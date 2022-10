–

De parte de CNT October 7, 2022 169 puntos de vista

Trabajadora consigue contrato indefinido

Desde CNT-Salamanca informamos del cierre del conflicto con la Residencia de Ancianos Colis茅e Santa Marta. Hemos conseguido la readmisi贸n de nuestra compa帽era y la conversi贸n de su contrato en indefinido.

La trabajadora, que hab铆a enlazado dos dudosos contratos temporales, se encontraba de baja por maternidad. Desde CNT, hab铆amos denunciado que su contrato se hallaba en fraude de ley, puesto que la trabajadora llevaba a cabo funciones estructurales.

La maternidad de la trabajadora, la resistencia de esta empresa a hacer contratos indefinidos y el hecho de que nuestra compa帽era no se callara y reivindicase sus derechos hizo que pasase lo que nos est谩bamos temiendo: En junio se le comunic贸 que no la renovaban, lo que constituye, en realidad, un despido encubierto.

Ante esta situaci贸n, desde el sindicato, se intent贸 hablar con la empresa que no hizo sino poner excusas, en lugar de asumir su responsabilidad. Por ello, no nos qued贸 otra alternativa que recurrir a la v铆a judicial y hacer p煤blico el conflicto mediante un reparto de octavillas.

Finalmente, la empresa, consciente de lo insostenible de su posici贸n, ha aceptado la readmisi贸n de la trabajadora y convertir su contrato en indefinido.

Esta es una situaci贸n tristemente com煤n en esta empresa y en este sector. Adem谩s de las duras condiciones de trabajo (escasez sistem谩tica de personal, dificultades para la conciliaci贸n, alto nivel de exigencia y poco reconocimiento, etc.), las empresas se niegan a hacer contratos indefinidos y a proporcionarnos estabilidad laboral 驴Ser谩 que les sale caro o que no quieren que nos acomodemos?

Con este conflicto hemos demostrado que no hay por qu茅 seguir tragando. Si nos organizamos, podemos plantar cara a los abusos y mejorar nuestras condiciones de trabajo.

Seguiremos peleando en esta empresa y en el sector sociosanitario por la dignidad de nuestro trabajo. Una dignidad que la patronal intenta pisotear d铆a a d铆a. Pero cuantas m谩s personas seamos, m谩s podremos hacer.

Queremos acabar agradeciendo de todo coraz贸n las muestras de apoyo recibidas por parte de la plantilla y familiares.

隆Precariedad laboral = Precariedad de Cuidados!

Por la dignidad del trabajo sociosanitario 隆Organ铆zate y lucha!