De parte de El Miliciano April 26, 2021 42 puntos de vista

A finales del pasado año el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia volvía a darnos la razón de manera aplastante, ante el recurso interpuesto por el Concello de Oia por la demanda de nuestra compañera Mercedes, reconociendo una vez más que no era una becaria sino una trabajadora laboral indefinida de dicho ayuntamiento, Ante la sentencia en firme al Concello de Oia le quedaba interponer recurso de Casación pero ante el tremendo varapalo recibido no lo han hecho, porque el fallo de este tribunal y la carga probatoria y documental eran tan claras que decidieron no persistir más en ello, como indica la sentencia “ Y en el caso de autos el concello se benefició del trabajo de la actora que consistió en la responsable como educadora social del Programa de Educación familiar implantado en el Concello, que realizaba además funciones adicionales al Programa, talleres y eventos, como la escuela de padres, actividades que salvo excepciones se desarrollaban en las instalaciones del Concello, empleando los medios y recursos que dicha entidad ponía a disposición de la actora…”

CNT-Vigo da por finalizado este conflicto sindical aunque queda aún por solventar la diferencia de cantidades adeudadas a nuestra compañera en concepto de salarios del tiempo trabajado como falsa becaria, además de los salarios de tramitación por el despido nulo, que consideramos un mero trámite con la sentencia en firme del TSXG, la alcaldesa Cristina Correa no paga de su bolsillo nada, entonces puede hacer esperar a nuestra compañera aunque sepa que tiene que pagar.

CNT-Vigo no solo se alegra de la victoria de nuestra compañera por lo que supone para ella, sino que demuestra además dos cosas de forma clara, la primera, que ante la explotación laboral las trabajadoras y trabajadores debemos luchar y prepararnos ante el posible conflicto laboral y de clase con una estrategia sindical adecuada, recopilando y buscando todo tipo de pruebas por nuestros medios o con ayuda del sindicato o nuestros compañeros, porque también esto es acción directa, ya que sabemos de sobra que no podemos esperar de los tribunales del estado nada de justicia, aunque tengamos la razón y algunas pruebas por muy claras que nos parezcan, sabemos para que lado tiran los jueces. Y la segunda, que el plan de prácticas laborales de la Deputación de Pontevedra en la que en teoría se dotaba de una beca cada año a unos 200 jóvenes con titulaciones para que se formasen en distintas áreas de los ayuntamiento de la provincia, encubría mano de obra formada y barata para trabajar y no formarse en los distintos departamentos de los ayuntamientos pontevedreses, obviamente la Deputación de Pontevedra continúa con este plan de explotación laboral a los jóvenes pero modificando el plan, siendo ahora con contratos en prácticas y no becarios, no es tan escandaloso pero igualmente ilegal, ya que no son meras prácticas laborales con supervisión y formación, sino que como antes, lo que se hace es dotar a los ayuntamientos de trabajadores cualificados que de otra manera las instituciones locales tendrían que pagar por un trabajo necesario y cualificado.

CNT-Vigo también informa de la finalización de los conflictos mediante la presión y negociación del sindicato con la cafetería Bagatela en Vigo, por deuda de salarios, horas complementarias, horas extraordinarias, vacaciones no disfrutadas e indemnización por despido a nuestra compañera Nadia, y con el antiguo despacho de gofres de la calle Príncipe en Vigo por la deuda a nuestra compañera Ana por horas extraordinarias, diferencias salariales de los años 2018 y 2019 por la actualización del convenio, finiquito e indemnización por cierre por jubilación.

Por último, queremos dar las gracias a todas las compañeras y todos los compañeros y simpatizantes que en los innumerables piquetes delante del Concello de Oia o dentro de él en los Plenos del ayuntamiento, resistiendo a ser expulsados violentamente por la Guardia Civil, han estado presentes apoyando este conflicto, demostrando que la solidaridad y la acción directa de nuestra gente es nuestra mayor fuerza y nuestro mayor orgullo.

HASTA EL TRIUNFO TOTAL DE LA CLASE TRABAJADORA!!!