De parte de CNT April 12, 2021 88 puntos de vista

Desde la Confederación Nacional del Trabajo queremos hacer público nuestro apoyo a la lucha que actualmente están llevando a cabo las personas empleadas en el almacén de la multinacional Mondi Group en New Jersey, Estados Unidos. Organizadas bajo el paraguas del Centro de Trabajadores y Trabajadoras de Lavanderías (Laundry Workers Centers), una organización de base que opera en New Jersey y Nueva York, reclaman a la empresa la readmisión de 18 personas despedidas y un acuerdo que garantice los derechos laborales y la seguridad de quienes trabajan en almacén de la empresa en Leonia, New Jersey.

El detonante del conflicto fue la nefasta política empresarial de la multinacional en el contexto de la pandemia. A pesar del fallecimiento de dos trabajadores a causa de la Covid-19, la dirección ha negado a la plantilla el derechos a la baja médica en caso de síntomas compatibles con covid o contacto con positivos. Asimismo, la dirección no suministró suficientes mascarillas protectoras, a pesar de las solicitudes de la plantilla. Ante la negativa de la empresa a negociar una solución, los trabajadores y las trabajadoras organizaron protestas y la dirección decidió despedir a 18 personas como represalia. La campaña de presión se está internacionalizando y desde España, la CNT manifiesta su repulsa por este tipo de prácticas empresariales lesivas para los derechos humanos y su apoyo con los trabajadores y las trabajadoras y el Laundry Workers Centre.

Más información en http://laundryworkerscenter.org y https://www.facebook.com/LWC.ORG