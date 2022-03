–

CNT constituye la Coordinadora de Intervención Social de Cataluña

El pasado 17 de febrero las distintas delegadas sindicales de CNT en los centros de protección a la infancia y en la adolescencia donde el sindicato tiene implantación, con el equipo técnico del sindicato y el Secretariado Permanente de la CNT de Cataluña y Baleares, constituyeron formalmente la Coordinadora de Intervención Social de Catalunya.

Esta Coordinadora pretende aglutinar las diversas secciones sindicales ya constituidas en centros de protección (tanto centro residenciales, como centros de acogida), en los que ya se ha activado la lucha sindical, junto a compañeras y compañeros afiliados al sindicato que trabajan en éste ámbito.

En los últimos años, el sindicato ha tenido conocimiento de las numerosas situaciones de precariedad que estas trabajadoras afrontan día a día en sus centros de trabajo. Sobrecargas de trabajo, evaluaciones de riesgos más que caducadas, infraestructuras en mal estado, carencia de protocolos ante las multitudes de agresiones que se sufren (tanto físicas, como emocionales), bajas que no se cubren y unos turnos de noche totalmente invisibilizados. Todo esto en un marco de bloqueo de la negociación colectiva del Convenio Colectivo del sector de Acción Social, que evidencia la necesidad de un nuevo modelo sindical en el sector.

Ante esta situación, la Coordinadora se ha formalizado con unos objetivos muy claros:

En primer lugar, detectar, perseguir y denunciar todas aquellas irregularidades que se han convertido en «la norma» en muchos de los centros donde tenemos implantación. Ratios que no se cumplen, contratos en fraude de ley, horas extraordinarias que se camuflan como incidentales, excesiva flexibilidad de las jornadas sin preaviso ni complementos, disponibilidades que no se cobran… Entre otras muchas.

En segundo lugar, poner el punto de mira en la situación de las trabajadoras nocturnas. Ya basta con invisibilizar su labor, igual de importante que la del resto. La gran mayoría de estas compañeras no perciben ningún tipo de complemento, a pesar de las consecuencias físicas y sociales que comporta este tipo de turno. Algunas de ellas trabajan siendo la única persona de referencia en el centro de trabajo, totalmente solas. Y todas ellas se encuentran con una carencia de criterios que clarifiquen unas ratios concretas en cuanto al horario nocturno, dejando la decisión en manos de las entidades del Tercer Sector, actuando bajo criterios de buena fe e improvisación constante.

En tercer lugar, poner manos a la obra para que las agresiones que viven educadoras y educadores en los centros de trabajo no queden invisibilizadas. Para llevarlo a cabo, el pasado martes 15 de febrero nos reunimos con el Colegio de Educadores Sociales de Cataluña y otros educadores del sector. Allí pudimos compartir nuestras experiencias en un ambiente de cuidados y escucha. También coincidimos en el interés de concretar un protocolo que ofrezca una guía homogénea a los distintos centros para afrontar estos hechos.

Y por último, pero no menos importante, sentarnos a hablar con todos los actores que tienen responsabilidades en la elaboración del nuevo convenio de Acción Social. Ya sea la patronal, la DGAIA, los sindicatos mayoritarios, así como el poder legislativo. Pensamos que para acabar con el actual bloqueo es necesario incrementar la presencia sindical en todos los centros de trabajo, para poder tener verdadera fuerza y conseguir mejoras reales en el sector, desde cada centro de trabajo, empresa a empresa, hasta llegar a todo el sector.

Queremos convertirnos en un sindicato de referencia en este sector y acompañar a las trabajadoras en la defensa de sus derechos laborales. Os animamos a seguirnos en las redes y a contactar con nosotros si deseáis más información.

Coordinadora de Intervención Social de CNT en Cataluña

Teléfonos: 93 181 83 13 / 640 72 96 71 / 640 66 34 78

Correo electrónico: intervenciosocial@catalunya.cnt.es

Redes sociales

Twitter: @intervenciocnt

