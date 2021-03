Col路lectius LGBTI convoquen mobilitzacions contra la transf貌bia i a favor de la llei trans amb el lema 鈥渄efensem els drets trans鈥

Les organitzacions Crida LGBTI, Colors de Ponent, H2O, Voliaina, Tornem-hi, SinVerg眉enza i Torredembarra LGBTI han anunciat les mobilitzacions en una roda de premsa aquest dimecres 24 de mar莽 davant de la seu nacional del PSC El proper dimecres 31 de Mar莽, diada internacional per a la visibilitat trans, hi haur脿 manifestacions a Barcelona, Lleida, Reus, Sort, Badalona, Manresa i Vic

El col路lectiu LGBTI denuncia la transf貌bia del PSOE

Les organitzacions convocants s鈥檋an referit a la coincid猫ncia del discurs de l鈥檈xtrema dreta i del PSC-PSOE. La portaveu, 脌uria Soriano, ha denunciat 鈥渓a campanya d鈥檕di transf貌bica que el PSC i altres partits estan duent a terme contra nosaltres, les persones trans, i contra els nostres drets鈥. M茅s concretament, ha afirmat, 鈥渄urant els darrers mesos hem vist com el col路lectiu trans ha patit tota una campanya medi脿tica i pol铆tica d鈥檃ssetjament, inj煤ries i fal路l脿cies per part de diversos sectors pol铆tics, tant de l鈥檈xtrema dreta com de suposades esquerres鈥.

S鈥檋a referit, igualment, als posicionaments transf貌bics de la vicepresidenta del govern espanyol Carmen Calvo, la diputada del PSC Gemma Lienas, o la regidora a la Paeria de Lleida Cristina Moron, i ha exigit que el PSOE aixequi el veto a la llei trans impulsada pel moviment.

Mobilitzacions arreu del pa铆s per la llei trans i un pla de rescat social

Les set organitzacions LGBTI han anunciat la convocat貌ria de manifestacions a diversos punts del pa铆s amb cinc reinvidicacions adre莽ades tant al govern espanyol del PSOE i Podemos com al proper govern de la Generalitat. Destaquen l鈥檃provaci贸 immediata de la llei trans estatal; el blindatge del dret a l鈥檋abitatge digne i assequible mitjan莽ant la regulaci贸 del lloguer i l鈥檃mpliaci贸 del parc p煤blic; l鈥檃rticulaci贸 d鈥檜na renda b脿sica universal per a tota la ciutadania per combatre la precarietat; el desplegament del servei Tr脿nsit a tot el territori catal脿; i dotar la llei 11/2014 contra l鈥橪GBTI-f貌bia de recursos econ貌mics i d鈥檜n r猫gim sancionador.

La portaveu, 脌uria Soriano, ha exigit 鈥una llei que no ens faci esperar dos anys per tal d鈥檃cceptar-nos, que no ens faci declarar-nos malalts per tal d鈥檃ccedir als nostres drets鈥. De la mateixa manera, ha insistit que 鈥渆l moment d鈥檃ugment d鈥檃gressions requereix mesures contundents per acabar amb l鈥橪GBTI-f貌bia鈥 i que 鈥渃al deixar de ser un col路lectiu precaritzat i tenir acc茅s a una vida digna鈥.