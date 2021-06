–

La secci贸n sindical de CNT considera que las botas Exena y los monos de desbroce PartiGuard blancos no son adecuados para su uso durante los meses estivales.

Las botas no transpiran, pues no tienen redecilla como otros modelos de verano o un material menos grueso. Los monos de desbroce no transpiran nada. El calor del motor de la desbrozadora, el aumento de temperatura corporal por el ejercicio f铆sico y la temperatura ambiente cercana o superior a los 30潞 cent铆grados, hacen que la persona que desbroce sude en exceso, se agote antes y corra riesgo de sufrir un golpe de calor.

Solicitamos que se vuelvan a repartir las botas azules de Robusta a quien las quiera, que era un modelo de EPI adecuado para el verano. Asimismo, solicitamos que se vuelvan a repartir los monos de desbroce azules, m谩s ligeros y de material que permite la transpiraci贸n. Creemos que eran los Candour FR.

Secci贸n Sindical en Rivamadrid