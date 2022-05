–

Ante las movilizaciones convocadas por los Comit茅s de empresa de Metro de Madrid y de la EMT de Madrid en contra de la pol铆tica de recortes de servicios p煤blicos como son los de metro y autobuses urbanos llevados a cabo por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid; la secci贸n sindical de CNT en la EMT est谩 a favor de cualquier movilizaci贸n y lucha por un transporte p煤blico para el pueblo, que sea vertebrador, social, medioambientalmente sostenible y que genere empleo de calidad.

La falta de tasa de reposici贸n, m谩s la cobertura de bajas, fallecimientos y el aumento que se ha dado en el transporte p煤blico en los 煤ltimos meses ha desbordado el servicio tan necesario para que la clase trabajadora pueda moverse con unas condiciones m铆nimas de dignidad.

Denunciamos tambi茅n la pol铆tica encubierta de horas/d铆as libres que se solicitan para cubrir la falta de servicio, incluso con los recortes en m谩s de 15 l铆neas de autob煤s y en el aumento de tiempo de espera en distintas franjas horarias en metro (falta incluso de m谩s de 50 trenes en algunos tramos). Ni se da el servicio que ha aumentado tras la recuperaci贸n de la vida 鈥渘ormal鈥 y del encarecimiento de los combustibles que ha hecho volver a mucha gente que eleg铆a el veh铆culo particular, ni se contrata con la tasa de reposici贸n del 120% que se prev茅 con los presupuestos. No s贸lo hay un desfase en los puestos directos del servicio, sino que otros que son los del mantenimiento como talleres, etc., tambi茅n est谩n faltos de personal, como es el caso de las gr煤as, Bicimad.

Por eso apoyamos las movilizaciones pr贸ximas:

26 de mayo, a las 11h ante la Asamblea de Madrid

2 de junio, a las 11h ante el Ayuntamiento de Madrid

9 de junio, a las 19h manifestaci贸n hasta el Consorcio de Transportes de Madrid.

鈥淯n cambio social real nunca ha sido llevado a cabo sin una revoluci贸n鈥 Revoluci贸n no es sino el pensamiento llevado a la acci贸n.鈥 鈥 Emma Goldman