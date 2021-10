Powell fue responsable no s贸lo por las muertes en Irak, sino tambi茅n por los cr铆menes de guerra en virtualmente todas las guerras de EEUU desde Vietnam

Obsesionado de por s铆 con el tema de las comparaciones hist贸ricas y convencido de que 鈭捖erdonen el clich茅!鈭, si hay alg煤n esp铆ritu del tiempo (Zeitgeist) rondando por el mundo, es el de hacer apresuradas analog铆as entre el pasado y el presente, sobre todo respecto a la Segunda Guerra Mundial 鈭抣a Ley de Godwin, seg煤n la cual mientras se alarga la discusi贸n crece la posibilidad de que surja una comparaci贸n a un Hitler o un nazi nos iba a salvar de esto, pero acab贸 alentando confusiones鈭.

La sugerida imagen de Colin Powell (1937-2021) 鈭抏l general retirado y ex secretario de Estado estadounidense muerto hace una semana por complicaciones de Covid鈭 perseguido y juzgado como un criminal nazi, me result贸 bastante irresistible. Con ciertos matices 鈭抏n vez de los 煤ltimos juicios de los ex guardias y las ex secretarias de campos de concentraci贸n, el juicio de Powell deber铆a haberse parecido m谩s a los juicios de Nuremberg, donde aparte de la c煤pula nazi estaban en el banquillo algunos generales de Hitler que alentando la guerra abrieron el camino a la muerte de millones鈭 me result贸 bastante atinada.

Powell pas贸 a la historia por aquel (in)famoso discurso en la ONU (2003), lleno de mentiras y basado en manipulaciones, calculado para venderle al p煤blico estadunidense y a la comunidad internacional la guerra en Irak que el gobierno del Bush Jr. estaba determinada a librar s铆 o s铆. Las supuestas armas de destrucci贸n masiva (WMD, por sus siglas en ingl茅s) 鈭抧ucleares, qu铆micas y biol贸gicas鈭 existieron s贸lo en el reino de sus palabras.

Una mentira de proporciones hitlerianas 鈭扨owell igualmente abraz贸 otra, la de las conexiones entre Bagdad y Al Qaeda, [supuesto] responsable del 11/9/2001鈭 y una gran estafa en la que la imagen del estafador, un pol铆tico afroestadounidense de padres jamaiquinos, fue crucial (la colorizaci贸n del imperio). Si bien luego, cuando se cay贸 su narrativa, afirm贸 que fue malinformado por la CIA (sic), nunca critic贸 la guerra (v茅ase: R. Draper, To start a war, 2020). Celebr贸 la ca铆da de Saddam 鈭抪intado por Washington, cuando ya dej贸 de ser un 煤til contrapeso a Ir谩n, ritualmente como un nuevo Hitler (sic)鈭 a quien consideraba una gran amenaza para el mundo entero (con o sin las WMD). Seg煤n 茅l, la invasi贸n fue un gran 茅xito y vali贸 la pena.

Todo a tenor de las igualmente (in)famosas aseveraciones de la otra ex secretaria de Estado, Madelaine Albright, que, dicho sea de paso 鈭抷 hablando de las comparaciones鈭, escribi贸 no hace mucho un libro alertando sobre el retorno de nuevos Hitlers 鈭抲n eje Trump-Kim Jong-il-Ch谩vez/Maduro (sic): no, no es broma…鈭, que dijo que las sanciones estadounidenses impuestas a Irak en los 90, a pesar de que trajeron la muerte de unos 500 mil ni帽os iraqu铆es (mill贸n y medio de personas en total), cifra que ella no cuestion贸, valieron la pena (sic).

Yo digo que el banquillo del nuevo Nuremberg deber铆a ser lo m谩s amplio posible. El propio Powell fue responsable no s贸lo por las muertes en Irak, sino tambi茅n por los cr铆menes de guerra en virtualmente todas las guerras de EEUU desde Vietnam 鈭3 millones de v铆ctimas鈭 donde ayud贸 a tapar la matanza de My Lai, pasando por Centroam茅rica 鈭500 mil v铆ctimas鈭 donde desde su escritorio gestion贸 a los contras en Nicaragua, los escuadrones de la muerte en El Salvador, Honduras y Guatemala y prepar贸 las invasiones a Granada y Panam谩, la Guerra del Golfo 鈭200 mil v铆ctimas鈭, hasta Afganist谩n 鈭250 mil v铆ctimas鈭, y las campa帽as de asesinatos con drones libradas por Obama a quien apoy贸.

Adem谩s de su papel en el esquema Ir谩n-contras 鈭抐ue edec谩n de Caspar Weinberger鈭, autoriz贸 y cubr贸 la tortura: parte de las “pruebas” contra Irak proven铆an de esta; o en ir subvirtiendo a Cuba, siendo autor de un reporte para Bush Jr. (2004) sobre diferentes maneras de derrocar al Gobierno de Fidel Castro. Powell 鈭抍omo Rumsfeld鈭 ya muri贸. En la cama, rodeado de la familia, ensalzado por los medios por su integridad y por siempre haber dicho la verdad (…no, no es broma: Kafka, Orwell, 隆ustedes eligen!). Pero a煤n quedan otros. En fin.

La invasi贸n de Hitler a Polonia estuvo basada, igual que la invasi贸n de EEUU a Irak 鈭抋compa帽ados de un… contingente militar polaco: 隆misteriosos son los senderos de la historia!鈭 en mentiras. Desde pintarse como v铆ctima de ataques y provocaciones de Polonia, pasando por falsos alegatos de masacres de la minor铆a alemana (Volksdeutsche), hasta la operaci贸n false flag en Gleiwitz, donde la SS visti贸 a los asesinados prisioneros de un campo de concentraci贸n con uniformes polacos para hacerlos pasar como terroristas, excusa usada ante la comunidad internacional sobre la cual la verdad completa sali贸 a帽os despu茅s 鈭抝ustamente鈭 en los juicios de Nuremberg.

En 2003 Ariel Dorfman, reproch谩ndole la mentira iraqu铆 a Powell 鈭抷 la hipocres铆a a la ONU cuando se mand贸 tapar, para que nadie se incomodara, la r茅plica del Guernica, de Picasso鈭, estaba en lo cierto cuando compar贸 los bombardeos de Bagdad con la campa帽a a茅rea de las fuerzas alemanas nazis en apoyo a los sectores sublevados fascistas espa帽oles que obliter贸 aquella ciudad vasca: 3 mil misiles Cruise durante la primera hora cayendo sobre Bagdad; 10 mil Guernicas cayendo sobre Bagdad (bit.ly/3mh2kE7).

@MaciekWizz