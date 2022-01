Se conoci贸 en Chile el gabinete de ministros de Gabriel Boric. Entre ellos fueron nombrados varios social-neoliberales del PS, que dejaron contento a los “mercados”

Mario Marcel del Banco Central, economista concertacionista, del Banco Mundial, FMI y BID, qued贸 en Hacienda; Carlos Montes, 32 a帽os, parlamentario, en Vivienda; Maya Fern谩ndez en Defensa, Mar铆a Bego帽a Yarza, trabaj贸 con Bachelet y es gerenta de cl铆nica Santa Mar铆a, en Salud; Antonia Urrejola, ex secretaria de Insulza en la OEA para Relaciones Exteriores. Hay algunos otros m谩s que vienen de la Concertaci贸n o est谩n bajo su alero.

Junto a los concertacionistas neoliberales del PS y del llamado 鈥減rogresismo鈥, el gabinete se compone de mujeres 14 y 10 hombres, independientes, sectores m谩s j贸venes y de movimientos, con un c铆rculo de conducci贸n de hierro formado entre Izkia Siches, que comandar谩 la cartera de Interior, Giorgio Jackson en la agenda legislativa y Camila Vallejo en la vocer铆a, que buscar谩n darle conducci贸n pol铆tica al gobierno.

De hecho, lo que llamaron como ampliar la base pol铆tica del gobierno o de Apruebo Dignidad, se constituye como pacto de gobernabilidad con los social-liberales progresistas. Con un tercio del gabinete en manos del viejo Concertacionismo, las multinacionales, los grandes empresarios y el capital financiero, que manejan la bolsa y la moneda, tienen una v铆a asegurada de reformas con respeto a sus negocios. No casualmente ‘El Mercurio’ en su edici贸n del 20 de enero se帽al贸 del PS que “la colectividad tiene tambi茅n la posibilidad de aportar a la futura administraci贸n la experiencia y el pragmatismo de quienes han jugado un papel central en los logros alcanzados por el pa铆s durante los 煤ltimos 30 a帽os.” Vale decir, “pragmatismo y experiencia” para que no toquen los pilares del sistema que ellos tambi茅n crearon.

En el nuevo ciclo pol铆tico que inicia, Boric juega de equilibrista y busca tender un puente a todos los sectores, conciliando intereses. Busca dejar bien a dios y al diablo. Al pueblo por Escila y a los 鈥渕ercados鈥 por Caribdis. Pero la se帽al que dio, el gui帽o y las medidas de nombramiento son hacia la derecha, es decir, hacia 鈥渃alma鈥 a los mercados con personajes que le generen confianza, en que no har谩n reformas radicales. Los empresarios y la bolsa celebraron el nombramiento de Marcel, un aviso de que gobernar谩 satisfaciendo sus intereses.

No eran 30 a帽os para Boric y Apruebo Dignidad (FA y PC) sino que solo 30 pesos. 驴Los cambios? Con quienes co-gobernaron junto a la derecha. 驴Cambios? En la medida de lo posible, de neoliberalismo con rostro humano. Moderadas, graduales y con responsabilidad fiscal como dicta el dogma neoliberal.

Cu谩nto durar谩 la luna de miel es algo en suspenso. Boric intenta equilibrar o conciliar los intereses de los llamados 鈥渕ercados鈥 (grandes capitalistas) y las calles (los movimientos sociales), pero cada vez m谩s se inclina al primero. Buscando satisfacer los intereses del “mercado” chocar谩 de forma creciente con el movimiento popular.

Varios sectores argumentan que la gente no vot贸 cambios radicales y s铆 moderados, ya que eligi贸 un congreso 鈥渆quilibrado鈥 para 鈥渁cuerdos鈥. Dicen que para hacer pol铆tica de 鈥渕ayor铆as鈥 hay que hacer alianzas con quienes no piensan como nosotros. Pero ac谩 hablamos de pol铆ticos burgueses de los 30 a帽os. Con ellos esa es la pol铆tica de lo posible, de los acuerdos dentro del sistema de la transici贸n pactada. 驴Acaso la gente no quiere pensiones y salarios dignos, salud y educaci贸n gratuita y de calidad, vivienda, tierra y territorio, liberar a los presos? Claro que s铆. Pero los pol铆ticos y partidos empresariales de los 30 a帽os buscan todo lo contrario como ha quedado demostrado en los hechos.

La representaci贸n en el sistema pone de forma distorsionada los intereses populares, y en muchas ocasiones dado vuelta, pues en ning煤n caso podr铆amos considerar que la derecha o la vieja concertaci贸n defiendan los intereses de la clase trabajadora y el pueblo, no bien los voten a煤n por diversas razones: miedo a lo desconocido, grandes recursos, medios, etc.

El programa de Boric es cada vez m谩s concertacionista burgu茅s: cambios graduales, sin tocar los intereses de los grandes empresarios, reformas en la medida de lo posible. Todo el filo radical de las demandas de las calles ha sido recortado para que sea aceptado por la burgues铆a. La pol铆tica de los 鈥渁cuerdos鈥 o de los 鈥渃onsensos鈥 busca replicar los m茅todos concertacionistas de los 90. Por ello es clave mantener la independencia frente a su gobierno por parte de organizaciones sindicales, populares y los movimientos sociales, contra los intentos de cooptaci贸n que jugar谩n un rol pasivizador de las calles y luchas.

Las expectativas en Boric y la Convenci贸n son altas, como tambi茅n lo muestran las miles de iniciativas populares de ley, que sin embargo, es improbable que lleguen a cuajar por el filtro anti-democr谩tico de las 15.000 firmas bajo clave 煤nica.

La Izquierda Diario Chile / La Haine