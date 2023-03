–

El líder del CHP (Partido Popular Republicano) y candidato presidencial, Kemal Kılıçdaroğlu, se reunió con los co-presidentes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Pervin Buldan y Mithat Sancar.

Kılıçdaroğlu estuvo acompañado por el vicepresidente del grupo parlamentario del CHP, Özgür Özel, el secretario general de su partido, Selin Sayek Böke, y el vicepresidente de la organización, Oğuz Kaan Salıcı. El candidato visitó al grupo parlamentario del HDP en Ankara el lunes pasado. La delegación fue recibida por los copresidentes del HDP, y el vicepresidente del grupo del partido pro-kurdo, Saruhan Oluç.

Después de la reunión, Kılıçdaroğlu, Buldan y Sancar celebraron una conferencia de prensa en la sala del partido parlamentario del HDP. Kılıçdaroğlu, candidato de la Alianza Nacional, conocido como la “Mesa de los Seis”, expresó que “transmitimos nuestro documento sobre enmiendas constitucionales, el sistema parlamentario fortalecido y nuestro texto de consenso común”.

“También discutimos y planteamos muchos de los problemas de Turquía. Debe haber un poder judicial independiente e imparcial –expresó Kılıçdaroğlu-. Debe haber un estado de derecho. El desequilibrio en debe eliminarse la distribución del ingreso y debe implementarse con vigor el Estado social. La protección de los derechos y libertades fundamentales también se expresó como una demanda común. Los derechos y libertades fundamentales deben ser protegidos y la sensibilidad hacia el medio ambiente y el cambio climático estaba en nuestra agenda. Hay cambios ambientales y climáticos y se necesitan preparativos serios. El hecho de que Turquía no incluya este tema en la agenda mientras el mundo se prepara significa que el estado no está preparado, especialmente en caso de desastres naturales”.

El candidato del CHP también criticó la intervención del gobierno en las alcaldías lideradas por el HDP. “Nunca pensamos que fuera correcto continuar con la práctica de la tutela (de municipios y otras instituciones). En nuestro texto de consenso conjunto, establecimos que no debe haber tutela y que aquellos que vienen a través de elecciones pasan a elecciones –señaló-. Esa es la regla básica de la democracia. Si hipoteca la democracia, si dice: ‘No aceptaré sus votos, traeré aquí a alguien que quiero, alguien que será designado’, esa no es una práctica correcta”.

“Si defendemos la democracia, debemos defenderla a toda costa. Defender la democracia significa defender los derechos humanos, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, el medio ambiente y el clima, y ​​expresar la voluntad de tomar todas las medidas posibles para reparar el daño que se hará”, remarcó Kılıçdaroğlu.

“La política debe dejar de ser un teatro de lucha”

El candidato presidencial indicó que “se debe allanar el camino para la política libre y la política debe dejar de ser un teatro de luchas. ¿Este país no está cansado de luchar? Esta noche, en ciertos canales de televisión, habrá nuevamente mucho escrito y designación. ¿No están cansado de pelear? ¿Por qué peleamos mientras podemos abrazarnos, podemos reunirnos y discutir como personas civilizadas? ¿Por qué razones luchamos? ¿Por qué polarizamos la sociedad? ¿Por qué lo dividimos? Defendemos la unidad y la solidaridad, estamos listos para actuar juntos por el desarrollo y crecimiento de este país y para resolver todos los problemas existentes. La política no debe crear problemas, debe resolver los existentes. Cuando la política crea problemas, tiene un impacto negativo en el desarrollo, el crecimiento, los derechos humanos y la igualdad de género. Estamos en el siglo XXI y seguimos buscando formas de cerrar un partido. Esto no está bien. No está bien cerrar un partido para que me lleguen sus votos. Todos sabemos y vemos que los partidos disueltos vuelven a la escena política con otros nombres y la gente los apoya. Hay disposiciones en el texto de consenso común sobre el cierre de partidos y esto debe hacerse más difícil. El parlamento debe tomar una decisión primero. Hay normativa sobre este tema. He hablado con los presidentes sobre esto. La violencia contra las mujeres debe terminar. La sociedad tiene una sensibilidad ante este tema y esta sensibilidad debe sentirse en el espíritu de la institución política. Si promueves la violencia contra las mujeres en un nivel u otro, no está bien”.

Kılıçdaroğlu agregó que “todos los grupos desfavorecidos deben hacer su parte y la institución política también. Ignorar a los grupos desfavorecidos y privarlos de sus derechos no encaja en Turquía en el siglo XXI. Deben reconocerse los derechos de todos los grupos desfavorecidos y debe abrirse el camino para que vivan en todas las esferas de la vida en ciudades y pueblos. El poder judicial no debe ser utilizado como garrote. Nunca aceptamos la politización del poder judicial por el poder político y el uso del poder judicial como garrote de la política. Según el artículo 138 de la Constitución, los jueces deciden de acuerdo con el estado de derecho y sus convicciones de conciencia. Esto es lo que esperamos de los jueces. Esperamos que resistan la presión del poder político. Una vez que esto suceda, podremos construir una verdadera democracia”.

“También hablamos del terremoto. Los presidentes (del HDP) afirmaron que se necesita un programa urgente para reparar las secuelas del sismo –aseguró-. Además, compartimos esta opinión. Es absolutamente necesario hacer una planificación especial para esta región. Durante mi visita a la zona del terremoto, hice un llamamiento al gobierno y me gustaría hacer el mismo llamamiento aquí. Hay una necesidad urgente de iniciar un programa de rehabilitación”.

“Ningún problema es imposible de resolver”

Kılıçdaroğlu analizó que “la dirección para la solución de todos los problemas, incluida la cuestión kurda, es la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Repito una vez más que la dirección para la solución de todos los problemas, incluida la cuestión kurda, es la Gran Asamblea Nacional de Turquía. La existencia de ella se deriva del hecho de que es un Parlamento que resuelve problemas. Desde su fundación, los confictos más fundamentales de Turquía se han resuelto allí. Estamos listos para resolver todos los problemas existentes junto con los parlamentarios que fueron elegidos por el pueblo que confió en su sentido común y los trajo aquí, y los solucionaremos. Verás que ningún problema es irresoluble. La dirección para resolver cualquier problema es la Gran Asamblea Nacional de Turquía”.

“En nuestra declaración sobre el segundo siglo, enfatizamos claramente que la dirección para la solución de la cuestión kurda es la Gran Asamblea Nacional de Turquía, y todas estas resoluciones fueron adoptadas por unanimidad en nuestra asamblea general –estimó el candidato presidencial-. Defendemos la democracia, los derechos humanos, creemos que nadie debe ser excluido. Defendemos la igualdad entre mujeres y hombres. Del medio ambiente al clima, de los derechos humanos a la democracia, de la independencia del poder judicial a la aplicación de los derechos de los grupos desfavorecidos a la igualdad entre mujeres y hombres: debemos llevar la democracia a este país. No hay término medio, no hay lucha. Discutiremos libremente y juntos. Si no podemos estar de acuerdo en todo, hablaremos una y otra vez. Hay gente respetada en este país de la academia, sociedad civil y líderes de opinión en cada ciudad. La política no es una institución en sí misma, saca su fuerza de la sociedad, los líderes de opinión y los académicos. Con este apoyo, podemos resolver todos los problemas existentes. No hay problema sin solución”.

“Paremos la polarización”

Kılıçdaroğlu afirmó que “esta visita es obviamente de gran importancia para usted. Todas las cámaras están aquí, con sus ventajas y desventajas. Pido especialmente a los representantes de la prensa que se abstengan de un lenguaje que divida a la sociedad. Evita un lenguaje que polarice a la sociedad. Los medios también tienen una responsabilidad, deben conocer y asumirla. Por qué este enfrentamiento mientras podamos unir nuestras manos y abrazarnos, mientras podamos compartir nuestros días dolorosos, mientras podamos regocijarnos en nuestros días felices. Detendremos la pelea. Como candidato al decimotercer presidente, terminaré la pelea en este país. Prometo. Le prometo a mi nación que un ser humano, independientemente de su identidad, fe o estilo de vida, es un ser humano y tiene un lugar superior para mí”.

“Lo que veo es amargo. Otro incidente doloroso: se discute en el atril de la Gran Asamblea Nacional de Turquía. En inglés se escribe entre paréntesis: esta palabra está en inglés. Lo mismo ocurre con el francés, etc. Todo está escrito –aseveró-. Si una oración en el texto del discurso está en kurdo, está escrita como un idioma desconocido. Por el amor de Dios, apelo a la conciencia de la gente de este país. TRT tiene un canal llamado TRT Kurdî. ¿Cómo puedes escribir aquí que es un idioma desconocido? ¿Cómo puedes llamar a un idioma que se ha hablado durante miles de años un idioma desconocido? Ahora les pregunto a todos los que tienen conciencia y moral: un doble rasero no le conviene al Estado, no es correcto. Respetarás el lenguaje de todos. Sí, nuestro idioma oficial es el turco, nadie dice nada de todos modos. Pero como Estado, no se puede tener doble rasero. Si aplica un doble rasero, discrimina a nuestros ciudadanos”.

“Haremos un inicio ético y democrático”

Kılıçdaroğlu manifestó: “Esto significa que estás jugando un grupo contra otro. Este es un juego que las potencias imperiales están jugando contra Turquía, y la salvaremos de él. Todos se sentirán cómodos en este país, no verán a nadie como enemigo, no excluirán a nadie. Respetarás la fe, la identidad y el estilo de vida de todos. Haremos un nuevo comienzo. Uno ético, democrático. Haremos uno que sea inclusivo para todos. Una sociedad libre de luchas. La sociedad se centrará en cómo crecer, cómo desarrollarse, cómo resolver el desempleo, cómo eliminar el desequilibrio entre regiones. Hay problemas en la zona del terremoto. Miles, millones de personas que viven en la zona del sismo tienen problemas. ¿Cómo los resolveremos? En eso debe enfocarse la sociedad. No debe centrarse en debates viciosos. Los miembros de la prensa tienen una gran tarea aquí. ¿He hablado demasiado, queridos presidentes? Gracias a todos desde el fondo de mi corazón. En presencia de todos ustedes, me gustaría agradecer a los estimados presidentes por recibirnos tan amablemente”.

“La sociedad espera la solución de los problemas”

Por su parte, la co-presidenta del HDP, Pervin Buldan, agradeció a los presentes su interés y declaró que se dedicó aproximadamente una hora a debatir con la delegación del CHP las cuestiones planteadas por Kılıçdaroğlu y los problemas fundamentales de Turquía.

“Partiendo de estos problemas fundamentales, hablamos de las expectativas de la sociedad y del pueblo de Turquía hacia nosotros. En el espíritu de estas expectativas, quiero agradecer una vez más al Presidente la información que nos ha proporcionado. La razón por la que le hemos recibido hoy aquí ha sido para demostrar que estamos a favor de una solución democrática de la cuestión kurda bajo el paraguas parlamentario de la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Por eso hemos querido recibirle a él y a su delegación en el Parlamento. Pero también hemos hablado de lo que la sociedad espera de nosotros en relación con la solución de todos los problemas de Turquía, especialmente la cuestión kurda, y de lo que ocurrirá después de las elecciones. Agradecemos una vez más al Presidente y a su delegación que hayan venido”, indicó.

“Evaluaremos el contenido del encuentro”

En tanto, el co-presidente del HDP, Mithat Sancar, declaró: “Durante nuestra reunión se discutieron muchos temas y el señor. Kılıçdaroğlu acaba de presentárselos en un resumen. Turquía está sumida en una profunda crisis. El terremoto ha vuelto a revelar con gran dolor el panorama de destrucción en el que nos encontramos. Ha sido el sismo el que nos ha llevado a una nueva etapa, aunque sólo sea porque venía con mucho dolor a la orden del día. Pero no es posible hacer política y trabajar si se ignora este dolor. Tuvimos una reunión constructiva, y mi partido cree que Turquía necesita un programa urgente para reconstruir los sectores y estructuras sociales gravemente dañados por el terremoto. Urge un programa de reconstrucción y un nuevo comienzo. Esto sólo será posible si se crea una vida y un sistema basados en la democracia, los derechos humanos, la justicia y la libertad. Intercambiamos nuestros puntos de vista sobre estas cuestiones. La razón por la que celebramos esta reunión en el Parlamento es para subrayar que consideramos a la Gran Asamblea Nacional como la dirección de la solución. Como ha señalado el señor Kılıçdaroğlu, todos los problemas de Turquía pueden resolverse aquí con un amplio consenso social. Además, evaluaremos el contenido de esta reunión con nuestros aliados, que llevarán las cuestiones debatidas a nuestros órganos, y haremos una declaración más detallada a la prensa y al público en un futuro próximo. Les damos las gracias a todos”.

