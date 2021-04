–

El pasado 26 de Marzo finaliz贸 la encomienda del servicio Fidelizaci贸n de Orange que prestaba la empresa ICCS. La empresa, conocedora de esta situaci贸n, no hizo absolutamente nada para que se mantuviera el servicio que se prestaba en Sevilla desde hace a帽os, dejando pasar los plazos, sin negociar ni plantear alternativas a Orange, facilitando a la multinacional la deslocalizaci贸n del servicio, fomentando la precarizaci贸n de las condiciones laborales y los despidos. Siendo ambas empresas c贸mplices al alim贸n de una situaci贸n que han buscado con el 煤nico fin de librarse de una plantilla sindicada que les resulta inc贸moda.

Desde el comienzo, la empresa intent贸 que los sindicatos amarillos fueran los que se sentaran a la mesa de negociaci贸n del ERE e hizo campa帽a abiertamente por CCOO, llegando a pedir directamente el voto para sus sicarios vende obreros. Lo 煤nico que buscan en estos casos es negociar m谩s dinero y luchar por su comisi贸n y su mamandur铆a, dejando de lado los derechos de los trabajadores y sin defender el empleo como ya hemos podido sufrir en m煤ltiples ocasiones. La empresa planteaba 217 despidos de inicio, pero lleg贸 el momento de elegir la comisi贸n negociadora: la CNT y la CGT, desde donde defendemos desde el principio que no haya ni un solo despido y que todos las trabajadoras y trabajadores sean recolocados en los distintos proyectos vigentes, o que se renogocie el mantenimiento del servicio de fidelizaci贸n afectado, hemos ganado la elecci贸n para negociar el ERE, en la que han resultado elegidos dos miembros de CGT y uno de CNT.

Para ICCS y Orange, la plantilla -principalmente compuesta por mujeres-, es un recurso a explotar; nos usan y despu茅s se nos abandona, sin importarles nada. Intentan vendernos una imagen solidaria y comprometida, como la actual campa帽a del bono solidario de Orange, que solo es una forma de vender m谩s鈥 Si realmente quisieran ser solidarias -o como se dice ahora, socialmente responsables-, obligar铆an a sus contratas a ofrecer un salario digno a sus trabajadoras, ofrecer铆an estabilidad en el empleo y garantizar铆an el cumplimiento y respeto de los derechos labores. Menos megas y m谩s derechos.

Pero estas multinacionales necesitan mercenarios locales, lo hemos visto antes en Roca, Delfi, Alcoa, etc. Hoy nos toca a los/as trabajadores/as de ICCS, empresa local que limpia el culo de la multinacional Orange: despidos, modificaciones, acosos, familias al paro, al subsidio, al comedor social, a la caridad鈥 Y a esta gentuza de ICCS y Orange el sufrimiento de estas familias parece no importarles nada.

Que Orange y sus mercenarios de ICCS sepan que vamos a plantar batalla: 隆Nos toca organizarnos, luchar por nuestros derechos hasta las 煤ltimas consecuencias! Estos despidos son un fraude, no se pueden justificar, y Orange e ICCS lo saben. Nosotros tambi茅n y no vamos a permitir que estos saqueadores se salgan con la suya: no somos un balance ni una estad铆stica que cotizan en bolsa, somos trabajadores con familias y tenemos derechos. Por eso:

隆Unidad, organizaci贸n, disciplina, lucha y a la victoria!