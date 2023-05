–

CNT Comarcal Sur Madrid denuncia ante Inspecci贸n de Trabajo las condiciones laborales de las contratas de AMAZON en VES1 por uso fraudulento del contrato fijo discontinuo y otras vulneraciones de derechos.

La denuncia se dirige a las contratas de Amazon en el sur madrile帽o por el uso de contrato fijo discontinuo sin una justificaci贸n. En estas, se realizan los llamamientos de actividad una vez al mes, funcionando en la pr谩ctica como los contratos temporales con los que se quer铆a acabar.

Seg煤n contrato, hay un per铆odo m谩ximo de inactividad de dos meses al a帽o. Actualmente, TIPSA mantiene a los trabajadores durante un a帽o y despu茅s los manda dos meses de realizada la actividad, de forma casi autom谩tica, sin ninguna justificaci贸n.

As铆 mismo la denuncia de CNT incluye las vacaciones prorrateadas, no teniendo derecho a tener libranzas remuneradas las trabajadoras de dichas contratas.

Tambi茅n CNT ha denunciado que se libra solo dos d铆as a la semana. Independientemente de que haya festivos o no. 鈥淪i se libra m谩s, es porque baja el volumen de trabajo y son d铆as que no se cobran鈥 argumentan Pablo trabajador de dichas contratas y afiliado a CNT. 鈥淓l trabajador puede pedir, por ejemplo, una semana para irse de vacaciones. Se concede, pero es una semana que no se cobra鈥 nos relata.

Dentro de la denuncia establecida, CNT denuncia la vulneraci贸n de derechos tales como que no hay un salario fijo. Se cobra solo por las rutas realizadas, siendo estas variables en funci贸n de la estimaci贸n de ventas. As铆 mismo todas las horas se pagan igual, no hay horas extras, ni horas de d铆as festivos.

La denuncia ante IT incluye vulneraciones de derecho como que, si el empleado acude a su puesto de trabajo, y Amazon tiene menos rutas de las previstas, se le manda de vuelta a casa sin cobrar. Muchas veces se asigna turno a m谩s gente de la necesaria. De esta manera se aseguran que si hay exceso de trabajo no se queden rutas sin salir y, si no, les sale gratis tener a la gente disponible.

Dentro de los fraudes de ley denunciados se incluye que cada mes, se manda a los empleados una modificaci贸n de contrato para ajustarlo a las horas realizadas.

CNT incluye en la demanda que TIPSA tiene un sistema de fichaje de rutas. Al inicio de ruta hay que registrar en su plataforma la matr铆cula, y al finalizar hay que registrar kilometraje y subir fotos del estado de la furgoneta. Si la ruta no est谩 correctamente fichada, TIPSA no la paga. En VES1 las cargas tienen un horario.:

Ejemplo: un repartidor tiene por cuadrante dos rutas de 4 horas con carga a las 7 y a las 11 de la ma帽ana. La primera ruta resulta ser de 5 horas, y al repartidor no le da tiempo a llegar a su carga de las 11. La siguiente hora de carga ser铆a a las 12, pero al no ser su hora asignada, si no hay carros de sobra se le manda de vuelta a casa sin cobrar su segunda ruta. Es decir, puedes perder trabajo y dinero por la mala planificaci贸n de las cargas, que es responsabilidad de Amazon.

Esta necesidad de volver a base a horas concretas hace que algunas rutas solo sean posibles de realizar con conducci贸n temeraria. A diferencia de otras naves de reparto de Amazon, en VES1 no se utiliza el sistema de conducci贸n segura Mentor, y es habitual ver furgonetas a 130 o 140 km/hora, o incluso m谩s, por las autopistas cercanas a Coslada.

Desde CNT tambi茅n hemos puesto en conocimiento de Inspecci贸n de Trabajo que el repostaje de las furgonetas lo realiza el repartidor. Para ello hay que ir a la plataforma de repostaje de TIPSA, situada en Mar Egeo 1, San Fernando de Henares, a 8鈥5 kil贸metros de VES1. Por tanto, se puede tardar media hora (o bastante m谩s si es hora punta) en repostar, tiempo que suele estar fuera de ruta y sin remunerar.