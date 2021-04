–

De parte de El Miliciano April 30, 2021 73 puntos de vista

O 1º de Maio é o día de todos nos, non é un día festivo calquera, e o día da loita obreira no que rememoramos a folga que comezou nun día como hoxe de 1886 en Chicago, na que o sindicalismo máis consciente e combativo, como sempre o de tendencia anarcosindicalista, tentaba conquistar a xornada de 8 horas de traballo, e que remataría coa detención e posterior asasinato por parte do goberno dos EEUU dos 5 compañeiros sindicalistas e anarquistas, sendo desde entón o símbolo da loita da clase traballadora.

Para a CNT-Vigo este 1º de Maio ten se cabe máis importancia, non so pola situación de precariedade, baixos salarios e permanente crise que vive a clase traballadora, que xa é suficiente para saír hoxe e pelexar o 364 días restantes, se non porque este ano a explotación, o paro e a miseria multiplícase pola pandemia, cos de sempre, a clase traballadora, por iso este 1º de maio se cabe e aínda más importante que nunca saíres a berrar que xa estamos fartos e que non pararemos coa nosa teima, que é a das traballadoras e traballadores, para organizarnos e conseguir unha sociedade más xusta.

¡¡¡VIVA O 1º DE MAIO!!!

¡¡¡VIVA A CNT-VIGO!!!

Castellano

El 1 de mayo es el día de todos, no es un día de fiesta cualquiera, es el día de la lucha obrera en el que recordamos la huelga que comenzó un día como hoy en 1886 en Chicago, en el que el sindicalismo más consciente y combativo , como siempre el de tendencia anarcosindicalista, intentó conquistar la jornada de 8 horas de trabajo, y eso terminaría con el arresto y posterior asesinato por parte del gobierno estadounidense de los 5 compañeros sindicalistas y anarquistas, siendo desde entonces el símbolo de la lucha de la clase trabajadora.

Para la CNT-Vigo este 12 de mayo tiene más importancia, no solo por la precaria situación, los bajos salarios y la permanente crisis que atraviesa la clase obrera, que es suficiente para salir hoy y luchar los 364 días restantes, si no porque este año la explotación, el paro y la miseria se multiplican por la pandemia, con los de siempre, la clase trabajadora, por eso este 1º de mayo es más importante que nunca que salgas gritando que estamos hartos y no pararemos con nuestra obsesión, que es que de los trabajadores, para organizarnos y lograr una sociedad más justa.

¡¡¡VIVA EL 1º DE MAYO !!!