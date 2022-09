–

De parte de Anarquia.info September 19, 2022

En la madrugada del 12 de setiembre, a las 2:40, colocamos un artefacto incendiario compuesto de cuatro botellas pl谩sticas de medio litro con gasolina, amarradas con cinta adhesiva, que se incendiaron mediante una mecha que armamos con 5 f贸sforos y 3 inciensos atados con ligas. Colocamos este rudimentario artefacto detr谩s de una de las ruedas delanteras para asegurarnos de que el da帽o principal fuera en el sector del motor.

Aunque todos sus carros son incendiables, la elecci贸n de una camioneta de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia no es azarosa. No hay excepci贸n, toda fuerza policial es el enemigo y no compramos su cantaleta de lucha contra la violencia de g茅nero. El patriarcado caer谩 cuando caiga la 煤ltima piedra de esta sociedad carcelaria. Aborrecemos su capitalismo con perspectiva de g茅nero. Aborrecemos su engendro de Estado forzado sobre insondables diferencias para satisfacer necesidades de las oligarqu铆as postcoloniales. No reclamamos nada a las instituciones, no queremos a ning煤n polic铆a en nuestros barrios y comunidades con el cuento de la seguridad de las mujeres 隆Ustedes, pacos asesinos, son el falo (ahora

chamuscado) del patriarcado! 隆Nos divertimos mucho imaginando c贸mo intentaban apagar el incendio con sus baldecitos, lacayos!

Esta acci贸n es por Mar铆a Fernanda asesinada por la polic铆a en la EPI de Chasquipampa en el 2021,as铆 como tambi茅n por todas las violadas y asesinadxs por esta instituci贸n enemiga. No queremos reformas de la polic铆a, 隆queremos su destrucci贸n! No reclamamos al poder judicial ni a sus ministerios 隆queremos verlos arder! Invitamos a incendiar sus camionetas con este sistema tan sencillo y que probamos es efectivo. Es f谩cil y divertido.

Nuestras pr谩cticas an谩rquicas son las de la liberaci贸n, que nunca se conviertan en un espejo de las del opresor. Es hora de dejar atr谩s esta asfixiante pasividad que invade a lxs 谩mbitos autoreivindicados anarco-feministas y anarquistas en este territorio 隆Fuego a lo que nos oprime compa帽erxs! Este es el momento y este es el mejor lugar 隆Aqu铆 y ahora hacemos un llamado a todxs lxs rebeldes! A lxs pacifistas y cobardes de siempre: 隆No estorben! Cualquier d铆a es bueno para el sabotaje, pero acompa帽amos con este gesto a todxs aquellxs que en el d铆a anterior al ataque tomaron las calles en el territorio dominado por el Estado chileno.

La polic铆a es una sola a trav茅s de las fronteras, los Estados son en todas partes estructuras an谩logas de opresi贸n 隆Ninguna frontera entre oprimidxs! Ataquemos las tecnolog铆as de disciplinamiento en todos los territorios hasta que nuestros compa帽erxs sean liberadxs.

Todxs lxs presxs anarquistas, subversivos y mapuches secuestradxs por el Estado chileno 隆A la calle!

Exigimos la inmediata liberaci贸n de lxs compa帽erxs Marcelo Villarroel, Gabriel Pombo da Silva, Claudio Lavazza, Juan Sorroche y Giannis Michailidis.

Solidaridad con M贸nica Caballero, Francisco Solar, Anna Beniamino, Alfredo C贸spito y Boris que enfrentan procesos judiciales en este momento. Por cada a帽o 隆infinitas acciones! Todxs lxs presxs anarquistas del mundo 隆A la calle!

Que se expanda la rabia, que se expanden todos los fuegos 隆Hasta que caiga la 煤ltima piedra de la sociedad carcelaria!

La Negra Venganza- N煤cleo Internacionalista y Antipatriarcal Fania Kaplan