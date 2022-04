CNT llamada a declarar por denunciar irregularidades en la empresa Gestión y Eventos Lázaro

–

CNT llamada a declarar por denunciar irregularidades en la empresa Gesti贸n y Eventos L谩zaro

El pr贸ximo 28 de Abril, un militante de CNT ha sido citado para declarar tras una querella interpuesta por la empresa Gesti贸n y Eventos L谩zaro, en el contexto de un conflicto laboral en las piscinas municipales de Villafranca. Se acusa al sindicato CNT de un delito de calumnias contra el empresario, por simplemente ejercer su labor sindical en dicho conflicto.

La deriva empresarial del 鈥渢odo vale鈥 para conseguir sus beneficios, siempre va a ser combatida con nuestro sindicalismo horizontal y de base. No cederemos ante las presiones de la patronal por muy graves que estas sean, pero jam谩s tampoco aceptaremos privilegios y dinero para silenciarnos. Es por ello que hoy nos encontramos ante esta situaci贸n.

Articulan el poder judicial como arma para someternos a sus intereses y que dejemos de denunciar p煤blicamente la situaci贸n. Pero el efecto en nosotras es totalmente el contrario. No solo no nos callar谩n, sino que hoy lo gritamos m谩s alto que nunca. HACER SINDICALISMO NO ES DELITO. Y no solo eso, sino que hoy es m谩s necesario que nunca porque a la propia realidad laboral nos remitimos.

Las dificultades que aborda la clase trabajadora para llegar a final de mes, son cada vez mayores. La precariedad se extiende en nuestros centros de trabajo, en nuestros barrios y en nuestras casas. No podemos desmarcar este ataque contra la libertad sindical de la oleada represiva que est谩 sufriendo el sindicalismo de clase, el movimiento feminista, el de la vivienda, o cualquier estructura creada por la clase trabajadora para defender nuestra dignidad.

Este es el verdadero temor de estas empresas que campan a sus anchas, que dedican su actividad econ贸mica a las subcontratas de las administraciones municipales. Cuando se encuentran en frente a un sindicalismo que solo defiende los intereses de las y los trabajadores.

El empresario y pol铆tico de la formaci贸n de extrema derecha Iniciativa por la Ribera, tambi茅n ha acusado de calumnias en este proceso judicial a otras dos personas por solidarizarse en redes sociales con el conflicto de las piscinas municipales de Villafranca.

Por este motivo, consideramos que lo que aqu铆 se va a juzgar, va a ser la solidaridad y las pr谩cticas de apoyo mutuo entre la clase trabajadora, mientras se cuestiona la libertad sindical ante cualquier conflicto que se salga m铆nimamente de la v铆a judicial.

Frente a este tipo de ataques, la clase trabajadora solo puede responder continuando tejiendo redes, creando estructuras para poner en pr谩ctica el apoyo mutuo y avanzando hacia una sociedad sin explotados, ni explotadores, sin oprimidos, ni opresores. Sabemos que la justicia institucional solo es otra parte de su poder. Nosotras luchamos por la justicia social.

FRENTE A LA REPRESION SINDICAL,

APOYO MUTUO Y SOLIDARIDAD!!!

Sindikalismoa ez da delitua

Apirilaren 28an, CNTko militante bat deklaratzera deitu dute, Gesti贸n y Eventos L谩zaro enpresak jarritako kereila baten ondoren, Villafrancako udal-igerilekuetako lan-gatazka baten testuinguruan. CNT sindikatuari enpresaburuaren aurkako kalumnia-delitua leporatzen zaio, gatazka horretan sindikatu-lan hutsa egiteagatik.

Etekinak lortzeko 鈥淕uztiak balio du鈥 horren deriba enpresariala sindikalismo horizontalarekin borrokatuko dugu beti. Ez dugu atzera eginen bortxa eta mehatxuen aitzinean, eta ez dugu pribilegio edo dirurik onartuko isil gaitezen. Hori dela eta, gaur egoera honen aurren gaude.

Botere judiziala beren interesen menpe jartzeko eta egoera publikoki salatzeari uzteko arma gisa erabiltzen dute. Baina gugan efektua guztiz kontrakoa da. Ez gaituzte isilduko, eta gaur inoiz baino ozenago oihukatzen dugu. SINDIKALISMOA EZ DA DELITUA. Eta ez hori bakarrik, gaur egun inoiz baino beharrezkoagoa dela sinistuta gaude, lan-errealitateari erreparatzearekin aski baita.

Langile klaseak hilabetearen amaierara iristeko dituen zailtasunak gero eta handiagoak dira. Prekarietatea gure lantokietan, auzoetan eta etxeetan hedatzen da. Ezin dugu askatasun sindikalaren aurkako eraso hau klase-sindikalismoa, mugimendu feminista, etxebizitzarena edo langile-klaseak gure duintasuna defendatzeko sortutako edozein egitura jasaten ari den olatu errepresibotik aldendu.

Hori da, hain zuzen ere, beren jarduera ekonomikoa udal-administrazioen azpikontratetara bideratzen duten enpresa horien benetako beldurra. Lagunak denak elkarren artean, pastela banatu eta praktika hauek iraunarazten dituzte. Eta botereak dituen tresna guztiekin beldurtzen saiatzen dira hori publikoki salatzen duena.

Iniciativa por la Ribera eskuin muturreko alderdiko enpresaburu eta politikariak beste bi pertsona ere salatu ditu prozesu judizial honetan, Villafrancako udal igerilekuetako gatazkarekin sare sozialetan elkartasuna adierazteagatik.

Hortaz, uste dugu hemen epaituko dena langileriaren arteko elkartasuna eta elkar laguntzeko praktikak izango direla, edozein gatazkaren aurrean bide judizialetik ateratzen den askatasun sindikala zalantzan jartzen den bitartean.

Horrelako erasoen aitzinean, langile-klaseak sareak ehunduz soilik erantzun dezake, elkarrekiko laguntza praktikan jartzeko egiturak sortuz eta esplotaturik, esplotatzailerik, zapaldurik eta zapaltzailerik gabeko gizarte baterantz aurrera eginez. Badakigu justizia instituzionala beren boterearen beste atal bat baino ez dela. Guk justizia sozialaren alde borrokatzen dugu.

ERREPRESIO SINDIKALAREN AURREAN, AUZOLAGUNTZA ETA ELKARTASUNA!!!