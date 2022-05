–

De parte de CNT May 24, 2022

CNT en Tubos Reunidos (TRG) llam贸 a secundar los paros de 2 horas por relevo el 8 de abril y, siguiendo la misma l铆nea, hace un llamamiento a apoyar los paros del sector del metal de Araba de concertados en Mayo.

鈥淣o podemos dejar intoxicarnos con argumentos desmovilizadores, las empresas con peso importante en el sector y con convenios propios somos las que no debemos dejar de presionar a la patronal, si tenemos convenios provinciales potentes, los de empresa se ver谩n fortalecidos y con horizontes m谩s amplios y ante todo es de justicia pelear por un bien para el com煤n鈥, nos comentan desde la secci贸n de CNT.

Desde Aiaraldea, la secci贸n sindical de CNT en TRG argumenta su postura para no dejar de lado movilizaciones de este tipo. 鈥淟a Patronal alavesa SEA prefiere convenios provinciales d茅biles para empeorar los de empresa鈥, remarcan desde la anarcosindical.

La Secci贸n sindical de CNT expone su argumentario de reivindicaciones y remarca que se deben conseguir avances potentes para aplicar en todo el sector, sin olvidar las subcontratas y talleres que no tienen capacidad para movilizarse por diferentes causas. 鈥淭enemos la capacidad para poder plantearnos conquistas sustanciales. Somos todo un sector moviliz谩ndose.鈥 aclaran desde la secci贸n sindical.

Tubos Reunidos se encuentra en la actualidad inmersa en la negociaci贸n de su convenio de empresa, caducado desde hace 5 a帽os. Despu茅s de una negociaci贸n de atrasos controvertida, que se termin贸 aprobando en un 2潞 refer茅ndum moral y legalmente cuestionable 鈥 seg煤n indican desde CNT 鈥 puesto que hubo sindicatos que permitieron votar a los que estaban fuera convenio. 鈥淓l sindicalismo pactista y de concertaci贸n prioriza una paz social falsa, puesto que la Direcci贸n de la empresa incumple el convenio a diario. No fue un buen acuerdo, nos robaron nuestro dinero y nos lo devuelven en c贸modos plazos hasta el 2023 y sin compensaci贸n por el tiempo, ni la devaluaci贸n鈥 nos aclaran desde la secci贸n.

CNT apunta a la creaci贸n e impulso de secciones sindicales como herramienta para hacer frente en las peque帽as y medianas empresas a una patronal crecida. 鈥淗ay empresas, contratas y subcontratas donde no se est谩 organizado sindicalmente que deben acogerse al convenio provincial. El sindicalismo de concertaci贸n en dichas empresas no puede crear comit茅s por el n煤mero de trabajadores, sin embargo el sindicalismo de base s铆鈥 contin煤a explicando el representante de la secci贸n. 鈥淒ebemos organizarnos en nuestros centros de trabajo en favor de nuestros intereses, una clase trabajadora organizada e informada es lo que no desea la patronal. Las movilizaciones actuales lo evidencian, somos las personas de abajo las que producimos riqueza y las que, si paramos, nada funciona. As铆 que animamos a los y las compa帽eras del metal a que secunden las huelgas los d铆as 24 y 26 de Mayo鈥 remarcan desde CNT.