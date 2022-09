–

De parte de CNT September 5, 2022 101 puntos de vista

En asamblea de trabajadores de la secci贸n sindical de CNT en el centro de trabajo del LAVA, se ha acordado la convocatoria de huelga indefinida a partir del domingo 11 de septiembre ante la empresa MEG y la Fundaci贸n Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

No querr铆amos nunca haber llegado a esto, pero la insostenible falta de pago de salarios durante m谩s de dos meses, sumado a la falta de respuesta de empresa y Ayuntamiento ante una garant铆a de mantenimiento de los puestos de trabajo, ha provocado esta necesaria decisi贸n por parte de los trabajadores.

Este centro de trabajo no es el 煤nico en esta situaci贸n, ya que la empresa y las administraciones llevan alargando la agon铆a durante meses, manteniendo sus contratos con una empresa que ya es sabido que no paga a la plantilla. Adem谩s, desde las administraciones se mantiene la incertidumbre sobre los puestos de trabajo al no garantizar la subrogaci贸n tal y como debe hacerse cuando existe sucesi贸n de empresas.

El entramado empresarial del Ayuntamiento de Valladolid mantiene a sus miles de trabajadores en una situaci贸n de precariedad que adem谩s de ser indecente es ilegal. El Ayuntamiento utiliza la subcontrataci贸n para eliminar a las plantillas que le resultan conflictivas como hizo en el Teatro Calder贸n o el Albergue Municipal. Desde CNT hemos demostrado que los despidos que se han producido en esas situaciones han sido improcedentes y en ocasiones sancionados con la nulidad del despido. En esta ocasi贸n encontramos c贸mo la administraci贸n, en este caso la FMC, se lava las manos y espera la liquidaci贸n de la empresa y el despido de los trabajadores.

Ante esta situaci贸n, la plantilla ha decidido reclamar su estabilidad laboral, su derecho a recibir el pago de sus salarios adeudados y adem谩s perseguir la mejora de sus condiciones de trabajo en una reivindicaci贸n ignorada por las empresas hasta la fecha, como es que se deje de aplicar las excepciones para jornadas especiales de trabajo a este centro de trabajo y se respete el descanso de 12 horas entre jornadas previsto en el Estatuto de los Trabajadores.

Las reivindicaciones son:

Garantizar la subrogaci贸n de la plantilla o su contrataci贸n como personal laboral directo.

Prioridad de pago de salarios frente al pago de las deudas de la empresa.

Que se apliquen las 12 horas de descanso como refleja el Estatuto de los Trabajadores.

CNT de Valladolid