De parte de CNT Comarcal Sur Madrid June 26, 2023 115 puntos de vista

CNT Comarcal Sur Madrid y la Coordinadora de Arqueolog铆a demandan a la empresa Gea Arque贸logos S.L. por el despido encadenado e improcedente de dos trabajadoras tras comunicar su baja m茅dica a la empresa.

La trabajadora 1 (a partir de ahora nombre ficticio Eva) que comenz贸 la campa帽a de excavaci贸n en el municipio de Belinch贸n (Cuenca) el 17 de abril, tuvo la mala suerte de tener que solicitar dos bajas laborales, la primera de ellas por accidente laboral. La actitud de Gea Arque贸logos S.L. al comunicar este per铆odo fue desentenderse y minusvalorar los motivos por los que la trabajadora se encontraba de baja. Durante su segunda baja, que comenz贸 el d铆a 24 de mayo, el director y socio de la empresa se mostr贸 insistente con la reincorporaci贸n de la trabajadora en el per铆odo de reposo marcado por su m茅dico de cabecera, vi茅ndose ella obligada a escribirle cada ma帽ana justificando su malestar.

El d铆a 25 de mayo, un d铆a despu茅s de que Eva comunicara su baja, la trabajadora 2 (en adelanta nombre ficticio Ana) fue contactada v铆a telef贸nica, trabajando en ese momento fuera de Madrid, por otra socia de Gea Arque贸logos S.L. Dicha empresa -cuya sede est谩 en Madrid, donde la trabajadora reside- mostr贸 un especial inter茅s en el curriculum de Ana y le ofreci贸 unas condiciones m谩s interesantes para ella. El d铆a 26 comunica su baja voluntaria en la empresa donde estaba trabajando hasta el momento y confirma a Gea Arque贸logos S.L. su incorporaci贸n. El mismo d铆a, mientras segu铆a de baja, se le comunica el despido a Eva por v铆a telef贸nica alegando no haber superado el per铆odo de prueba.

Ana se volvi贸 a poner en contacto con Gea Arque贸logos S.L. el d铆a 5 de junio, d铆a que realiz贸 el traslado a Madrid. En esa llamada telef贸nica modificaron las condiciones comunicadas en primera instancia (lugar de trabajo y tareas a realizar) y la amenazaron con no contratarla cuando esta trat贸 de clarificar la situaci贸n.

El d铆a 6 comienza a trabajar ocupando el puesto que hab铆a dejado vacante el despido de Eva. Ese mismo d铆a otros trabajadores (en vez de la propia empresa) le comentan nuevos cambios a su nueva compa帽era Ana sobre sus condiciones laborales. Al d铆a siguiente, 7 de junio, ella comunica su baja m茅dica a la empresa v铆a mail y tan solo hora y media despu茅s el director del centro de trabajo y socio de Gea Arque贸logos S.L. le comunica el despido por v铆a telef贸nica alegando no haber superado el per铆odo de prueba. Al haber acudido 煤nicamente una jornada laboral (jornada en la que el director se march贸 antes de que finalizara, lo cual llevaba sucediendo desde el comienzo de la campa帽a.), es imposible que la empresa sepa si ha superado el per铆odo de prueba.

Por desgracia, aunque la ley impide el despido durante una baja m茅dica, es una pr谩ctica extendida entre las empresas. En esta es evidente que se ha seguido un patr贸n ambos casos. El motivo real de los despidos es el haber empezado las dos trabajadoras un per铆odo de baja m茅dica, no queriendo la empresa mantener a trabajadores en plantilla en dicha situaci贸n. Eva acumul贸 dos bajas m茅dicas mientras estuvo contratada. La primera baja m茅dica fue 鈥渟oportada鈥 por la empresa. Pero durante la segunda la empresa ya estaba contactando con Ana para sustituir a la trabajadora de baja. Cuando se entera la empresa de que la nueva trabajadora contratada ha ca铆do en un per铆odo de baja m茅dica procede a su despido de inmediato. La empresa utiliza el mismo modelo de carta de despido para las dos. Para CNT queda patente que en ambos casos el verdadero motivo de los despidos es la situaci贸n de baja m茅dica, incumpliendo as铆 la Ley 15/2022 Art铆culo 26 sobre la igualdad de trato y la no discriminaci贸n (en este caso por enfermedad o condici贸n de salud). El art铆culo 55 ET supone la nulidad de cualquier despido que suponga una discriminaci贸n.

La demanda incluye tambi茅n irregularidades en el contrato, exigiendo la nulidad del despido. En primer lugar, los contratos que son eventuales deber铆an ser considerados indefinidos por falta de concreci贸n de la eventualidad (las fechas de finalizaci贸n son diferentes pese a que los contratos son para la misma actividad laboral). En segundo lugar, ambos contratos indican per铆odo de prueba 鈥渟eg煤n convenio鈥, lo que establece la nulidad del per铆odo de prueba pues el convenio no marca plazos definidos sino m谩ximos y, por lo tanto, la referencia 鈥渟eg煤n convenio鈥 indica que no existe dicho per铆odo. Es por esto que ambos contratos se encuentran en fraude de ley.

Tambi茅n se denuncia la situaci贸n de Ana, que habi茅ndose dado de baja en su anterior trabajo, tras este despido discriminatorio, se encuentra en la situaci贸n de no poder solicitar el paro.

Estos dos casos ejemplifican un conjunto de pr谩cticas frecuentes en el sector de la arqueolog铆a de gesti贸n en Espa帽a. Desde la CNT Comarcal Sur y la Coordinadora de Arqueolog铆a de CNT Comarcal Sur denunciamos que las empresas de arqueolog铆a de gesti贸n son responsables de la poca estabilidad laboral en nuestro sector, y que como llevamos haciendo p煤blico desde hace a帽os, se sirven de enga帽os y artima帽as para mantener la precariedad de los/las trabajadores/as.