De parte de El Miliciano July 3, 2021 3 puntos de vista

Que, desde el Congreso de C贸rdoba, en el a帽o 2010, la CNT-AIT comenz贸 a poner las bases para ir, paulatinamente, haciendo dejaci贸n de sus principios anarcosindicalistas era, y es, un secreto a voces. A nadie de lxs que, desde dentro de la CNT, hemos ido siguiendo la marcha de la misma se nos ha escapado la deriva de 茅sta hac铆a un reformismo camuflado con un discurso, por lo dem谩s viejo en nuestro Movimiento, de hacer de la CNT una Organizaci贸n m谩s moderna y acorde con los tiempos que corren. Este es un discurso viejo y manido ya.

Desde aquel Congreso, son muchxs lxs que desde dentro se confabularon para acabar con la ideolog铆a de la CNT y puestos manos a la obra da cara a los siguientes Congresos trabajaron para ir vaciando a la CNT de aquellos Sindicatos ajenos a sus maniobras y, para esa labor no han dudado en hacer lo que hiciese falta. Para tener m谩s votos no han dudado en montar sindicatos fantasmas, comprar m谩s cotizaciones que afiliados tiene el sindicato. Y cuando esto se ha denunciado, y posteriormente se ha demostrado que los denunciantes ten铆an raz贸n, se ha expulsado a lxs denunciantes. Se ha montado un gabinete t茅cnico confederal que ha servido para que parte de la Acci贸n Directa los sindicatos la deriven a este gabinete, que, adem谩s, tiene liberados a sueldo (que algunxs se autojustifican diciendo que son aut贸nomos), y, adem谩s, est谩n pidiendo su ampliaci贸n, con lo que habr谩 m谩s liberadxs.

En el Congreso de Zaragoza, a帽o 2015, consiguieron hacer desaparecer a muchos Sindicatos de Oficios Varios aumentando, en un doscientos por cien, el n煤mero de cotizantes para poder ser un Sindicato de Oficios Varios, con lo que consiguieron hacer desaparecer parte de la vertebraci贸n de la CNT-AIT por todo el territorio de la pen铆nsula ib茅rica. En ese Congreso los Sindicatos dijeron que la AIT era la internacional de la, hasta entonces, CNT-AIT y que hab铆a que ir a la refundaci贸n de la misma (esto de la refundaci贸n ven铆a a cuento porque la AIT no se hab铆a dejado imponer los criterios que la CNT espa帽ola quer铆a para poder tener m谩s votos que las dem谩s Secciones de la misma, con el claro objetivo de poder imponer sus acuerdos).

Como la Internacional no se dej贸 imponer aquellos criterios, despu茅s del citado Congreso de Zaragoza, junto con organizaciones de otros pa铆ses, que anteriormente hab铆an sido expulsadas de la AIT por sus posturas ajenas al anarco-sindicalismo, iniciaron, de forma inorg谩nica por parte de la CNT, reuniones que culminaron en la creaci贸n de una nueva internacional, la Confederaci贸n Internacional del Trabajo (CIT).

En la descafeinada de anarcosindicalismo CNT-CIT se tienen que escuchar opiniones como que es una organizaci贸n feminista, que tiene que haber paridad de mujeres y varones en los comit茅s, como si de una organizaci贸n vertical y autoritaria fuese. Nada m谩s alejado de la realidad, porque en una Asamblea cenetista todxs est谩n en igualdad de condiciones para ser elegidos para ocupar un cargo de gesti贸n, que s贸lo son eso, de gesti贸n, y no como est谩 ocurriendo de un tiempo a esta parte, que los comit茅s deciden qu茅 informaci贸n de los sindicatos se tramita o no se tramita al resto. Los comit茅s opinan sobre cosas y si alg煤n sindicato responde para matizar es el comit茅 quien decide si la opini贸n de ese sindicato ve la luz o no.

Todas estas cosas, y otras como expulsiones de regionales para luego adherir de nuevo a los sindicatos que les interesan, l茅ase lo ocurrido en la Regional de Levante y la Regional Centro, han hecho que algunos sindicatos abandonen la CNT-CIT hartos de aguantar tanta basura interna, aunque tambi茅n es cierto que a煤n quedan muchos sindicatos y compa帽erxs que aguantan dentro para ver si es posible revertir la situaci贸n.

En muchas cuestiones los sindicatos de la CNT-CIT no pintan nada en el sentido de que los comit茅s est谩n haciendo cosas y tomando decisiones que previamente los sindicatos ni han tratado ni han acordado. Me estoy refiriendo al tema de las denuncias que la CNT-CIT est谩 poniendo contra lxs sindicatos y compa帽erxs de la CNT-AIT, en un claro intento de sacar dinero y penas de c谩rcel contra compa帽erxs. Es una aut茅ntica aberraci贸n. Ha habido sindicatos que han pedido explicaciones al respecto y los comit茅s les han dado la callada por respuesta, al m谩s puro estilo de un comit茅 central de un partido comunista.

Est谩 claro que la intenci贸n de todxs estxs que quieren cargarse el anarco-sindicalismo es hacerse una organizaci贸n a su medida y totalmente amorfa, vac铆a de contenido anarquista y anarco-sindicalista, formar sindicatos con grandes afiliaciones y poca participaci贸n y al final acabar siendo un sindicato m谩s del Sistema y viviendo del mismo. Esto es, al fin y al cabo, el objetivo que se marcaron.

Hoy, andan enfrentadas las dos posturas que se confabularon en C贸rdoba para cargarse a la Confederaci贸n Nacional del Trabajo, y visto lo que estamos viendo da verg眉enza ajena, pues no est谩n dudando en emplear lo que sea para cargarse lxs unxs a lxs otrxs.