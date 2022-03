–

El sindicato CNT expresa su más rotunda condena a la decisión del gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a legitimar la invasión del estado marroquí del Sáhara Occidental y las graves violaciones de los Derechos Humanos en el Sáhara ocupado por parte de una dictadura, como la del rey de Marruecos.

Consideramos que las declaraciones del gobierno y del PSOE, apoyando las tesis de Mohamed VI, renunciando al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, no sólo son contrarias al derecho internacional, sino que resultan vergonzosas, indignantes y profundamente inmorales. Con esta postura, Pedro Sánchez se convierte en cómplice de la política de una brutal dictadura y corresponsable con las consecuencias de la guerra del Sáhara. Una guerra que no sólo causa muertos, sino condiciones infames a la población, junto con la represión, encarcelamiento y tortura de las voces disidentes.

Debemos recordar que España es aún “de iure” la potencia administradora del Sáhara Occidental y que incumple el derecho internacional al no descolonizarlo. Por otro lado, resulta un insulto a la inteligencia el uso de criterios diferentes con respecto a los Derechos Humanos dependiendo de si el gobierno de un país es aliado o no de los Estados Unidos. Si estamos todas de acuerdo en que Putin es un déspota y que la invasión de Ucrania es un acto criminal, no lo es menos la invasión del Sáhara. Tampoco es menos dictador Mohamed VI que otro, sólo por el hecho de ser aliado de la OTAN. Mandamos un mensaje de ánimo a toda la población saharaui de los campamentos, de los territorios ocupados y de la diáspora. Reiteramos nuestro apoyo a todas las personas refugiadas, sin distinción.

También mandamos nuestro mensaje de ánimo a las compañeras y compañeros que sufren en las cárceles de Marruecos (saharauis, rifeños, presos políticos,..) y exigimos su inmediata liberación, así como la retirada de las tropas de ocupación y el cumplimiento de la legalidad internacional por parte del gobierno de España, descolonizando de una vez por todas el Sáhara Occidental. El pueblo saharaui cuenta y contará siempre con todo nuestro apoyo.

¡Abajo las invasiones y muros imperialistas!

¡Descolonización ya! ¡Sahara libre!