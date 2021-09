Elisabeth Duval. Publicado originalmente en P煤blico.

Dicen por ah铆 que Pedro S谩nchez afirma su solidaridad magn谩nima y firma las escayolas de se帽oras mayores a la fresca mientras uno de sus ministros ordena que se devuelvan ilegalmente a decenas de personas a Marruecos. Podr铆a alguien insistir tambi茅n en que hay una aparente contradicci贸n entre los dos hechos, y a lo mejor tendr铆a raz贸n, pero lo importante pocas veces son los hechos: lo fundamental es la ret贸rica y la est茅tica. Espa帽a quiere ser el alma de Europa, tan cercanita a su coraz贸n 鈥攔ojo y a la izquierda鈥, sea lo que sea esa Europa. Incluya o no a los Pa铆ses Bajos que abandonan a int茅rpretes afganos en su embajada con los pasaportes dentro sin responsabilizares de sus viajes. Incluya o no las declaraciones de Emmanuel Macron, ya completamente inmerso en la ret贸rica de Marine Le Pen, capaz de tener un ministro 鈥攄e Interior: ser谩 que es un puesto condenado, como el de Defensa contra las Artes Oscuras en Harry Potter鈥 que le dice a la Le Pen hija que es 芦demasiado blanda con la inmigraci贸n禄, capaz de hablar en sus primeras declaraciones tras la crisis afgana de 芦la necesidad de protegernos frente a grandes flujos migratorios irregulares禄. Incluya o no a Hungr铆a, a Austria 鈥攓ue se niega a participar en el reparto de refugiados鈥, a quien sea. Lo importante es que Europa existe en sus palabras: a ver si el verbo se hace carne. Limaremos lo dem谩s; nadie se acuerda casi nunca de nada de lo que sucede en agosto.

Pablo Casado, mientras tanto, se prosterna en ese servilismo a lo yanqui que tanto ha gustado siempre al aznarismo, y amenaza con enfadarse y no respirar si alguien vuelve a repetirle que Biden ha hecho referencia a la 芦buena labor espa帽ola禄. No es suficiente con que la preocupaci贸n de S谩nchez sea est茅tica y ret贸rica: desde el flanco derecho insisten otros en que tendr铆a que haber a煤n menos hechos, menos obras 鈥攓ue sean amores鈥, porque lo m谩s importante siempre es aparentar. No se habr谩n escrito suficientes l铆neas sobre la importancia diplom谩tica de tener un presidente guapo, apuesto, capaz de engatusar con sus mechones canosos reci茅n aparecidos. Lo que predomina es aparentar o decir algo, suceda lo que suceda despu茅s, sin importar lo que se haga cuando no miran las c谩maras. Ojo: la actuaci贸n espa帽ola estar谩 muy bien, como puede estarlo la ejemplar campa帽a de vacunaci贸n. No se puede decir lo mismo de las entregas de menores a Rabat. O de las declaraciones de Margarita Robles sobre gritar 芦Espa帽a禄 o llevar algo rojo. 隆Espa帽a, Espa帽a, Espa帽a!

Tengo todas las ganas del mundo de que este Gobierno funcione, dure y quiz谩s incluso repita, si bien no en su integridad; s茅, no obstante, que si fracasa los motivos nos ser谩n excesivamente familiares. Se parecer谩n a la cobard铆a de una parte del Ejecutivo a la hora de lidiar con los precios sangrantes de la luz 鈥斅縇legar谩 alg煤n d铆a la el茅ctrica p煤blica? Esperemos que s铆. Si llega, 驴se har谩 con la suficiente ambici贸n como para no nacer ya completamente irrelevante? 鈥, a su timidez a la hora de hacer lo m谩s m铆nimo en lo que a los alquileres respecta, a su capacidad para llamarse ecologistas mientras pactan ampliaciones aeroportuarias sin ning煤n tipo de criterio medioambiental en la cabeza, a sus ganas de hacer el hub internacional de las Espa帽as en todas sus variantes posibles. Hay quien sufre mucho cuando a S谩nchez le critican por llevar alpargatas 鈥攜a se ve: polemiquita est煤pida de verano鈥 y muy poco cuando le recuerdan todo lo que los socios minoritarios del Gobierno firmaron antes de permitir la investidura. El viento sopla a su favor, porque amanece una recuperaci贸n econ贸mica y salida de la crisis provocada por la pandemia. Pero es peligroso contar con el olvido como estrategia. Ser谩 que el electorado de izquierdas no se acuerda casi nunca de lo que sucede en agosto鈥 salvo si en septiembre tiene que pagar la factura m谩s cara de la historia.