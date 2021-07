–

De parte de CNT Aragon-rioja July 1, 2021 70 puntos de vista

CNT Huesca registra la demanda contra la fundaci贸n SAMU en un acto p煤blico exigiendo al Ayuntamiento y al IASS que dejen de mirar para otro lado.

Hoy 1 de julio, a las 12 de la ma帽ana varias personas militantes de CNT se han dirigido a la plaza del ayuntamiento para visibilizar el conflicto que tiene abierto CNT Huesca con la fundaci贸n Samu, la cual gestiona centros residenciales para menores no acompa帽ados en Huesca.En el acto, la secretaria de jur铆dica y el secretario de acci贸n sindical de CNT han registrado en una instancia en el Ayuntamiento la demanda donde se denuncia la vulneraci贸n de los derechos fundamentales de la trabajadora despedida por Samu, exigiendo al Ayuntamiento y al IASS que se posicionen ante los hechos.

Recordamos que la ex-trabajadora fue despedida en septiembre tras meses reclamando por varias v铆as el respeto a sus derechos laborales m谩s b谩sicos. Con un contrato temporal fraudulento y una categor铆a profesional inferior a la debida, fue sistem谩ticamente ignorada por la direcci贸n del centro. Harta del ninguneo y estancada en su situaci贸n de indefensi贸n, acudi贸 a CNT para reclamar el contrato indefinido, la categor铆a profesional debida y las muchas horas extraordinarias adeudadas por Samu.

El mismo d铆a en que la empresa es notificada del inicio del procedimiento, al incorporarse a su puesto de trabajo, la trabajadora es llamada a una oficina e informada de su despido disciplinario, camuflando as铆 una desgraciadamente habitual pr谩ctica de represi贸n hacia quien defiende sus derechos laborales.

Este hecho constituye una vulneraci贸n de derechos fundamentales, concretamente del derecho a la tutela judicial efectiva, art铆culo 24 recogido en la CE, por el que no se puede represaliar a quien acude a los tribunales para ejercer sus derechos leg铆timos, este es uno de los pilares fundamentales en un estado de derecho pero a la fundaci贸n SAMU parece no importarle.

Parad贸jicamente, la fundaci贸n Samu, que se autodefine como entidad cuyos principios 鈥fundamentan su compromiso social, garante de acciones transparentes, 茅ticas y responsables鈥, no ha titubeado en despedir a una trabajadora que 煤nicamente reclamaba sus derechos.Por este motivo,nos vemos obligados/as a exigir tanto al Ayuntamiento como al IASS que no permitan que empresas que vulneran los derechos fundamentales gocen de los contratos costeados con dinero p煤blico. Exigimos que se posicionen para cortar esta situaci贸n vergonzosa, rompiendo los contratos vigentes con 茅sta y todas las empresas que vulneren los derechos fundamentales de sus trabajadores/as. Exigimos tambi茅n reflexi贸n y medidas acerca de los pliegos de condiciones, donde no s贸lo deben primar los aspectos econ贸micos, sino tambi茅n calidad laboral de sus empleados/as.

Desde CNT afirmamos que en este conflicto s贸lo cabe la readmisi贸n de nuestra compa帽era, y exigimos al ayuntamiento de Huesca y al IASS que dejen de mirar hacia otro lado y se posicionen de una forma clara y contundente para que este tipo de pr谩cticas deplorables no se sigan financiando con el dinero de todas y todos.