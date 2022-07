–

De parte de Indymedia Argentina July 27, 2022 105 puntos de vista

Abus贸 sexualmente de dos ni帽os y ejerci贸 violencia de g茅nero sistem谩tica durante 17 a帽os a su ex pareja, pero la justicia, en Reconquista, le dio la libertad condicional.

Por Mar铆a Laura Morales.

Clara Bueno denunci贸 en el 2021 que Adri谩n C茅sar Nu帽ez, su ex pareja, ejerci贸 violencia de g茅nero sistem谩tica durante 17 a帽os. Lo hizo luego de recibir una fuerte golpiza que la dej贸 en el hospital. El agresor fue apartado del hogar, y en ese momento los ni帽os se animaron a relatar lo que les hac铆a a ellos.

鈥淯na vez que pudimos retirarlo del hogar, los menores se animaron a hablar, ellos se encontraban intimidados por la presencia del abusador dentro de la casa鈥, cont贸 en di谩logo con Radio Gr谩fica el abogado Marcos Altamirano.

La primera denuncia se realiz贸 en abril del 2021 y dos meses despu茅s, en junio, retiraron a Nu帽ez de la casa, luego de que Clara fuera golpeada brutalmente. A ella la llevaron al hospital, a 茅l lo detuvieron y le prohibieron regresar al hogar, pero Nu帽ez no cumpl铆a con esta medida, sino que hac铆a todo lo contrario, rondaba por el barrio y compraba bebidas alcoh贸licas en el kiosco de enfrente. Tambi茅n ten铆a una restricci贸n en la comunicaci贸n, pero de igual modo llamaba por tel茅fono a Clara y a los hijos, uno de ellos propio y el otro, hijo de Clara con otra pareja.

El pasado viernes 1 de julio, a Nu帽ez le otorgaron la libertad condicional con un collar que contiene un sistema de GPS que lo que har铆a es monitorear por d贸nde circula, siempre y cuando lo tenga puesto. Desde la Defensa se帽alan que este sistema es muy precario, insuficiente e inseguro para las v铆ctimas, ya que el abusador f谩cilmente se puede sacar el collar, adem谩s indican que es un sistema que est谩 a prueba, y que a煤n no se ha comprobado su eficiencia.

鈥淭enemos un sistema que no est谩 adaptado para contener a las v铆ctimas, est谩 sobrecargado y no hay voluntad pol铆tica (鈥) Por ejemplo, las citas con la psic贸loga se las daban a dos meses, no tienen profesionales para contener este tipo de hechos. Ella tuvo que pagar su terapia psicol贸gica y tambi茅n tuvo que pagar un abogado para que la pueda defender鈥, detall贸 Maldonado.

El abogado sum贸 tambi茅n que en los medios de comunicaci贸n de Reconquista, como hay muchos casos, no se nombran todos y no se visibilizan estos hechos. Relat贸 que necesitan hacer conocer lo que acontece para generar presi贸n social y que tome estado p煤blico para que se revierta esta injusticia. 鈥淟os fiscales no est谩n preparados, tienen mal manejo del proceso, no hay buenos profesionales ejerciendo, no act煤an como corresponde鈥, explic贸.

La Defensa denuncia que Nu帽ez tiene 5 causas, de las cuales el fiscal solo investiga 2. Asimismo, exigen la intervenci贸n de la subsecretaria de Mujeres, G茅nero y Diversidad, Florencia Marino, y de Silvia Virili, del 谩rea de Ni帽eces.

Mar铆a Laura Morales es conductora de Desde el Barrio, lunes a viernes de 10 a 13 hs, por Radio Gr谩fica.

Fuente: https://radiografica.org.ar/2022/07/25/colapsado-y-patriarcal-el-poder-judicial/