En Misiones, el Colectivo Agricultura Integral sostiene que es posible una relaci贸n entre la producci贸n alimenticia, el consumo y la tierra, que sea alternativa a los agronegocios. En el Enredando las Ma帽anas del pasado mi茅rcoles 14 de julio, entrevistamos a Agust铆n, miembro de dicho grupo que nos relat贸 acerca de la experiencia de recuperar viejas tradiciones en el cultivo de los suelos, m谩s all谩 de los paquetes tecnol贸gicos de los grandes monopolios. 鈥淟os venenos llegaron hace tan s贸lo 20 a帽os y es por eso que la gente adulta a煤n conserva la memoria de c贸mo sus abuelos trabajaban la tierra鈥. La nueva conciencia acerca de la alimentaci贸n saludable y el acercamiento de las organizaciones sociales a la realidad de los peque帽os productores abre la esperanza hacia otras formas de producir. Por RNMA

ELM: 驴Nos podr铆as contar acerca de tu experiencia en Misiones y c贸mo trabajan desde el Colectivo Agricultura Integral?

AGUST脥N: Les cuento como me encontr茅 con la realidad misionera. Estoy viviendo en San Pedro, zona noreste de la provincia, estamos cerca de El soberbio, Bernardo de Irigoyen, donde a煤n queda monte y muchas comunidades campesinas. Nosotros de la ciudad, no conocemos la realidad profunda hasta que vamos y no podemos creer lo que sucede, as铆 nos cr铆an, en el centralismo. Mi intenci贸n de dar esta nota es poder contar lo que est谩 pasando ac谩, que a煤n queda campesinado vivo en Argentina y no es todo como se vive en Santa Fe, C贸rdoba, Buenos Aires donde, donde nuestros bisabuelos criaron a nuestros abuelos en el campo y hoy es todo soja, trigo. Ac谩 en Misiones quedan familias campesinas y con un grupo de compa帽eras y compa帽eros nos asentamos en un paraje, donde vimos que las condiciones estaban dadas para nuestro proyecto. Lo que nosotros hacemos adem谩s de problematizar la realidad del productor agrario que es totalmente injusta de c贸mo es la comercializaci贸n y c贸mo las empresas los dejan presos de los paquetes tecnol贸gicos, es realizar la construcci贸n de biof谩bricas en los parajes. Hacemos abono con todos los restos de materia fecal de vacas y animales y del rastrojo de los cultivos. Reutilizamos desperdicios para poder reproducir organismos del monte que son s煤per ben茅ficos. La 煤nica manera de salir de los venenos es reabonando el suelo, reconstruyendo la vida. El colectivo se llama Agricultura Integral, nuestra propuesta es entregar herramientas para erradicar los venenos de las familias y de la salud de los chicos y generar alternativas que tengan que ver con la agroecolog铆a, la agricultura org谩nica y que sean reales, comprendiendo la situaci贸n que atraviesa el campesinado. Aqu铆 los productores est谩n presos del tabaco, que lleva entre siete y nueve venenos en todo su proceso. Esto provoca una gran cantidad de chicos con malformaciones y problemas en el crecimiento. Las familias saben que se debe a la producci贸n del tabaco pero es el 煤nico cultivo al que pueden acceder y comercializar y sentir que a fin de a帽o pueden juntar 80 mil, 90 mil pesos, que es lo que le deja a un productor chico.

As铆 estamos tratando de generar comunidad, eso es lo que nos dej贸 la Sala Alberdi a muchos y se une con este relato de esta experiencia. Aqu铆 los mismos campesinos se autodenominan colonos. La conquista de Misiones fue tan salvaje en todos los aspectos que ha dejado en la cultura de las personas la idea del arraigo bajo la palabra colonia y de colonizar el monte.

ELM: En estas nuevas b煤squedas de salir de las herramientas que el capitalismo ofrece, desde el Colectivo, 驴c贸mo vinculan ustedes las tradiciones para por ejemplo no caer en los pesticidas que venden las empresas de agrot贸xicos, o para no usar los fertilizantes, como vos dec铆as usando un abono de los mismos desechos y enfrentar la dependencia a las grandes empresas monop贸licas?

AGUST脥N: Voy a poner un ejemplo muy concreto de un cultivo, que es el arroz. En Misiones siempre se sembr贸 arroz, y tenemos la idea de que si no inundas el terreno no podes cultivarlo y resulta que hay arroz que no necesita agua o pileta, se llaman arroces de secano que se producen en seco. Hace aproximadamente 8 a帽os atr谩s las familias con las que trabajamos ten铆an entre 3 y 5 variedades de arroz secano y todos los abuelos, padres y madres grandes, comentan lo que era la tradici贸n del cultivo de la chacra. En la provincia reci茅n ahora tienen una ruta de cemento, y los gobiernos prometen obras, pero siempre fue olvidada y eso, en algunos aspectos es positivo. Los venenos, hoy m谩s usados como el Roundup, llegaron hace 20 a帽os por lo tanto te encontr谩s con personas adultas que todas tienen la experiencia y el relato de lo que es trabajar sin agrot贸xicos. Todos recuerdan a sus abuelos, padres, madres, como hac铆an el arroz, el poroto, como cultivaban y trabajaban la chacra. Todav铆a eso est谩 muy vivo en la memoria y nos hace ver lo voraz que es el enemigo, que en tan poco tiempo arras贸 con una cultura de tantos a帽os. Te hablo del arroz porque hoy nosotros trabajamos dos variedades de arroz de secano que eran antes muy comunes y que ahora muy pocos tienen. Es un buen ejemplo porque todos lo comemos, es un alimento cotidiano. Se intent贸 la recuperaci贸n de esas semillas pero el sistema te pone a 30 pesos el paquete en el supermercado y es muy dif铆cil competirle para que ese otro arroz tenga una salida.

ELM: 驴c贸mo analizas la situaci贸n hoy, que perspectivas hay para estas alternativas que recuperan lo tradicional en el cultivo de los alimentos?

AGUST脥N: Hoy destaco el empuje que est谩 teniendo la alimentaci贸n org谩nica consciente en manos de productores que es la esperanza que estamos teniendo. En las asambleas, las familias nos cuentan que antes ten铆an 5 mil kilos de porotos y no se lo vend铆an a nadie, ac谩 cada uno tiene el suyo y jam谩s el mercado de Buenos Aires u otra provincia iba a venir a Misiones a pedirle nada m谩s que tabaco. Soy parte de la juventud de la ciudad que se quiso ir al campo para entender de donde vienen los alimentos y tener un lugar para organizarse con quienes producen.

Las organizaciones sociales, como las piqueteras, se empiezan a extender con brazos rurales, a trav茅s de los salarios sociales complementarios, o programas a trav茅s de los cuales se trabajan se empiezan a encauzar reivindicando al campesinado en el pa铆s, que existe pero ven铆a muy invisibilizado y este auge es una esperanza para los productores para producir y vender de forma m谩s directa.

ELM: Otro tema es el asunto de la lucha por las tierras, que ustedes tambi茅n vienen atendiendo

AGUST脥N: Si, por poner un ejemplo, aqu铆 est谩 Arauco que es la multinacional m谩s grande, tiene m谩s 190 mil hect谩reas, un gran acaparamiento de tierras mientras se quiere desalojar a familias que hace m谩s de 15 a帽os est谩n en la selva. Misiones est谩 invisibilizada, pero aqu铆 hay comunidades originarias, y grandes empresas que se apropian de sus tierras.

