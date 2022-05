–

Los recursos de caridad para las personas en dificultades est谩n saturados en Alemania. La inflaci贸n y la pobreza energ茅tica forman un c贸ctel que est谩 llevando a miles de personas a las colas del hambre.

Las colas del hambre forman parte del paisaje de algunos barrios de ciudades alemanas. El fen贸meno no es nuevo, pero se est谩 viendo agravado por una inflaci贸n que ha llegado al 7% y que hace que muchas familias en precario tengan que verse obligadas a mendigar alimentos en los llamados Tafel, bancos de alimentos.

Esa organizaci贸n comenz贸 en 1993 a repartir alimentos a personas necesitadas que no llegan a fin de mes. Funciona gracias al trabajo voluntario y a la donaci贸n de v铆veres que, en muchos casos, terminar铆an en el contenedor de la basura. Cada a帽o reparten unas 265.000 toneladas de alimentos y sus usuarios son personas en paro, refugiados y trabajadores con bajos salarios.

鈥淓l aumento de los precios tiene una gran repercusi贸n en nuestro trabajo鈥, explica a El Salto Jochen Br眉hl, el Presidente de la organizaci贸n Tafel. 鈥淟a demanda aumenta porque muchas personas no pueden permitirse comprar los alimentos鈥, explica. El alza del precio de la energ铆a y de los carburantes tambi茅n supone un grave problema para esta organizaci贸n, que ayuda a alrededor de 1,6 millones de familias, porque los alimentos que reparten tienen que ser transportados y refrigerados. Para poder recibir la ayuda de las Tafel hay que poder demostrar con documentos que se carece de medios. 鈥淓n el caso de los refugiados ucranianos solo se les pide el carnet de identidad鈥, asegura.

Las Tafel, sin embargo, 鈥渢an solo pueden repartir los alimentos que reciben como donaciones y ello solo con la ayuda de voluntarios鈥, explica Br眉hl. 鈥淓s por ello que no nos consideramos responsables del mantenimiento, sino que 煤nicamente tratamos de facilitar un alivio econ贸mico a nuestros usuarios鈥. Es decir, no hay algo as铆 como un derecho a ser atendido por las Tafel: 鈥淪omos una ONG y no parte del sistema estatal鈥.

Al parecer, a los gobiernos regionales se les olvida y 鈥渆n los 煤ltimos tiempos estamos observando que los ayuntamientos env铆an a refugiados a las Tafel hasta que son registrados鈥, lamenta. Es por ello que muchos de los puntos de reparto se encontrar铆an 鈥渁l l铆mite de sus posibilidades鈥. Otro problema adicional es que las donaciones 鈥渉an disminuido de forma masiva鈥, explica. 鈥淧ara nuestros voluntarios es muy frustrante no poder ayudar a personas en apuros y tener que rechazarlos鈥.

Listas de espera

En C谩ritas no tienen mejores noticias. Una de sus portavoces, Mathilde Langendorf, explica a El Salto que el aumento de precios ha llevado a un aumento de las solicitudes de ayuda para manejar las deudas, en especial las relacionadas con la pobreza energ茅tica. 鈥淟as listas de espera son cada vez m谩s largas鈥, asegura. Tambi茅n explica que estas situaciones de precariedad afectan cada vez m谩s a personas empleadas que tienen bajos ingresos 鈥測 no solo a los que reciben prestaciones鈥. Asimismo, sus propias instalaciones se est谩n viendo afectadas por la inflaci贸n, ya que C谩ritas en Alemania tiene residencias, hospitales, guarder铆as y ofrecen ayuda a domicilio. 鈥淓s cada vez m谩s complicado cubrir los gastos鈥, dice Langendorf 鈥測 es por ello que nos estamos viendo obligados a reducir nuestros servicios como hacer la compra a personas necesitadas, porque no podemos asumir el coste de la gasolina鈥.

Y nos explica ejemplos que ilustran de lo que habla. La Tafel en el municipio de Calw en Baden-W眉rtember, de 23.000 habitantes, ha visto c贸mo han aumentado en 130 las peticiones de ayuda en los cuatro primeros meses del a帽o. 鈥淓so son m谩s de ocho familias a la semana, de las cuales un tercio provienen de Ucrania y los otros dos tercios son familias que no consiguen pagar los alimentos鈥.

En Aichach en Baviera (20.000 habitantes) se habr铆a doblado el n煤mero de solicitudes, de forma que han tenido que dejar de admitir a nuevos clientes. 鈥淓l aumento de los precios de la energ铆a y de los alimentos est谩n poniendo en apuros cada vez a m谩s personas en Alemania鈥, explica la portavoz de C谩ritas, 鈥測 tambi茅n son hogares que hasta ahora no se consideraban como pobres, pero que ahora tienen que contar cada euro鈥. La pol铆tica estar铆a aplicando medidas 鈥渃on buenas intenciones, pero que en ocasiones no llegan al n煤cleo del problema, dejando fuera grupos importantes como es el caso de los y las jubilados y jubiladas鈥.

El gobierno alem谩n de coalici贸n de socialdem贸cratas del SPD, verdes de Die Gr眉ne y neoliberales del FDP planea un aumento de 20 euros al mes para los menores cuyos padres reciben ayudas, as铆 como el pago de una ayuda 煤nica por valor de 200 euros. Este tipo de medidas no son un tab煤 en Alemania: el 24 de marzo, el Gobierno aprob贸 que los trabajadores reciban un pago 煤nico de 300 euros para compensar los gastos extra por la energ铆a.

Para el partido de la izquierda, Die Linke, 鈥渆l pago extraordinario planeado contra la p茅rdida de poder adquisitivo de las personas que reciben la ayuda de subsistencia es absolutamente insuficiente鈥, explica la portavoz para asuntos sociales del partido en el Bundestag a El Salto, Jessica Tatti. 鈥淓n total se subir铆an un 2,5% las ayudas, 8,33 euros al mes en comparaci贸n con 2021鈥. Y este aumento 鈥渆st谩 por debajo de la tasa de inflaci贸n que fue de 7,3% en marzo y del 7,4% en abril鈥. La coalici贸n en el Gobierno, para Tatti, 鈥渃ontin煤a con su pol铆tica de crisis injusta a costa de las personas que necesitan m谩s nuestro apoyo鈥. Su partido ha propuesto esta semana, por ello, elevar la ayuda mensual a 687 euros al mes, pero la gran mayor铆a del parlamento rechaz贸 la propuesta.

Seg煤n la doctrina del Tribunal Constitucional, las ayudas en Alemania est谩n supeditadas a que su c谩lculo se realice en funci贸n de los costes reales de la vida, de forma que la persona tenga acceso a un m铆nimo vital digno. Es por ello que Die Linke est谩 invirtiendo su tiempo y sus esfuerzos en calcular los costos para las personas que reciben ayudas, cuyo alquiler y calefacci贸n en muchos casos es pagado por el Estado. 鈥淟os afectados, las organizaciones de ayuda, las asociaciones de parados y las Oficinas de asesoramiento para personas con deudas han dado la voz de alarma con toda la raz贸n鈥, asegura Tatti.

Su partido tambi茅n vio c贸mo se declin贸 su propuesta en diciembre de adaptar las ayudas a la inflaci贸n. 鈥淟a coalici贸n sabe por lo que est谩n pasando los afectados y sabe qu茅 tarea le ha encomendado el Constitucional鈥, remarca, 鈥渓a inacci贸n de la coalici贸n es premeditada y con alevos铆a鈥. Aquellos que dependen de los pagos del Estado, enfermos, jubilados, parados, refugiados en fase de integraci贸n, 鈥渘o pueden esperar hasta 2023 a que se adapten sus ingresos a la inflaci贸n鈥.

Aumento de las ayudas

Otra de las organizaciones de ayuda, la Diakonie de la iglesia evang茅lica, asegura en una nota de prensa esta semana que Alemania “necesita adaptar la ayuda existencial a la inflaci贸n鈥 y que 鈥渓as ayudas puntuales no bastan鈥. La organizaci贸n pide que la ayuda se extienda a, al menos, los pr贸ximos seis meses. Su presidenta Maria Loheide asegura que 鈥渆sos pagos puntuales y bonus tienen algo de limosna鈥.

Una encuesta realizada por su organizaci贸n muestra que cada vez m谩s familias no pueden comprar cosas necesarias a sus hijos como, por ejemplo, ropa de una talla superior. Hay m谩s familias que tienen que hacer cuentas para poder seguir comprando alimentos a fin de mes. 鈥淟a pandemia y los aumentos del coste de la energ铆a y de los alimentos han agravado la situaci贸n de las personas que reciben ayudas o que trabajan en precario鈥, asegura la m谩xima responsable de unas 117 organizaciones en las que cooperan unos 700.000 voluntarios. Es por ello que tambi茅n la Diakonie pide el aumento de las ayudas hasta los 630 euros mensuales.

鈥淓stamos asistiendo a una repercusi贸n masiva del coste de la guerra y del rearme en las personas y ello se traduce en una inflaci贸n galopante de los precios de la energ铆a y de los alimentos鈥, explica a El Salto Patrik K枚bele, presidente del Partido Comunista Alem谩n DKP. 鈥淓s la t铆pica pol铆tica de redistribuci贸n capitalista y es por ello que no resulta extra帽o que la pobreza aumente de forma masiva鈥. Para K枚bele se trata de un gran esc谩ndalo, que en uno de los pa铆ses m谩s ricos de la tierra, el segundo del mundo y el primero de Europa en t茅rminos de n煤mero de millonarios, la pobreza aumente de esta manera. En este pa铆s con excedente de riquezas 鈥渓a sociedad no es capaz de bajar la pobreza o acabar con ella, sino que aumenta: que personas pobres se vean obligadas a ir a pedir comida a las Tafel es una perversi贸n鈥.

No es la imagen que tenemos de Alemania, la de las colas de reparto de alimentos. 鈥淟a pobreza en Alemania a menudo no se ve a primera vista鈥, asegura el que fuera diputado de la ciudad renana de Essen. 鈥淓n mi ciudad hay barrios donde la pobreza domina y las personas no tienen suficiente comida para poder alimentarse de forma saludable, sino que viven de alimentos que son baratos y poco saludables o bien tiene que ir a la Tafel donde reciben regalos en forma de alimentos que han sido descartados por los supermercados鈥. Para 茅l se trata de 鈥渦na forma institucionalizada de pedir limosna para poder llegar a fin de mes y tener comida鈥. Y recalca: 鈥淓s as铆. En Alemania hay personas que no tienen suficiente para comer鈥. El Estado 鈥渆st谩 ocupado en dedicar una fortuna extraordinaria de 100.000 millones para armamento, hay dinero suficiente pero no se utiliza para acabar con la pobreza sino para que las grandes empresas tengan a煤n m谩s beneficios鈥, asegura K枚bele, que no tiene muchas esperanzas: 鈥淓s algo que la Alemania imperialista actual seguramente no har谩, sino que habr铆a que obligarla, pero el movimiento obrero en estos momentos es demasiado d茅bil鈥.

