De parte de CNT Aragon-rioja June 11, 2022 165 puntos de vista

Varios trabajadores implicados en la construcci贸n de la futura planta para la multinacional en Plaza, contratados a trav茅s de la empresa valenciana Sefer Montajes, denuncian graves incumplimientos de la ley.

El pasado mes de mayo una decena de trabajadores, varios de ellos afiliados al sindicato CNT de Zaragoza, presentaban denuncia ante Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social por un grave incumplimiento en horarios y pago de horas extra. Los trabajadores, contratados por la empresa Sefer Montajes (Valencia), prestaban sus servicios para Dematic Logistic System (Madrid) en la construcci贸n del proyecto AMAZON ZAZ1, situado en la Plataforma Logistica de Zaragoza (Plaza).

Varios centenares de trabajadores fueron contratados a principios de a帽o para distintas labores de construcci贸n y montaje, siendo despedidos seg煤n iba avanazando la obra, algunos de manera fulminante.

Desde el inicio, se estableci贸 un sistema de fichaje fraudulento, hecho conocido y alentado seg煤n los denunciantes por sus encargados de Sefer y Dematic. Todos los trabajadores acaban cada mes con varias decenas de horas extra, no registradas ni reconocidas como tal, y pagadas en la n贸mina como plus y a un precio que no corresponde. Adem谩s, suelen acudir s谩bados y festivos sin el preaviso legal ni el registro correcto de esas jornadas, lo que dificulta su defensa o reclamaci贸n.

Desde CNT Zaragoza recordamos a los trabajadores y trabajadoras que es obligatorio el fichaje y registro de joranda en sus empresas, y que de no existir o ser fraudulento, pueden acudir a nuestro sindicato para asesorarse sobre c贸mo denunciar este hecho. Tenemos que recordar que la reclamaci贸n de pago de horas extra o de salario inferior puede realizarse hasta de 12 meses anteriores, pero que debe demostrarse que se ha acudido al centro de trabajo dichas horas, y por tanto es indispensable que exista tal registro para la defensa de nuestros derechos y la denuncia del fraude.

Se plantean movilizaciones

No s贸lo CNT denuncia a Amazon ante Inspecci贸n de Trabajo, sino que la central sindical se plantea movilizaciones contra Amazon durante el pr贸ximo mes para informar a la plantilla de la denuncia realizada y de sus derechos m谩s b谩sicos. Consideramos culpable final a la multinacional 鈥 que recientemente se enfrentaba en EEUU a la creaci贸n del primer sindicato de sus trabajadores y trabajadoras 鈥 por permitir en Zaragoza el fraude en las obras de sus futuras instalaciones.