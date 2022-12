–

La mercantil deja sin empleo ni indemnizaci贸n a cientos de trabajadores

Agrupa Adra S. A., la empresa m谩s importante del municipio por volumen de negocio y empleo en el sector hortofrut铆cola deja sin actividad a su plantilla. Lo hace sin extinguir los contratos de trabajo, dejando en un limbo legal a un centenar de trabajadores y trabajadoras. No est谩n despedidos, pero la empresa no les proporciona actividad. No pueden buscar otro trabajo ni solicitar el paro so pena de perder derecho a una futura indemnizaci贸n por despido. Muchos empleados, hombres y mujeres, con bastantes a帽os de antig眉edad en la empresa, est谩n entre la espada y la pared, solo ven un futuro negro y un calvario judicial por delante.

Desde CNT urgimos a la plantilla a encauzar jur铆dicamente esta situaci贸n laboral, estamos en la antesala de un concurso de acreedores que ha buscado deliberadamente el consejo de administraci贸n de la empresa. Les ha importado, bien poco, la incertidumbre y angustia que est谩 nefasta gesti贸n, va a suscitar entre la plantilla.

Desde CNT, tambi茅n lamentamos el silencio del Ayuntamiento de Adra y de la Consejera de Agricultura de la Junta de Andaluc铆a, bien conocedora de la localidad. No hace muchos meses de su 煤ltima visita institucional a la mercantil a la que elogiaban por su gesti贸n. Por ahora, ambos, guardan silencio ante el drama de cientos de trabajadores y sus familias que se quedan sin sueldo, sin indemnizaci贸n por despido, y sin posibilidad de solicitar el subsidio por desempleo atrapados en un tortuoso limbo legal.

La CNT, anima a la plantilla a movilizarse. Pone la asesor铆a jur铆dica a disposici贸n de los afectados para informarse de los pasos a seguir en este 谩mbito y convoca una asamblea informativa con ese fin, el pr贸ximo lunes d铆a 12 a las 17:30 horas en la sede social que, la central anarcosindicalista, tiene en Adra. Es necesario tomar medidas. Para CNT es una situaci贸n que por irresponsabilidad han creado unos pocos y ya, est谩n pagando los m谩s vulnerables; las trabajadoras y trabajadores de la empresa.