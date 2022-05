–

De parte de CNT Madrid May 19, 2022 233 puntos de vista

La huelga de médicos especialistas de los hospitales del SERMAS reclamando estabilidad laboral tiene razones poderosas. Es dañino para los profesionales y para los pacientes mantener profesionales con hasta 15 o 20 años de experiencia con contratos precarios, fruto de años de dejadez y mala gestión de plantillas, sin convocatorias de ofertas públicas de empleo suficientes en cantidad ni frecuencia, sin poder conseguir la estabilidad que les permita planificar sus vidas y las de sus familias.

No obstante, queremos resaltar que los convocantes olvidan otros aspectos importantes:

• La Administración ha creado este problema con la inestimable ayuda de los Sindicatos de la Mesa Sectorial, dejando crecer el problema durante décadas sin adoptar medidas contundentes. Esto ha sucedido por la dependencia que dichos sindicatos tienen de la Administración para su mantenimiento, lo que conduce a su colaboración acrítica, por perjudiciales que resulten las medidas acordadas.

• El problema de los altos porcentajes de temporalidad (contratos eventuales e interinidades) en el SERMAS compromete el normal funcionamiento del sistema sanitario, pero es un problema que afecta a todas las categorías y a todos los ámbitos, por lo que consideramos que el enfoque de “médicos especialistas” es parcial y corporativista.

• El mensaje que se está transmitiendo a los medios de comunicación es que este problema lo es sólo porque afecta a una serie de ‘superespecialistas’, pertenecientes a determinados servicios, que alegan ser imprescindibles, ya que sin ellos el sistema no podría seguir funcionando, cuestión discutible si tenemos en cuenta que estos profesionales atienden problemas que afectan a un mínimo porcentaje de la población. Hay otras especialidades médicas y otras categorías no médicas, no tan mediáticas, de las que se olvidan y cuyo trabajo diario es mucho más importante en términos de reducción de la morbi-mortalidad en la población.

• Dejar fuera a estos otros colectivos ha hecho que, fuera del ámbito de los facultativos, esta movilización haya sido ignorada o incluso rechazada por algunos sindicatos, fruto de un corporativismo médico que jamás ha querido acercarse a otras luchas tan necesarias o más que las suyas.

• El problema de la precariedad laboral en el SERMAS está ligado al proceso de privatización que lleva aplicándose desde hace décadas, aspecto sobre el que los convocantes y quienes están detrás (sindicatos como AMYTS u organizaciones de médicas como MUD) guardan un escrupuloso y calculado silencio. Hay una incuestionable relación entre el proceso de privatización y el deterioro de las condiciones laborales. No pueden solucionarse sólo los síntomas mientras se obvian las causas del problema.

• La posible estabilización de un sector superespecializado de médicos sólo sería un parche.

• No creemos en posibles soluciones parciales que beneficien al sistema sanitario en su conjunto, sin plantar cara a los problemas estructurales del SERMAS.

• Las listas de espera, exponente máximo (aunque no el único) del deterioro del sistema sanitario, son según los últimos datos oficiales las más elevadas en 20 años y no se resolverán con una simple consolidación. Es necesario un incremento de los recursos, creando un turno de tarde regular (y no mediante horas extra) en las especialidades médicas necesarias que pueda evitar la pérdida o la emigración de nuestros profesionales y permita la utilización de los recursos del sistema sanitario al 100%, suprimiendo de paso los miles de millones de euros que anualmente malgastamos a través de los conciertos privados.

Defendemos y reivindicamos por tanto la estabilización para todas las categorías y especialidades, la formación de bolsas de empleo transparentes, la utilización de todos los recursos del sistema para actuar desde el sector público contra las listas de espera y el establecimiento de ofertas de empleo anuales o bianuales para impedir la repetición cíclica de este problema.

Ese y ningún otro es el camino hacia un sistema sanitario que brinde condiciones laborales dignas a sus trabajadores y una atención digna a sus pacientes.

Sección de ramo de Sanidad y Servicios Sociales – CNT Madrid