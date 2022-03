–

Con el objetivo de movilizar a la población, la Coordinadora contra la privatización de la Sanidad (CAS) está llevando a cabo una iniciativa que -nada más anunciarse- puso al descubierto las verdaderas intenciones de los partidos políticos que componen la Mesa del Congreso (Unidas Podemos, PSOE, PP y Vox). La izquierda institucional y la extrema derecha estuvieron de acuerdo en impedir que la población pudiera opinar sobre el modelo sanitario que prefiere. Al obstaculizar la participación de la gente afectada en la definición del modelo se pone en evidencia que los intereses que defienden no son los nuestros. El falseamiento de sus intenciones respecto a la sanidad, coincide con otros falseamientos como el de la Memoria Democrática, la Reforma Laboral, la Ley Mordaza o la Reforma de las pensiones.

Mediante esta campaña, la gente -y no sólo las trabajadoras sanitarias- señalan a los partidos políticos como responsables de la no derogación de las leyes privatizadoras, auténtico cáncer del sistema sanitario.

De nuevo, “el gobierno más progresista de la historia” protagoniza un capítulo más de privatización, con una nueva legislación sanitaria que no sólo no revierte la anterior, sino que introduce nuevas estratagemas. Los hechos son que atención primaria está en coma; que nadie ha tenido que dar cuenta por la masacre de las personas mayores o con dependencia; que en todo lo que llevamos de legislatura no hemos visto iniciativa gubernamental para revertir el escándalo de las residencias, ni el de las listas de espera. La pandemia ha sido la pantalla para desvío de recursos y camuflaje del deterioro: No hemos recuperado las urgencias, ni las consultas presenciales, conseguir citas es un calvario, donde las personas tienen más barreras que nunca siquiera para actualizar sus prescripciones. Nunca estuvieron tan disparadas las ganancias de las empresas privadas de la sanidad y de los seguros privados. Todo a nuestra costa.

Aún es posible defender un sistema sanitario de calidad. El 26 de marzo tenemos una cita con:

-La derogación de todas las leyes privatizadoras de la sanidad pública.

-La obligatoriedad de las administraciones de dotar a la sanidad pública de recursos suficientes.

-El reforzamiento de la atención primaria de salud.

-El derecho universal a la sanidad.

-La creación de una industria farmacéutica pública que fabrique y distribuya los medicamentos esenciales, entre ellos las vacunas.

-La atención sanitaria de las mayores en residencias, a cargo del sistema público de salud.

El Sistema Nacional de Salud tiene que centrarse en cuidar a las personas y no en hacer más ricos a los ricos con nuestro dinero. ¡Fuera las empresas de la sanidad!