M谩s all谩 de la chapucera maniobra de ocultaci贸n por parte de los oficiales implicados en el caso, desde el primer momento el ej茅rcito trat贸 de disimular y echar tierra sobre el asunto. Una investigaci贸n externa ha dado con los huesos de los acusados ante un tribunal no militar. No obstante, a pesar de los fuertes indicios para ello, la fiscal铆a no pide penas por asesinato, cosa que s铆 reclama la acusaci贸n particular de la familia del fallecido. Al tiempo, vemos grandes posibilidades de que este supuesto crimen sea sentenciado con penas testimoniales y, por lo tanto, quede impune. No conviene al estado que su instituci贸n militar se vea manchada por tan turbias actuaciones. Nota de Tortuga.

Intimidaci贸n a testigos, ocultaci贸n de pruebas, alteraci贸n del escenario de los hechos… Es lo que, seg煤n la Fiscal铆a, sucedi贸 tras la muerte del legionario mallorqu铆n Alejandro Jim茅nez el 25 de marzo de 2019. No fue en combate ni en misi贸n exterior, sino al t茅rmino de unas maniobras de adiestramiento con fuego real en la base de Agost, en Alicante. Ten铆a 21 a帽os.

Desde el primer momento, el Ej茅rcito aleg贸 que el rebote fortuito de una bala de fusil, durante un ejercicio de la Brileg con base en Almer铆a, le hab铆a alcanzado la axila y que, por tanto, todo hab铆a sido fruto de un accidente. Sin embargo, las investigaciones de la Guardia Civil destaparon, meses despu茅s, supuestas irregularidades cometidas con el objetivo de reforzar la tesis de que la muerte del joven, adscrito al tercio Don Juan de Austria 3潞 de la Legi贸n, se hab铆a producido de forma fortuita.

Ocho procesados, en el banquillo

Desde entonces, la familia del legionario busca demostrar que no fue as铆. No en vano, hasta ocho procesados se sientan desde este martes en el banquillo ante el Tribunal Territorial Militar Segundo de Sevilla. Se les acusa de ser presuntos responsables de la muerte de Jim茅nez y, adem谩s, de encubrirla. De todos ellos, La Fiscal铆a acusa a cuatro. Para el principal inculpado, el sargento de la Brigada de la Legi贸n S.A.G. -de cuyo fusil supuestamente sali贸 la bala-, los padres de Jim茅nez reclaman 34 a帽os de prisi贸n. El Ministerio P煤blico, por su parte, solicita penas que suman siete a帽os, cinco meses y 15 d铆as de c谩rcel como presunto autor material.

M谩s en concreto, le imputa la presunta comisi贸n de un delito contra eficacia del servicio en su modalidad de causar muerte por imprudencia grave durante la ejecuci贸n de un ejercicio de armas, y como coautor de este delito del art铆culo 77.1 del C贸digo Penal Militar acusa al teniente F.P., para quien reclama cuatro a帽os y medio de c谩rcel.

Asimismo, est谩n siendo enjuiciados el capit谩n, A.C., y el teniente R.G por su supuesta participaci贸n en los hechos y tambi茅n en la 鈥渁lteraci贸n del escenario鈥 que se produjo en el lugar donde sucedi贸 el incidente. Para el capit谩n, quien supuestamente habr铆a trazado el plan para encubrir los hechos, la acusaci贸n p煤blica pide un total de cuatro a帽os y seis meses de prisi贸n, mientras que para el teniente solicita condenas que suman dos a帽os y seis meses de c谩rcel.

鈥淨uiero que desaparezcan, desde el primero hasta el 煤ltimo鈥

Con motivo del inicio del juicio, los padres del joven han reclamado 鈥渏usticia鈥 para su hijo: 鈥淨uiero que pierdan el uniforme, del primero al 煤ltimo, pero no solo de la Legi贸n, sino del Ej茅rcito鈥, ha manifestado ante los medios Juan Jos茅 Jim茅nez, quien, acompa帽ado de su mujer, Chari Cruz, ha asistido a la primera de las 15 sesiones en las que se desarrollar谩 la vista oral, en la que ejercen la acusaci贸n particular. 鈥淨uiero que desaparezcan, desde el primero hasta el 煤ltimo. No los quiero en el sue帽o de mi hijo鈥, ha aseverado.

Los progenitores han aseverado que los procesados deben ser despose铆dos de sus uniformes para 鈥渓impiar鈥 el nombre de la Legi贸n, por lo que han reclamado una mayor implicaci贸n del Ministerio de Defensa, que 鈥渄eber铆a ser el primero querer limpiar鈥 las filas puesto que algunos de ellos 鈥渆st谩n vistiendo el uniforme del Ej茅rcito de Tierra en otras unidades鈥.

鈥淓l sargento est谩 destinado en Mallorca, en un cuartel que est谩 a un kil贸metro del columbario donde est谩 mi hijo鈥, ha se帽alado Cruz, para quien 鈥渘o es justo鈥 que tanto su hijo como 茅l vistan a la vez el uniforme. 鈥淢i hijo est谩 vistiendo su uniforme porque lo incineraron con 茅l鈥, ha a帽adido, tras asegurar que tambi茅n quiere a los acusados 鈥減rivados de libertad鈥 tanto por su muerte como por el supuesto intento de ocultar los hechos.

C贸mo sucedieron los hechos

Para encuadrar los hechos atribuidos al sargento S.A.G. en el delito del art铆culo 77.1, la Fiscal铆a Jur铆dico Militar sostiene que, en un momento de las maniobras desarrolladas el 25 de marzo de 2019, el acusado 鈥渕and贸 el alto el fuego y reconocimiento de los blancos cuando el pelot贸n estaba unos 20 metros de los mismos, cesando disparos y acerc谩ndose para su reconocimiento dos soldados, quienes dieron la novedad de 鈥檅lancos abatidos鈥欌.

A continuaci贸n, sostiene la acusaci贸n, grit贸 鈥渆nemigo al frente, al fald贸n de la monta帽a, en claro blanco a las doce鈥, haci茅ndolo 鈥渟in que dicha orden estuviese prevista previamente en la programaci贸n del ejercicio a realizar, ni se hubiese puesto en conocimiento del pelot贸n durante las instrucciones recibidas al efecto鈥, lo que habr铆a supuesto un 鈥渢raspaso claro de las instrucciones dadas鈥 por uno de los tenientes, 鈥渜uien era en ese momento el oficial al mando y responsable m谩ximo en la ejecuci贸n del mismo鈥.

La acusaci贸n se帽ala que con el hecho de incorporar 鈥渟obre la marcha鈥 un nuevo objetivo por parte del suboficial se 鈥減retend铆a aumentar el consumo de munici贸n, toda vez que se hab铆a consumido menos de lo esperado dada la rapidez con la que hab铆an realizado el ejercicio programado鈥 y describe que la ejecuci贸n de ese nuevo objetivo se realiz贸 鈥渟ubiendo el binomio m谩s adelantado a la cresta del merl贸n, abriendo fuego desde la posici贸n cuerpo a tierra鈥.

En un momento dado, relata el fiscal, uno de esos disparos efectuados por el sargento 鈥渃uando se encontraba en pie, con el culat铆n de fusil apoyado en el hombro, desde el merl贸n y a una distancia de unos 12,50 metros orientado a la posici贸n鈥 del caballero legionario fallecido, impact贸 sobre el joven, 鈥渜uien se encontraba en ese momento situado el primero por el flanco izquierdo en posici贸n de rodilla en tierra o guardia baja, con su fusil orientado al suelo鈥 ya que, seg煤n precisa, en el momento del impacto estaba 鈥渃omprobando su armamento tras agotar munici贸n鈥.

El proyectil alcanz贸 el culat铆n del fusil, 鈥渄esestabiliz谩ndose y sufriendo un volteo, que sin embargo no alter贸 su direcci贸n, impactando a continuaci贸n en su cuerpo鈥, ocasion谩ndole una herida fatal 鈥減or orificio de bala en hemit贸rax derecho鈥.

El sargento 鈥渧iolent贸 e intimid贸鈥 a testigos

De acuerdo a lo que se concluy贸 durante la instrucci贸n del sumario por parte del Juzgado Togado Militar 23 de Almer铆a, despu茅s de que Jim茅nez recibiese la herida mortal, el sargento S.A.G. habr铆a recriminado con insultos a un compa帽ero que 鈥渞ompi贸 a llorar鈥 a ra铆z del suceso y, m谩s adelante, habr铆a 鈥渧iolentado e intimidado鈥 a 鈥渢estigos鈥 para 鈥渋nfluir directa o indirectamente鈥 sobre ellos durante la investigaci贸n.

En concreto, a uno de los legionarios que habr铆a alertado a los investigadores lo habr铆an 鈥渁cosado鈥 y el capit谩n de la compa帽铆a habr铆a dado 贸rdenes a los integrantes de los dos pelotones que participaban en las maniobras para 鈥渆ncubrir鈥 los hechos con 鈥渕entiras鈥 y 鈥渁lterando el escenario鈥.

En su auto de procesamiento, el juez ya apunt贸 que la 鈥渕ultitud de versiones ofrecidas sobre lo sucedido鈥 y la 鈥渆vidente contradicci贸n entre el resultado de los informes y las declaraciones鈥, lo que, seg煤n indic贸, le llev贸 鈥渘ecesariamente a concluir que pretendieron ocultar lo realmente acontecido, silenciando aspectos determinantes y tergiversando otros, con la 煤nica finalidad de dificultar la investigaci贸n policial y judicial y el descubrimiento de lo sucedido鈥.

En esta l铆nea, los padres de Alejandro sostienen que su fallecimiento no fue un accidente. 鈥淪i tienes los blancos delante y estamos todos disparando hacia delante, no hay explicaci贸n l贸gica que pueda mantener el sargento ni nadie de c贸mo mi hijo cae completamente a su izquierda, a 90 grados del sargento, por un proyectil directo del sargento. Es que no tiene ning煤n sentido鈥, ha defendido su progenitor.

El padre de Jim茅nez, sobre el sargento: 鈥淓s un jodido cafre鈥

鈥淵a hab铆an mandado el alto el fuego, pero a este se帽or se le ocurri贸 la puta locura de seguir disparando y le ha costado la vida a mi hijo, es un jodido cafre鈥, ha a帽adido ante de se帽alar que 鈥渦n accidente es que se me caiga una llave inglesa y te d茅 en la cabeza, no que te diera con la llave inglesa en la cabeza. No tiene nada que ver un punto con otro鈥.

La Fiscal铆a atribuye al sargento, al margen del delito principal por el que reclama cuatro a帽os y nueve meses de c谩rcel para 茅l, la supuesta comisi贸n de dos delitos de abuso de autoridad en su modalidad de 鈥渋njuriar鈥 a un subordinado de art铆culo 48 del C贸digo Penal Militar, as铆 como un delito de obstrucci贸n a la justicia del art铆culo 464.1. Adem谩s de la pena privativa de libertad, reclama una multa de 12 meses a raz贸n de 12 euros al d铆a.

Al teniente P.F., supuesto coautor en el hecho principal, le acusa adem谩s de un delito de deslealtad y de un delito contra la eficacia en el servicio 鈥減or dejar de observar una orden recibida causando grave da帽o al servicio鈥. El Ministerio P煤blico insta a que a ambos se les declare responsables civiles directos y que, de forma solidaria, abonen a cada uno de los progenitores de la v铆ctima una indemnizaci贸n de 110.623 euros, si bien establece que, subsidiariamente, deber铆a ser el Estado quien responda por ellos. Tambi茅n pide que el sargento indemnice a uno de los soldados supuestamente injuriados.

Asimismo, al capit谩n A.C. le achaca un supuesto delito de deslealtad, otro de encubrimiento y un tercero de desobediencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, mientras que al teniente R.G. le imputa otro presunto delito de deslealtad y otro contra la eficacia en el servicio en su modalidad de 鈥渄ejar de observar una orden recibida鈥.

Inicialmente, el juez abri贸 diligencias contra 16 militares. Tras tomarles declaraci贸n y despu茅s de que las partes accedieran a las diligencias practicadas durante los cuatro meses en los que las actuaciones permanecieron bajo secreto, la causa continu贸 abierta contra los actuales investigados.

鈥淪e le mat贸 y se le remat贸 desde el mismo momento en que mienten鈥

En su intervenci贸n ante los medios, Cruz ha agradecido los mensajes de apoyo recibido por parte de compa帽eros y militares durante todo este proceso, en el que solicitan hasta 34 a帽os de prisi贸n para el sargento acusado de asesinato. 鈥淣o digo que sean malos por lo que pas贸, sino por todo lo dem谩s. Para m铆 se le mat贸 y se le remat贸 desde el mismo momento en que mienten, que enga帽an y que le tratan, por lo que me estoy enterando, como un cacho carne as铆 tirada. Alejandro era mucho Alejandro鈥, ha manifestado.

En este sentido, los progenitores han incidido en la supuesta ocultaci贸n de los hechos como una de las situaciones que m谩s les han marcado despu茅s de cuatro meses de secreto de sumario. El padre ha explicado, que cuando se desplaz贸 al cuartel de la Guardia Civil de Alicante a recoger los enseres de su hijo, fue recibido con la frase: 鈥淟e llevan mintiendo desde el minuto cero鈥. 鈥淎ntes de cinco minutos tuve que parar porque no me esperaba que esto fuese as铆鈥, ha detallado.

Los padres han dedicado adem谩s un recuerdo para Alejandro, quien quer铆a ser piloto dentro del Ej茅rcito. 鈥淵o le apoy茅, a veces me arrepiento, pero 茅l se super贸 a s铆 mismo y lo consigui贸鈥, ha manifestado su madre antes de proclamar su 鈥渙rgullo鈥 por 鈥渢odo lo que consigui贸鈥 en su deseo de 鈥渁yudar鈥 a los dem谩s y haberse 鈥渟uperado a s铆 mismo鈥.

Piden que se revisen los protocolos del Ej茅rcito

鈥淓ntiendo los accidentes, lo que no entiendo es cuando ya ocultas, manipulas y encima te permites el lujo de re铆rte, porque para m铆 uno lo mat贸 y los otros lo remataron鈥, han insistido Cruz, quien ha reclamado dignificar La Legi贸n porque 鈥測a no es como antiguamente con expresidiarios, exdrogadictos o exasesinos. Ahora ya es un cuerpo de 茅lite como quien dice, pues vamos a hacerlo鈥, ha se帽alado.

Los progenitores del caballero legionario han demandado tambi茅n al Ej茅rcito que 鈥渞evisen sus protocolos de ejercicios鈥 porque 鈥渘o hab铆a ni un m茅dico presente en el campo de maniobras鈥 cuando Alejandro Jim茅nez recibi贸 el tiro. 鈥淨ue actualicen esos protocolos y que la seguridad est茅 m谩s valorada dentro de esos ejercicios para que no le vuelva a pasar a nadie鈥, han reclamado.

鈥淐omo le pas贸 a Alejandro, por mucho que actives la seguridad, si el que va a mandar las tropas en el campo de tiro se da la vuelta y se dedica a disparar como si no hubiera un ma帽ana sin pensar qui茅n est谩 alrededor… Gracias a Dios supongo que de esa gente no habr谩 muchos, espero que ninguno m谩s, pero si mantienes a un tarado como este en el Ej茅rcito, volver谩 a pasar鈥, ha sentenciado.

