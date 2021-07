CNT rechaza la falta de transparencia en la gestión del personal del C.R.A.E. Nazareth

–

CNT rechaza la falta de transparencia en la gesti贸n del personal del C.R.A.E. Nazareth

La ausencia de participaci贸n de las trabajadoras se suma a la opaca gesti贸n de la Fundaci贸n Nazareth

En un reciente comunicado difundido entre la plantilla del Centro Residencial de Acci贸n Educativa Nazareth, la secci贸n sindical de CNT ha denunciado la carencia de transparencia y participaci贸n en todo el procedimiento de selecci贸n de personal para cubrir una vacante del turno diurno.

Seg煤n informa el sindicato libertario, la representaci贸n sindical de CNT y CCOO del centro propuso a la gerencia elaborar un protocolo de acceso a las posibles vacantes de los diversos turnos que contemplara criterios objetivos y consensuados con los sindicatos, para evitar procesos opacos con resultados que no respondan a motivos objetivos.

La gerencia de la Fundaci贸n Nazareth se opuso completamente a la propuesta 芦sin ofrecer ninguna posibilidad de di谩logo, actitud habitual ante cualquier petici贸n禄 seg煤n denuncia el sindicato CNT. De este modo queda patente la negativa por parte de la direcci贸n a que el personal del C.R.A.E. tenga derecho a la participaci贸n, mediante sus representantes sindicales, y que la gerencia apuesta por procedimientos alejados de cualquier transparencia en la gesti贸n del personal.

Para CNT estos hechos son especialmente graves puesto que contribuyen a deteriorar el ambiente laboral en un colectivo fuertemente castigado por la crisis de la COVID-19, agraviando los riesgos psicosociales que de por s铆 ya tienen un fuerte impacto negativo en el personal de este tipo de centros.

Finalmente la secci贸n sindical de CNT insiste en que seguir谩 trabajando para conseguir una mejora en estos y otros aspectos que afectan negativamente en las condiciones laborales del colectivo, como es el caso del acceso a las formaciones. Para el sindicato la participaci贸n de las trabajadoras, la transparencia y la salud laboral son aspectos fundamentales en la mejora de las condiciones de trabajo del colectivo del tercer sector.

CNT rebutja la manca de transpar猫ncia en la gesti贸 del personal al CRAE Nazareth

L鈥檃bs猫ncia de participaci贸 de les treballadores es suma a la opaca gesti贸 de la Fundaci贸 Nazareth

En un recent comunicat dif贸s entre la plantilla del Centre Residencial d鈥橝cci贸 Educativa Nazareth, la secci贸 sindical de CNT ha denunciat la manca de transpar猫ncia i participaci贸 en tot el procediment de selecci贸 de personal per cobrir una vacant del torn di眉rn.

Segons informa el sindicat llibertari, la representaci贸 sindical de CNT i CCOO del centre va proposar a la ger猫ncia del centre elaborar un protocol d鈥檃cc茅s a les possibles vacants dels diversos torns que contempl茅s criteris objectius i consensuats amb els sindicats, per tal d鈥檈vitar processos opacs amb resultats que no responguin a motius objectius.

La ger猫ncia de la Fundaci贸 Nazareth es va oposar completament a la proposta 芦sense oferir cap possibilitat de di脿leg, actitud habitual davant qualsevol petici贸禄 segons denuncia el sindicat CNT. D鈥檃questa manera queda palesa la negativa per part de la direcci贸 a que el personal del C.R.A.E. tingui dret a la participaci贸, mitjan莽ant les seves representants sindicals, i que la ger猫ncia aposta per procediments allunyats de qualsevol transpar猫ncia en la gesti贸 del personal.

Per a CNT aquests fets s贸n especialment greus ja que contribueixen a deteriorar l鈥檃mbient laboral en un col路lectiu fortament castigat per la crisi de la COVID-19, agreujant els riscos psicosocials que de per s铆 ja tenen un fort impacte negatiu en el personal d鈥檃quest tipus de centres.

Finalment la secci贸 sindical de CNT insisteix en que seguir脿 treballant per aconseguir una millora en aquests i altres aspectes que afecten negativament en les condicions laborals del col路lectiu, com 茅s el cas de l鈥檃cc茅s a les formacions. Per al sindicat la participaci贸 de les treballadores, la transpar猫ncia i la salut laboral s贸n aspectes fonamentals en la millora de les condicions de treball del col路lectiu del tercer sector.