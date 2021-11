–

En la foto de portada, pancarta de la AV de San Crist贸bal de los 脕ngeles, Villaverde, Madrid. ARCHIVO FRAVM

El pasado viernes 5 de noviembre la polic铆a disparaba sobre Issa, un hombre de origen ghan茅s, que portaba un cuchillo en la mano, en el madrile帽o barrio de San Crist贸bal de los 脕ngeles (Villaverde). Organizaciones antirracistas destacan la 鈥渄esproporcionalidad鈥 utilizada por los agentes sobre esta persona, que mor铆a a causa de los disparos y que ten铆a problemas mentales.

鈥淟a actuaci贸n ha sido completamente desproporcional, cuando una persona est谩 bajo la tutela policial tendr铆a que primar el cuidado de la vida y no ha sido as铆鈥, expresa Marita Zambrana, presidenta de SOS Racismo Madrid. 鈥淓sta actuaci贸n tiene una connotaci贸n racial 鈥攁帽ade鈥, las personas racializadas estamos constantemente criminalizadas. Es muy probable que si la persona hubiera sido blanca no se habr铆a acabado con su vida. Esta actuaci贸n se ha visto nublada por criterios racistas, que la polic铆a suele utilizar en otras situaciones como las detenciones por perfil 茅tnico racial, eso se llama racismo institucional鈥, explica la portavoz de esta organizaci贸n.

鈥淣osotros vamos a pedir que se haga un informe forense independiente para ver c贸mo ha sucedido exactamente la actuaci贸n policial. En el caso de que hubieran actuado correctamente vamos a exigir la modificaci贸n del reglamento. Y si han actuado en contra del reglamento, tendremos que pedir responsabilidades鈥, expresa Mabel, integrante del Movimiento Wiphala Espa帽a y miembro de la Asamblea Antirracista de Madrid.

Doble vara de actuar

Desde este colectivo consideran que la polic铆a act煤a de forma diferente en funci贸n de si la agresora es una persona blanca o una persona negra. Y ponen un ejemplo: la actuaci贸n para reducir a la m茅dica Noelia de Mingo, hace mes y medio, cuando ya hab铆a agredido a dos personas con un cuchillo.

鈥淗ay v铆deos de como la polic铆a actu贸 intentando no hacerle da帽o. La redujeron de la forma m谩s pac铆fica que pudieron, teniendo en cuenta que esta mujer tambi茅n ten铆a problemas mentales. En cambio lo que sucedi贸 el otro d铆a en Villaverde con una persona negra con problemas mentales, que hab铆a lanzado amenazas pero en ning煤n momento hab铆a atacado a ninguna de las personas, no se justifica. Si tenemos en cuenta la peligrosidad para actuar de una u otra manera, no coincide鈥, expresa Mabel.

Seg煤n la agencia EFE, el hombre se encontraba en las inmediaciones del centro de salud Benimamet amenazando a los viandantes con un cuchillo de grandes dimensiones. Tras varias llamadas al 091 la polic铆a se presentaba en la escena desenfundando sus armas reglamentarias y apuntando a esta persona para que soltara el cuchillo. Despu茅s de que el hombre se abalanzara sobre uno de los polic铆as y le hiriera en la mano, siempre seg煤n EFE, los agentes le dispararon en al menos cuatro ocasiones.

鈥淪i a un hombre con un cuchillo para reducirlo cuatro polic铆as tienen que dar cuatro disparos鈥 si este hecho no se cuestiona, son cuestionables los valores de esta sociedad鈥

鈥淐onsideramos que es necesario que se investigue la manera de actuar de estos polic铆as. Si a un hombre con un cuchillo para reducirlo cuatro polic铆as tienen que dar cuatro disparos鈥 si este hecho no se cuestiona, son cuestionables los valores de esta sociedad鈥, asegura Zambrana para quien a su condici贸n racial se une su enfermedad mental, raz贸n por la cual tambi茅n se suele 鈥渆tiquetar鈥 a las personas como peligrosas.

En un v铆deo de Europa Press, testigos del suceso y vecinos del barrio piden 鈥渏usticia鈥 por lo ocurrido. 鈥淟a polic铆a lo ha abatido en el suelo y cuando estaba en el suelo lo han cosido a tiros鈥, asegura un vecino. 鈥淵 esta no es la primera vez que le agreden, tambi茅n le agredieron en una fuente en pandemia, le han dado un paliz贸n鈥, afirma.

鈥淒e acuerdo al reglamento, ellos no deber铆an de apuntar directamente sobre zonas vitales. Hay un disparo al coraz贸n y, despu茅s, hay un acribillamiento por parte del resto. Vemos en este ensa帽amiento una actuaci贸n racista鈥

鈥淣os han pasado un v铆deo donde despu茅s de haberle disparado le gritan cabr贸n. Si realmente no hubiese sido intencional y la actuaci贸n hubiese sido profesional no es necesario un insulto. Y tambi茅n hay otro v铆deo en el que se oye 鈥渢e mato鈥濃, expresa Mabel, de la Asamblea Antirracista de Madrid. 鈥淒e acuerdo al reglamento, ellos no deber铆an de apuntar directamente sobre zonas vitales. Hay un disparo al coraz贸n y, despu茅s, hay un acribillamiento por parte del resto. Para inmovilizarle, con un disparo hubiese bastado. Vemos en este ensa帽amiento una actuaci贸n racista. Nosotros sabemos que esto con una persona blanca no lo hubieran hecho as铆鈥, insiste.

Contra la estigmatizaci贸n del barrio

Desde la Asociaci贸n Vecinal La Unidad de San Crist贸bal de los 脕ngeles denuncian el 鈥渁bandono institucional鈥 del barrio y demandan refuerzos para afrontar los problemas de salud mental. 鈥淟a v铆ctima era una persona con graves problemas de salud mental, conocido por estar en situaci贸n de calle y que hab铆a protagonizado algunos episodios de agresividad en diversos comercios y con algunos vecinos desde hace tiempo鈥, relatan en un comunicado.

鈥淓sta situaci贸n, sin embargo, era conocida sobradamente por las administraciones locales sin que hasta el momento hubieran tomado medidas determinantes y preventivas para haber evitado el suceso鈥, afirman mientras a帽aden que 鈥渘o es ni la primera ni la 煤nica persona鈥 que se encuentra afectada por un problema mental grave en el barrio 鈥渟iendo las administraciones conocedoras de dicho drama鈥.

Demandan medidas estructurales que pongan fin al abandono institucional de barrio, la erradicaci贸n de los puntos de venta de droga, un plan espec铆fico sobre salud mental y un plan especial para las personas en situaci贸n de calle.

Es por ello que demandan medidas estructurales que pongan fin al abandono institucional del barrio, la erradicaci贸n de los puntos de venta de droga, un plan espec铆fico sobre salud mental y un plan especial para las personas en situaci贸n de calle.

El comunicado de esta asociaci贸n, que ya cuenta con el apoyo de una quincena de colectivos, denuncia tambi茅n la 鈥渃onfusi贸n鈥 y 鈥渁gitaci贸n鈥 a la que han contribuido los medios de comunicaci贸n. 鈥淓speremos que este suceso no conlleve una nueva oleada de reportajes estereotipados y llenos de sensacionalismo que da帽en la vida cotidiana de nuestro vecindario鈥, remarcan, por lo que piden un trato 鈥渙bjetivo鈥 que no contribuya a la estigmatizaci贸n del barrio.

Marita Zambrana, de SOS Racismo Madrid, denuncia tambi茅n la 鈥渆stigmatizaci贸n por parte de la prensa鈥, al tratar este suceso. Y es que todos los medios aseguraban que la polic铆a 鈥渉ab铆a abatido鈥 a una persona. 鈥淭odos ten铆an la misma redacci贸n como intentando tener cierta neutralidad pero no es as铆. Se nos ha educado bajo una estructura racista y los medios replican ese racismo estructural鈥. Para Zambrana, con estas palabras 鈥渋ntentan justificar esa actuaci贸n policial鈥.

Este s谩bado 13 de noviembre los colectivos antirracistas de Madrid convocan una manifestaci贸n contra el racismo y los delitos de odio. La cita es a las 17:00 horas y har谩 el recorrido de Neptuno a Sol.

La presidenta de SOS Racismo Madrid recuerda adem谩s que a las personas que est谩n expuestas a una mayor vulnerabilidad se las empuja a situaciones de mayor precariedad. 鈥淗ay muchas personas con problemas de salud mental por la exclusi贸n que vivimos las personas migrantes. Esto es un s铆ntoma de la desigualdad que se vive por causa de la ley de Extranjer铆a. Tenemos un muro administrativo que vulnera muchos derechos nuestros y nuestra capacidad de supervivencia, nuestra salud f铆sica y nuestra salud mental鈥, afirma mientras a帽ade un recordatorio: este s谩bado 13 de noviembre los colectivos antirracistas de Madrid convocan una gran manifestaci贸n contra el racismo y los delitos de odio, conmemorando el asesinato de Lucrecia P茅rez. La cita es a las 17:00 horas y har谩 el recorrido de Neptuno a Sol.

鈥淟as actuaciones policiales se ven sesgadas por el perfil 茅tnico racial, estamos totalmente deshumanizadas. Y esto se replica en la sociedad鈥, concluye Zambrana. 鈥淓ste s谩bado salimos a la calle por Lucrecia, por Mame Mbaye, por Issa. Porque no les olvidamos y exigimos justicia. La actuaci贸n policial est谩 en el punto de mira y de an谩lisis y esto tiene que cambiar鈥, sentencia Mabel.

