin verificar la solvencia y buena praxis de las empresas que licitan. Solo les importa qu茅 empresa se lo deja m谩s barato鈥.

Por todo esto, nuestras demandas son: