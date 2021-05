–

Cuando en el siglo XIX los burgueses revolucionarios, partidarios de la democracia liberal, hablaban del derecho al voto, ten铆an miedo de concederlo a la clase trabajadora con este pensamiento racional:

“Si damos el voto a los pobres, elegir谩n a sus representantes, lograr谩n mayor铆as parlamentarias, legislar谩n a su favor, y acabar谩n con nuestro modo de vida libre, culto y refinado”. Lo que pasa es que con el asunto de “elegir al que manda”, no se siguen criterios de racionalidad filos贸fica, si no de sentimientos, emociones, miedos, sumisiones鈥 La burgues铆a poco a poco se dio cuenta de que los trabajadores siempre votaban por sus amos, y que si votaban por trabajadores dejaban inmediato de serlo, y de este modo los parlamentos siempre beneficiaban una legislaci贸n acorde con los deseos鈥 De los ricos.

En m谩s de doscientos a帽os despu茅s de los primeros sufragios censitarios, universales para hombres, y despu茅s para mujeres, se repite el mismo rollo. Conste lo siguiente: yo no ten铆a ni idea de qui茅n iba a ganar en Madrid. Pero estaba seguro de que el que ganase, ser铆a el peor de los males posibles. 驴Quitaron a Aguirre? Pusieron a Cifuentes 驴Quitaron a Cifuentes? Pusieron a Ayuso. Y en Barcelona sigue Ada Colau, que debe de ser el peor de los males por la cara que puso Maragall cuando refrend贸 la alcald铆a.

Total, que hablaba ayer de que la izquierda es imb茅cil. Esa misma izquierda que anima a votar a los pol铆ticos, que ha conseguido que vayan a las urnas m谩s del 70% de madrile帽os, se ha dado de bruces con 1.950.873 de votos de derechas frente a 1.485.860 votos de izquierdas. Con un 76,27% de votantes. 隆Yupiii la abstenci贸n ha sido m铆nima! 隆El fascismo ha sido refrenado! Pues las derechas les han sacado, medio mill贸n de votos a las izquierdas. Toma casta帽a. M谩s que nunca (1). Y es que lo he dicho de mil maneras diferentes: 驴De qu茅 vale que la gente vote, si votan a la persona equivocada?

O sea, que dec铆a que la izquierda hace pol铆tica de Cart贸n Piedra. Sus propuestas son meros decorados, rellenar los papeles cuesta sangre y media vida, y en esta ocasi贸n, ni siquiera se les puede llamar populistas. Es cocina de impostores, que te plantan delante una lata de sardinas. Una viuda que cobre una pensi贸n de 1500 euros entre la suya y la del difunto, que haya tenido un ictus, que pague sus numerosos cuidados, que lleve esperando m谩s de un a帽o una valoraci贸n de discapacidad, y a la que Hacienda le exija que apoquine 1500 euros鈥 驴A qui茅n le va a echar la culpa? respuesta: Pues a la izquierda que no la defiende y que dice que est谩 por sus huesitos. Algo de lo que se ha dado cuenta una pila de gente: no se han cobrado los subsidios. Hay cientos de miles de trabajadores, no solo de Madrid si no de Espa帽a (que no es Madrid) que ahora mismo a煤n no han cobrado, y que no dejan de meter una y otra vez la tarjeta en el cajero a ver si sale algo. Fiestas del uno de mayo, del dos de mayo, horas para votar, funcionarios que se retrasan鈥 Las n贸minas no salen. 驴Qu茅 ganas va a tener alguien que est谩 hasta la punta del 煤ltimo pelo, y cuyas preocupaciones consisten en pagar facturas mayormente, de acercarse a votar? Y es que ni para hacer populismo, y contratar administrativos, y dar la orden de que se pague el 25 de abril, est谩n las izquierdas espa帽olas preparadas.

(1) en Madrid Retumba del fascismo (https://alasbarricadas.org/noticias/node/45565), dec铆a que la derecha siempre gana a la izquierda por doscientos o trescientos mil votos. Ayuso, que dec铆an que era tonta, y Monasterio que dicen que es facha, les han sacado 465.013 votos de diferencia. Oye, pues por algo ser谩.