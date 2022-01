El 2022 trajo a los bogotanos el incumplimiento de los acuerdos entre comunidades y la Alcald铆a. Desde el distrito, la secretaria de tr谩nsito y Transmilenio se anunci贸 desde 2021 el aumento de 150 pesos por pasaje en la tarifa. Las comunidades denominaron hecho como 芦injusticia禄 y desde el d铆a de la aplicaci贸n del cobro ha realizado colatones.

En el marco de las acciones efectuadas, la Constituyente Audiovisual habl贸 los participantes en los que pudimos conocer de donde sale la esta iniciativa y como justifican esta acci贸n de colarse en Transmilenio.

Seg煤n Transmilenio la evasio虂n en el sistema troncal es del 15.36 %, del cual un 10.45 % se realiza en torniquetes y un 4.91 % por otras entradas (Puertas y dema虂s accesos a la estacio虂n o portal). Los d铆as con mayor 铆ndice de colados es el domingo, seguido de s谩bado y lunes respectivamente (datos: L铆nea base de evasi贸n troncal 鈥 septiembre 27 de 2019)

Para los participantes en los colatones en Colombia esta iniciativa ha sido distinta, desde 2019 se han efectuado acciones. Consideran que: 芦el alza fue simplemente como una chispa, como el gatillo, porque realmente la escuela tiene se han venido sucediendo ellas desde hace ya dos a帽os, de hecho fueron una de las primeras cosas que nosotros hicimos.禄

nos est谩n obligando a usar, porque Transmilenio es el 煤nico sistema de transporte masivo en este momento en Bogot谩

para nosotros el sistema no vale nada, no vale nada porque todos los d铆as no est谩n robando