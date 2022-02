–

De parte de CNT February 20, 2022 38 puntos de vista

DOSIER 芦Por la emancipaci贸n禄 | Valladolid | Ilustraci贸n de Ana Nan | Extra铆do del cnt n潞 429

Colapso es un t茅rmino que poco a poco ha ido poblando nuestros pensamientos. Las p谩ginas del cnt son buena muestra de c贸mo a lo largo de los a帽os se ha pasado de avisar de un colapso distante a certificar que ya estamos ante el colapso de nuestra sociedad.

El colapso en el que pensamos es un concepto que viene de la ingenier铆a, en particular de la ingenier铆a de control y de la din谩mica de sistemas. El colapso de un sistema es un proceso que reduce la complejidad de ese sistema de manera relativamente r谩pida. 驴C贸mo hemos pasado de este concepto t茅cnico a asumir que el capitalismo pueda estar colapsando? No hay que salir del 谩mbito t茅cnico para encontrar respuestas. La primera gran incursi贸n de la ingenier铆a en el estudio de sistemas sociales la realiza la escuela de din谩mica de sistemas del MIT en los a帽os 60, con el dise帽o del modelo World3, con el que simulan el futuro del sistema 芦industrial禄: poblaci贸n, econom铆a, recursos, poluci贸n鈥 Con ese modelo se emite el c茅lebre informe Los L铆mites del Crecimiento (LLDC), que desde 1972 lleva preconizando el final del desarrollismo industrial para mediados de este siglo. El informe ha sido revisado numerosas veces y muchos otros modelos se han generado con m谩s y m谩s complejas hip贸tesis, llevando a resultados similares: un sistema con un crecimiento constante de la poblaci贸n, el consumo de recursos y la contaminaci贸n en un planeta finito en un momento dado colapsa.

La euforia neoliberal de los 80 quiso enterrar esta predicci贸n a pesar de que la difusa variable 芦poluci贸n禄 prevista en LLDC se empez贸 a concretar en un cambio clim谩tico sospechosamente antropog茅nico, una p茅rdida de biodiversidad alarmante y otras amenazas como el aumento de radiaci贸n solar provocada por la degradaci贸n de la capa de ozono. Las Naciones Unidas reaccionaron acu帽aron el concepto desarrollo sostenible (Informe de Bruntland 鈥 1987), organizaron cumbres globales (R铆o de Janeiro 1992, COP1 -1995) y llamando a que los estados prometieran soluciones鈥 que siempre eran acordes al nuevo clima pol铆tico global. Cuando ese clima se viene abajo con la crisis de 2008, a la variable poluci贸n hay que sumar crecientes indicios de la escasez global de recursos, como por ejemplo empiezan a apuntar los informes de la Agencia Internacional de la Energ铆a de 2008 y 2009 respecto de la materia prima fundamental: el petr贸leo.

La d茅cada que se inicia con las huellas de la crisis econ贸mica de 2008 empieza a amontonar indicios que permiten identificar las distintas curvas previstas por LLDC con distintos sucesos y, por tanto, deducir que est谩 en curso un colapso del sistema. Para entonces, ya hay abundante literatura sobre el colapso de las civilizaciones y sociedades en la historia (destacando el 茅xito editorial de J. Diamond). Desde organizaciones ecologistas a personalidades acad茅micas se empieza a alertar de la situaci贸n de colapso y sus posibles consecuencias, con hitos como el Manifiesto 脷ltima Llamada (2014), la edici贸n de la (muy recomendable) obra 芦En la Espiral de la Energ铆a禄 (de Luis Gonz谩lez Reyes y Ram贸n Fern谩ndez Dur谩n) o la creciente popularidad de Antonio Turiel o Yayo Herrero. Es en este contexto en el que el concepto de colapso pasa de informes t茅cnicos del tipo LLDC a ser un concepto de diagn贸stico pol铆tico de uso com煤n.

Hay que dejar de lado las distorsiones que el malthusianismo ha imprimido tanto en el ecologismo como en las escuelas econ贸micas y recuperar la idea de autonom铆a como capacidad de fijar nuestros propios l铆mites.

El convulso 2020 se presta a interpretar cada suceso como una muestra del colapso en curso: un virus ha sido capaz de provocar una crisis econ贸mica inaudita y aparentemente imprevisible. 2021 no se queda atr谩s: el par贸n de 6 d铆as de Canal de Suez ha provocado fallos en las cadenas de suministros durante meses que se traducen en subidas masivas de precios de las mercanc铆as y, al final, en su escasez. De forma aislada, ninguno de estos sucesos podr铆a predecirse con exactitud. Lo que s铆 es capaz de indicar la noci贸n de colapso es que sucesos aislados como los de 2020 o 2021 pueden llevar a un fallo en cadena del sistema que lo transforme radicalmente.

Colapsismo: alguna cautelas

Hay un cap铆tulo de Star Trek en el que las mejores mentes de la Federaci贸n prev茅n cual es el futuro 贸ptimo a 100 a帽os vista de la galaxia entera y pasan a la acci贸n para que se cumpla. Su plan sale mal en los primeros 15 minutos porque una de las cinco personas del grupo no cumple su funci贸n, con lo que toda su predicci贸n se hunde por no haber previsto esa posibilidad. El ejemplo es exagerado, pero se帽ala algo clave: el futuro no est谩 escrito y depende de nuestras acciones.

En estos tiempos sanitarizados vamos a servirnos de una analog铆a m茅dica: el colapso es el diagn贸stico, no la receta. Viendo c贸mo se usa la noci贸n de colapso en los discursos p煤blicos, parece haberse invertido la relaci贸n y haber asumido el colapso como receta creando una suerte de colpasismo. Pero el colapso de un sistema injusto, autoritario y, adem谩s, inestable no lleva por s铆 mismo a la superaci贸n de la injusticia, el autoritarismo y la inestabilidad.

El modelo de LLDC, como otros tantos modelos de sistemas aplicados a sociedades (o a la humanidad o al planeta), es capaz de hacer previsiones de tendencias: posibles escenarios hacia los que evolucione el conjunto. Pero no prev茅n el futuro. No dan fechas, lugares y nombres. Adem谩s, la propia noci贸n de colapso es un objeto de estudio en s铆 misma y no casa bien con simplificaciones. Por ejemplo, con la idea de apocalipsis repentino. El colapso del que se nos habla no aparece como un 煤nico suceso capaz de demoler s煤bitamente las estructuras sociales. Al contrario, es un proceso largo (de d茅cadas) de degradaci贸n y transformaci贸n gradual o, como mucho, a saltos. El colapso es sin duda un diagn贸stico, una interpretaci贸n de los sucesos en curso. El problema es que habitamos una 茅poca dominada por la hegemon铆a de la idea del 芦fin del mundo禄 que nos lleva a pensar en el fin del mundo antes que en su transformaci贸n, haciendo cr贸nico el lema Tatcheriano 芦There is no alternative禄 (No hay alternativa). Es la 茅poca de la condici贸n p贸stuma que llama Marina Garc茅s. En este clima ideol贸gico, la idea de colapso se vuelve perversa porque puede pasar de ser un diagn贸stico a ser una especie de maleficio intr铆nseco a la civilizaci贸n.

Que el colapso sea el diagn贸stico y no la receta implica que quienes aspiran a la transformaci贸n social deben tenerlo en cuenta en sus planes, programas, estrategias y t谩cticas; no encomendarse a 茅l ni esperarlo acr铆ticamente.

Por otro lado, la idea de colapso est谩 siempre asociada a la noci贸n de l铆mites y especialmente a l铆mites f铆sicos. Los l铆mites indican puntos de no retorno que pueden hacer colapsar el sistema. Asumir la existencia de l铆mites tiene implicaciones notables para un capitalismo que promueve el mito del progreso ilimitado para justificar la acumulaci贸n permanente. Pero la idea de l铆mites es en s铆 misma conflictiva porque habitualmente conlleva una idealizaci贸n de la naturaleza que la deifica, que la transforma en una fuerza extra-humana con capacidad de decir 芦no vay谩is por ah铆 u os castigar茅禄. Para tomar con cautela la necesaria noci贸n de l铆mites hay que partir de la reflexi贸n de Giorgios Kallis (芦L铆mites: ecolog铆a y libertad禄, Ed. Arcadia) que propone dejar de lado las distorsiones que el malthusianismo ha imprimido tanto en el ecologismo como en las escuelas econ贸micas y recuperar la idea de autonom铆a como capacidad de fijar nuestros propios l铆mites.

Las organizaciones de la clase trabajadora se encuentran ante la incertidumbre que plantea el diagn贸stico del colapso y las necesidades del d铆a a d铆a. Que el colapso sea el diagn贸stico y no la receta implica que quienes aspiran a la transformaci贸n social deben tenerlo en cuenta en sus planes, programas, estrategias y t谩cticas; no encomendarse a 茅l ni esperarlo acr铆ticamente. 驴Qu茅 implica esto? La necesidad, por ejemplo, de dotarnos a nivel organizativo de mecanismos de respuesta ante coyunturas de alta inestabilidad como las de 2020-2021 o de resituar algunas reivindicaciones hist贸ricas, como la reducci贸n de jornada laboral, en el presente contexto. Con o sin colapso, con colapso dr谩stico o paulatino, el papel de la clase trabajadora siempre ser谩 determinante.