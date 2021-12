–

December 16, 2021

DESDE LA CNT-AIT DE LA FELGUERA HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TOD@S L@S TRABAJADOR@S DE LA HOSTELER脥A A SOLIDARIZARNOS CON EL COMPA脩ERU TRABAJADOR DEL CAF脡 URBAN DE LA FELGUERA.

Y ANIMAMOS A L@S QUE EST脡N SUFRIENDO ESTA VULNERACI脫N DE SUS DERECHOS A QUE SE PASEN POR EL SINDICATO (C/Ingeniero Fernando Casariego 3 bajo, la Felguera)PARA ORGANIZARSE TODOS JUNTOS Y LUCHEMOS POR UNOS DERECHOS LABORALES DIGNOS. LA FUERZA DE LA LUCHA OBRERA SIEMPRE FUE LA SOLIDARIDAD

SITUACI脫N A 14 DE DICIEMBRE EN EL CONFLICTO CON EL CAF脡 URBAN DE LA FELGUERA

EL TRABAJADOR AL QUE NO SE LE HAB脥A DADO DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL SIGUE SIN PERCIBIR LOS SALARIOS ADEUDADOS Y POR LO QUE SE VE SIGUEN NEG脕NDOSE A ABONARLOS.ESTA ACTITUD NO SOLO PERJUDICA AL TRABAJADOR SI NO A TODA LA SOCIEDAD.

LAS PENSIONES, LA SANIDAD, LA EDUCACI脫N P脷BLICA ENTRE OTRAS SE PAGAN CON LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES.

TAMBI脡N INCURRE EN COMPETENCIA DESLEAL CON EL RESTO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELER脥A EN EL CASO DE QUE TENGAN EN REGLA A SU PERSONAL.CONSUMIR EN ESTABLECIMIENTOS QUE INCURREN EN ESTAS PR脕CTICAS ES PERJUDICIAL PARA EL TRABAJADOR Y PARA TODA LA SOCIEDAD,

CONDENANDO A NUESTROS J脫VENES Y A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA HOSTELER脥A A TENER TRABAJOS PRECARIOS, INDIGNOS…ETC.

隆Trabajadores de la hosteler铆a, organic茅monos y luchemos!Quienes realmente nos estamos viendo afectados por el cierre de la hosteler铆a en el contexto de la pandemia de la COVID-19 no son los empresarios de la hosteler铆a, sino los trabajadores asalariadas que estamos al pie del ca帽贸n. Nosotras somos quienes generamos sus beneficios y su riqueza y quienes realmente hacen que un establecimiento de hosteler铆a funcione.