De parte de Sare Antifaxista September 12, 2021 31 puntos de vista

CNT junto a Sare Antifaxista, rinde un merecido homenaje a la memoria de los milicianos gipuzkoanos o que combatieron en Gipuzkoa. En la parte trasera del ayuntamiento, junto al memorial de las victimas del levantamiento fascista, se ha colocado una pequeña carpa a la que la hemos llamado “El txoko de los milicianos”, una ubicación donde se han podido entender someramente como la CNT participo en la defensa de la provincia en los diferentes frentes, listados de víctimas, milicianos inscritos en las milicias en las escuelas de Atotxa, así como un recordatorio del atentado fallido a Franco durante las regatas de septiembre de 1948.

Como después de la entrega de Donostia el 13 de septiembre de 1936, sin apenas combatir, a las fuerzas del requeté navarro. Tras la entrada del tercio de Lacar en la ciudad, los milicianos de la CNT que estaban organizadas en milicias se retiran a Zarautz y establecen tres compañías que se reparten en los diferentes frentes de Gipuzkoa, (Elgeta, Alto de San Miguel y Markina, Zumárraga, mientras se establecían en Bilbao los Batallones del ejercito vasco. Combates ya olvidados como el de Itziar el 23 de septiembre, donde murieron 8 jóvenes anarquistas, o la defensa del alto de San Miguel y Urkaregi del 22 al 28 de septiembre donde hoy en día se encuentran los cuerpos de varios compañeros allí vilmente ejecutados por el fascio, fascio que no ha desaparecido, pero los militantes de la CNT y su, memoria histórica no están ni vencidos ni desarmados ante el ejercito nacional.

Milicianos en la posición de Zubelzu

La finalidad por la que se ha montado esta pequeña “oficina” de información responde a que hoy día quedan muchos familiares de combatientes anarquistas que no tienen ninguna información de donde se encuentran sus cuerpos, de donde combatieron, o de cuando murieron. Creemos que debemos contribuir a que no se pierdan en el olvido todos los nombres de mujeres y hombres de los que nadie habla, que no constan en ningún sitio, que esos nombres no se olviden, no queremos olvidar a los Francisco Carrera, Ángel Virumbrales, Eduardo Trincado, Mamerto Azkona y cientos de nombres con los que podríamos llenar otros cientos de páginas. Nos negamos a que se silencia una parte de nuestra historia.

QUE LA TIERRA OS SEA LEVE

A las diez de la mañana se ha instalado “El txoko de los milicianos”, y a las 12h se ha llevado a cabo un emotivo homenaje con la lectura de un sentido discurso a cargo de uno de nuestros militantes y seguido de una ofrenda de flores a nuestros milicianos caídos. La afluencia de gente a sido masiva y la participación numerosa, resulta emotivo y muy gratificante cuando podemos proporcionar información a los familiares o amigos que buscan a los suyos. Esperemos poder seguir haciéndolo año tras año, con nuestros medios y nuestras posibilidades.

¡Milicianos, milicianas, afiliados, militantes y simpatizantes del movimiento libertario, va por vosotros!

CNT GIPUZKOA DIXIT

Gaurko ekitaldi hau bi urteurrenen harira dator. Batetik, bihar, jakina denez, 85 urte betekodira matxinatu faxistak Donostian sartu zirela. Bestetik, 1948an, gaurko egunez, Kontxakobadia hontan bertan Francoren aurkako atentatu aereo baten saiakera bat izan zen, tamalezantzua.

Mañana se cumplen 85 años desde que los fascistas tomaron Donostia. Con este humilde acto de hoy, quisiéramos también recordar otra efeméride no tan conocida. El intento de atentado aéreo contra Franco que tuvo lugar el 12 de septiembre de 1948 en esta bahía de la Concha.

1936ko uda hartan, herri armatuak faxismoa garaitu zuen Madril, Bartzelona eta Donostiako kaleetan. Bi hilabete luzez eutsi zion Gipuzkoako hiriburuak faxisten oldarraldiei. Komunismo libertarioa xede, langile klaseak prozesu iraultzaile bati ekin zion.

Los milicianos de la CNT que en julio salvaron Donostia según reconociera el entonces alcalde Sasiain, no luchaban por una república burguesa que asesinó aún má sobreros que la monarquía. La matanza de Ategorrieta, recién estrenada la república, es una muestra de ello.

Errepresioa bereziki ankerra izan zen langileria iraultzailearentzat eta horren froga da

Gipuzkoan hain txikia zen CNTk jasan zituen biktima andana. Anarkista eta anarkosindikalisten erailketa sistematikoak urte luzez iraun zuen.

En 1947 se dieron los últimos fusilamientos del franquismo en Euskal Herria. Los anarquisasAmador Franco Cazorla y Antonio López Montes, torturados en Ondarreta y condenados en Loiola fueron fusilados en el campo de tiro de Bidebieta.

Alferrik bilatuko dituzue haien izenak hemen dugun monumentuaren izen zerrendan.

Donostiako udalaren enkarguz egiten ari diren biktimen inguruko ikerketaren arku

kronologikotik ere kanpo gelditzen dira.

Omisiones como esta son una práctica habitual en el quehacer memorialista de las

instituciones públicas. Son la consecuencia lógica de abordar la memoria histórica sin contar

con las organizaciones históricas ni con el movimiento memorialista y obviando la legislación internacional en materia de derechos humanos.

Ezkerreko gobernuak memoria historikoa lantzeko lege berri bat atera nahi duenean

ekarpenak eskatzen zaizkie, beste askoren artean Falangeri. Dozenaka mila hildako izan zituen CNTri aldiz, ez zaio gonbidatzen. Donostiako udaletxeak memoria historikoa jorratzeko lan mahai bat osatzen duenean, ordurako autodisolbatua zegoen Gesto por la Paz gonbidatzen du eta CNT alboratzen. Behinola, Jonan Fernándezek erakunde historikook gure militanteen memoria soziopolitikoa aldarrikatzeko zilegitasuna ukatu zigun.

Con actos como este, pretendemos recuperar la memoria de los más silenciados entre los silenciados. La memoria de una militancia anarcosindicalista que no dudó en empuñar las armas y luchar, algunas veces en solitario, en las calles y montes de Gipuzkoa.

Donostia erortzean, miliziano anarkosindikalistek borrokan jarraitu zuten Gipuzkoako mendi eta bailara ezberdinetan. Horren froga ditugu Gipuzkoako hainbat txokotan oraindik deshobiratzeke gelditzen diren militanteen gorpuzkinak.

1948ko irailaren 12.ean, erbesteratutako anarkista talde batek Francoren aurkako atentatua burutzen saiatu zen hementxe bertan, Kontxako badian estropen finala jokatzen zen unean.

Hoy que se cumplen 73 años desde que un grupo de anarquistas sobrevolara con su avioneta cargada de explosivos esta bahía de la Concha tratando de atentar contra Franco, queremos reivindicar la memoria de los que nunca se rindieron y continuaron una lucha que continua hasta hoy en día.

Nahi duenarentzat, ondoko mahaian Gipuzkoan borrokatu ziren miliziano anarkosindikalistei buruzko informazio puntu bat antolatu dugu. Bertaratu besterik ez duzue eta zuen familiako edo herriko militanteei buruzko argibideak eskatu.

En la mesa de aquí al lado hemos habilitado un punto de información sobre los milicianos que participaron en la defensa de Gipuzkoa. En la medida de lo posible, pretendemos informar a familiares de militantes históricos y a cualquiera que se interese.

Urteurrenetaz haratago, memoria historikoari bestelako erpinetatik heldu nahi genioke. Hala nola, garai bateko antolaketa eta borroka moldeak ezagutu eta eguneratuz, gaur egun bizi dugun delegazionismoaren erregimen absolutistaren eredua pitzatzeko baliagarriak ditugun tresnak berreskuratuaz: ekintza zuzena, autogestioa eta federalismoa.

Entendemos la memoria histórica como un activo a la hora de encarar las luchas de hoy en día.

Como sindicato que somos, una mirada crítica a la memoria histórica nos acerca a formas de organización y lucha que en el pasado posibilitaron la consecución de los derechos y libertades que hoy se nos quieren negar. La acción directa, la autogestión y el federalismo han demostrado su eficacia en el pasado.

Egungo lan munduari so egin besterik ez dugu langile mugimenduak nozitu dituen aldaketak antzemateko: ordezkagarritasun sakratua, hauteskunde sindikalak, diru laguntzak, liberatuak, etab. Laburbide diruditenak eta lapurbide baino ez direnak.

El camino de la perdición nos lo enseña claramente el capital cada vez que nos insta a vaciar calles y plazas. “Iros a casa, ya resolverán los profesionales, votad al partido o sindicato que queráis o cread uno nuevo, sí se puede, estamos en democracia. Y así nos va.

Langileok gure historia ezagutu eta ezagutza horiek egungo egoerara ekartzeko ordua da, borrokatu aditza singularraren lehenengo pertsonan deklinatzen hasiz, lantokiko eta kaleko borroketan batasuna bermatzeko ordezkaritza unitario bakarra onartuaz, asanblada.

Autogestio eta federalismo osoan, bitartekaririk gabeko ekintza zuzena taktikatzat eta klase elkartasuna eta askatasuna prozesu osoaren helburu eta aldi berean dinamizatzaile direlarik. Eutsi diezaiogun buruari lehengo lepotik, berrikasi dezagun antolatzen eta borrokatzen.

GORA LANGILEON BORROKA!

Salaketa / Denuncia

Control social contra las víctimas del franquismo y las organizaciones memorialistas hoy en Donostia